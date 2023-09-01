Кто выиграет Лигу чемпионов? Помешать Гвардиоле может только Тухель

Вчера, в последний день лета, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. 32 клуба узнали своих соперников на старте основного турнира. Ну а букмекеры уже предлагают ставки на победителя турнира. Разбираемся, кто фаворит, а кто станет статистом в главном еврокубке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов — 2023/2024

Традиционно 32 команды разбили на восемь групп. Из каждой в плей-офф выйдут по два лучших клуба. Кстати, это последний розыгрыш, который проводят по классической системе. Со следующего сезона в Лигу чемпионов внедрят швейцарскую систему, которая давно принята в шахматах.

Группа А: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай».

Группа В: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс».

Группа С: «Наполи», «Реал» Мадрид, «Брага», «Унион».

Группа D: «Бенфика», «Интер», «Ред Булл Зальцбург», «Реал Сосьедад».

Группа Е: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик».

Группа F: «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл».

Группа G: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз».

Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтёр», «Антверпен».

Гвардиола — явный фаворит. В конкурентах Кейн с Тухелем

Букмекеры считают фаворитом турнира действующего чемпиона — «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола наконец-то расколдовал Лигу чемпионов, тренируя «горожан», и теперь может собирать трофеи. По крайней мере, так считают многие любители футбола. Поставить на то, что англичане защитят титул, можно за 3.30.

Да, в межсезонье «Сити» потерял Илкая Гюндогана и уже успел проиграть в Суперкубке Англии, но ресурс у английского клуба огромный. Да и Пеп Гвардиола — его фактор тоже внушает оптимизм.

А главным конкурентом «Сити» аналитики видят мюнхенскую «Баварию». Да, фигура Томаса Тухеля смущает, да, мюнхенцы уже успели получить 0:3 от «Лейпцига» в Суперкубке, но Гарри Кейн — это серьёзная заявка не просто на очередной титул в Бундеслиге, но и на еврокубковые успехи. Главное, чтобы тренер не разругался с игроками, таких случаев в карьере Тухеля было предостаточно. Ну а пока поставить на баварцев можно за 6.50.

Анчелотти и Артета — теневые фавориты

Во втором эшелоне претендентов букмекеры видят мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Коэффициенты на их успех почти одинаковые — 10.0 и 11.0 соответственно.

У «Реала» вылетел Тибо Куртуа, да и вообще зашкаливает количество травм на старте сезона. Уехал Карим Бензема. Зато как влитой вписался в систему Карло Анчелотти Джуд Беллингем, да и на место Куртуа уже взяли Кепу. Конечно, состав испанского клуба на бумаге уступает тому же «Сити», но хитрый лис Анчелотти уже не раз показывал, что может побеждать и более искушённых соперников. Правда, в прошлом сезоне переиграть Гвардиолу не удалось.

«Арсенал» провёл серьёзную трансферную кампанию: те же Кай Хаверц и Деклан Райс — отличное усиление. Но хватит ли Микелю Артете опыта при игре на два фронта — вопрос открытый. В Лиге чемпионов к ротации не прибегнешь, это не Лига Европы, где «Арсенал» мог побеждать и полурезервным составом. Однако обойма у «канониров» готова решать серьёзные задачи — это факт.

В Хави и Луиса Энрике не верят

За 15.0 можно поставить на триумф «Барселоны» или «ПСЖ». Каталонцы перестраиваются, несмотря на все свои финансовые проблемы. Хави уже выстроил симпатичную команду с россыпью молодых звёздочек, а на острие у него — Роберт Левандовски. Но на Лигу чемпионов ей, пожалуй, замахиваться рано. Мы же помним, что в предыдущие два сезона «Барса» вылетала на групповом этапе.

«ПСЖ» провёл перестройку состава, потеряв Месси и Неймара. Команда стала более сбалансированной, да и Киллиан Мбаппе остался. Но пока парижане похожи на сборную Испании при Луисе Энрике. Стерильное владение мячом с минимумом опасных моментов. В Лиге 1 уже есть потери очков. Игровые проблемы нужно решать, для Лиги чемпионов «ПСЖ» сыроват.

Кто во втором эшелоне?

На «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 20.0, а на «Атлетико» и «Наполи» за 25.0. Шансы «Интера», «Милана» и «Ньюкасла» оценили коэффициентом 30.0. Мощные команды, которые способны в удачный день обыграть любого фаворита. Но представить их на вершине сложно: у грандов составы куда сильнее. Впрочем, если немного повезёт с жеребьёвкой…

На «Бенфику» и «Лейпциг» дают коэффициент 50.0, вероятность успеха «Лацио» и «Севильи» оценили котировкой 80.0, а на «Порту» и «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна предлагают поставить за 100.0. Из группы эти клубы должны выходить, но дальше будет очень сложно. Многое, опять же, будет зависеть от жеребьёвки.

Что до остальных клубов, то букмекеры видят пределом их мечтаний выход из группы. Впрочем, Лига чемпионов каждый год удивляет нас. Наверняка кто-то выстрелит и на этот раз. Будем смотреть!