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Российские футболисты в Европе, Арсен Захарян, Александр Головин, Далер Кузяев, когда играют, где смотреть онлайн

Чего ждать от Захаряна, Головина и Кузяева в эти выходные
Пётр Кондаков
Российские футболисты в Европе
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Арсен, Александр и Далер должны помочь победить своим клубам.

В этот уикенд в европейских чемпионатах пройдут очередные туры. Российские футболисты готовы помочь своим командам. Рассказываем, против кого сыграют Головин, Захарян и Кузяев на этих выходных и чего ждать от россиян.

Арсен Захарян. «Реал Сосьедад» — «Гранада». 2 сентября, 15:00 мск

Российский полузащитник получил 15 минут в матче с «Лас-Пальмасом» на выезде. Захарян выглядел неплохо и готов сыграть больше в домашней игре с «Гранадой».

Испания - Примера . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 15:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Гранада
Гранада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал Сосьедад» в этом чемпионате стартовал с трёх ничьих подряд. 1:1 с «Жироной», 1:1 с «Сельтой» и 0:0 с «Лас-Пальмасом». Мягко говоря, это не совсем то, на что рассчитывали болельщики. Поэтому в матче с «Гранадой» от подопечных Иманола Альгуасиля будут ждать только победы. Соперник, кстати, после трёх туров имеет в активе те же три очка: одна победа и два поражения.

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Учитывая, что в соперниках новичок лиги, букмекеры считают, что баски должны победить. Коэффициент на их успех — всего 1.48. При этом шансы гостей оценили коэффициентом 7.30, а на ничью дают 4.70. Действительно, кадровый ресурс у «Реала Сосьедад» больше, нужно набирать очки, пока не началась Лига чемпионов: на два фронта будет играть куда сложнее.

Ну а Арсен Захарян вправе рассчитывать хотя бы на полчаса игрового времени. Против уставших защитников он вполне может что-то придумать. Букмекеры предлагают поставить на гол россиянина с коэффициентом 3.60. Эта ставка кажется рискованной, всё-таки Арсен ещё только-только начинает адаптироваться в Примере, но чем чёрт не шутит.

Александр Головин. «Монако» — «Ланс». 2 сентября, 22:00

В отличие от Захаряна, Головину в межсезонье нужно было адаптироваться разве что к новому тренеру. И этот период прошёл удачно. В схемах Ади Хюттера российский полузащитник — безоговорочно основной игрок. А «Монако» набрал семь очков в первых трёх турах и делит третье место с «Марселем».

Франция - Лига 1 . 4-й тур
02 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Ланс
Ланс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Впереди игра с «Лансом», традиционно непростым соперником. Правда, стартовала эта команда слабо: всего одно очко в трёх турах. Букмекеры ведут монегасков фаворитами, но не слишком очевидными: коэффициент на победу хозяев – 2.10. Успех «Ланса» оценили коэффициентом 3.30, а на ничью дают 4.10.

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Что до индивидуальных показателей, то Александр пока не отмечался голами в этом сезоне. Он больше занимается ведением игры, а забивать в «Монако» есть кому. Поставить на то, что российский полузащитник отметится голом, можно за 3.65.

Далер Кузяев. «Гавр» — «Лорьян». 3 сентября, 16:00

Другой россиянин в Лиге 1 уже вполне освоился и стал одним из лидеров своей команды. Кузяев выходит в основе и по своему уровню явно выделяется в «Гавре». Немудрено, ведь даже выход в элиту этого клуба стал неожиданностью для многих экспертов.

Франция - Лига 1 . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Лорьян
Лорьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пока побед у «Гавра» нет. Но уже есть два очка после трёх туров. А Кузяев уже забил дебютный гол в чемпионате Франции. Ближайший матч у «Гавра» – с «Лорьяном». Эта команда больше опасна на своём поле, поэтому мы вправе ждать, что хозяева разживутся очками. Букмекеры в этой игре фаворита не видят: на победу «Гавра» дают 2.90, а на соперников – 2.80. Ничейный исход оценили коэффициентом 3.10.

А вот в то, что Далер Кузяев снова сможет отличиться, букмекеры не верят. Коэффициент на гол россиянина очень высокий — 7.20. Возможно, есть смысл рискнуть и поставить на Далера?!

Магомед Оздоев. ОФИ — ПАОК. 3 сентября. 20:00

Греция - Суперлига . 3-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
ОФИ
Ираклион
Не начался
ПАОК
Салоники
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Магомед этим летом сменил чемпионат Турции на Грецию и уже закрепился в основе ПАОКа. В двух первых турах ПАОК набрал максимум очков, а в Лиге конференций уверенно прошёл шотландский «Хартс». Отличное начало сезона! И, разумеется, ПАОК идёт фаворитом в матче с ОФИ, пусть и играет на выезде. Поставить на победу Оздоева и компании можно за 1.69. Шансы хозяев оценивают котировкой 5.00, а ничья идёт за 3.90.

Алексей Миранчук. «Аталанта» — «Монца». 2 сентября. 21:45

Италия - Серия А . 3-й тур
02 сентября 2023, суббота. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Монца
Монца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Алексей в межсезонье получил травму и пропустил бóльшую часть подготовки бергамасков. Всё межсезонье ходили слухи о том, что вот-вот россиянин сменит клуб, но в итоге Миранчук остаётся в «Аталанте». Будем надеяться, что он получит шанс от Джанпьеро Гасперини, но пока о появлении на поле речи не идёт. А клуб на старте лихорадит: после выездной победы над «Сассуоло» (2:0) последовало поражение от дебютанта Серии А «Фрозиноне».

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Таким будет предстоящий уикенд для россиян в Европе. Ждём от наших соотечественников яркой игры и результативных действий. Удачных ставок!

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