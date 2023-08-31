ЦСКА — «Зенит». Ремейк Суперкубка России?

Армейцы затаили обиду на подопечных Семака, но ничего не изменить.

3 сентября состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.49. Успех москвичей оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 3 сентября 2023 года

Аналитики считают, что игра ЦСКА — «Зенит» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА — «Зенит» (03.09.2023)

Чемпионат России в самом разгаре! Одной из самых интересных афиш 7-го тура станет матч между ЦСКА и «Зенитом» на стадионе «ВЭБ Арена». Армейцы посреди недели в серии пенальти победили «Сочи» в Кубке России. Основное время игры завершилось с нулями на табло, но следует понимать, что Владимир Федотов провёл ротацию.

Одно дело кубковые встречи, а другое – матчи в РПЛ, которые должны насторожить армейцев. ЦСКА потерял очки в двух последних играх подряд. После поражения в дерби с «Динамо» (1:2) последовала невнятная игра с «Оренбургом», которая завершилась со счётом 1:1.

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В обоих матчах красно-синие забивали первыми, но не могли удержать победный счёт. Показательно, что в каждом из шести туров москвичи не могли сохранить свои ворота на замке, при этом в четырёх последних встречах РПЛ Игорь Акинфеев и его сменщик Владислав Тороп обязательно пропускали в последние полчаса второго тайма.

Акинфеев четыре официальных матча подряд оставался на скамейке запасных из-за небольшого повреждения и вернулся в ворота как раз в кубковой игре с «Сочи». Опытный голкипер спас ЦСКА в паре очень опасных моментов, а также отбил два удара в серии пенальти, что позволило армейцам добыть важную с точки зрения психологии победу.

Одной из причин последних неудачных результатов может быть отсутствие глубины состава. Руководство ЦСКА запоздало решает этот вопрос путём трансферов. На днях команду пополнил крайний защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Келвен. Также грядёт переход другого флангового игрока из Бразилии – Жуниньо Капишаба.

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Ранее в Москву переехал чилийский центрфорвард Виктор Давила, который вышел на поле уже через четыре дня после подписания контракта, но пока не отметился результативными действиями.

О важности качественных легионеров для достижения результата не понаслышке знает «Зенит». Практически вся линия полузащиты у петербуржцев состоит из уроженцев южноамериканских стран, а самым результативным игроком текущего сезона является колумбийский центрфорвард Матео Кассьерра с шестью голами и тремя передачами в 10 встречах.

После отъезда лучшего бомбардира РПЛ минувшего сезона Малкома в чемпионат Саудовской Аравии и двух неудачных матчей с «Ростовом» (1:1) и «Динамо» (2:3) петербуржцев начали было уже списывать со счетов в чемпионской гонке.

Однако затем «Зенит» выиграл четыре встречи подряд во всех турнирах, постепенно увеличивая результативность. При этом три гола были забиты «Спартаку» (3:1), а четыре мяча побывали в сетке ворот неплохо стартовавшего «Урала» (4:0).

Победная серия «Зенита» прервалась в середине недели, когда сине-бело-голубые уступили на выезде «Балтике» в матче Кубка России (0:1). Сергей Семак прибегнул к ротации состава, пусть и не такой масштабной, но всё-таки.

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Поражение от «Балтики» стало для «Зенита» лишь небольшой неприятностью. Команда Сергея Семака в последнее время наглядно показала, как она настраивается на большие матчи и что соперникам в них приходится несладко. Тем более когда предстоит игра с командой, переживающей спад. Поставим на победу гостей с коэффициентом 2.49.

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 3 сентября 2023 года

Петербуржцы демонстрируют потрясающую стабильность и результативность, в то время как ЦСКА теряет очки и пытается латать дыры в составе запоздалыми трансферами. Осенью армейцы будут представлять более грозную силу, а пока подопечных Владимира Федотова ждёт закономерная неудача в игре с более классным соперником.

Ставка: победа «Зенита» за 2.49.

Экспресс с коэффициентом 12.66.

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