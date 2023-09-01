«Ман Сити» — «Фулхэм». От Холанда потребуется больше усилий

«Дачники» выдержали ничью с «Арсеналом». Могут удивить и в матче с «горожанами».

2 сентября состоится матч 4-го тура АПЛ «Ман Сити» — «Фулхэм». Начало — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на победу «горожан» составляет 1.16, а на лондонцев можно поставить за 17.0. Ставки на ничью принимают за 8.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ман Сити» — «Фулхэм» 2 сентября 2023 года

Аналитики «Фонбет» считают, что матч «Ман Сити» — «Фулхэм» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.85. Ставку на победу подопечных Гвардиолы с точным счётом 3:0 можно сделать за 6.00.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Ман Сити» — «Фулхэм» (02.09.2023)

«Манчестер Сити» выиграл шесть последних очных матчей с «Фулхэмом» во всех соревнованиях. В субботу «горожане» примут на стадионе «Этихад» «дачников», стремясь одержать седьмую победу подряд.

Подопечные Гвардиолы — единственная команда АПЛ, имеющая 100% показатель побед. «Ман Сити» обыграл «Бёрнли» со счётом 3:0, «Ньюкасл Юнайтед» — 1:0 и «Шеффилд» — 2:1. Многие скажут, что «горожане» играли со слабыми соперниками, ведь среди них были две команды, недавно вышедшие в Премьер-лигу.

В субботу «Фулхэм» добыл неожиданное очко на «Эмирейтс», сыграв вничью со счётом 2:2 с «Арсеналом». В целом «дачники» скромно начали сезон, набрав четыре очка из девяти возможных.

Клуб продал нападающего Александра Митровича в «Аль-Хиляль». После сделки Марку Силва находится на переходном этапе. «Фулхэм» подписал Рауля Хименеса и Адама Траоре, надеясь, что они смогут перекрыть потерю серба.

«Манчестер Сити» вновь набирает обороты благодаря голам Холанда. На счету норвежца три мяча, что составляет 50% от общего числа забитых «горожанами» голов. Эрлинг лидирует в лиге по количеству ударов по воротам за игру — 5,3. Нападающий дважды принимал участие во встречах с «Фулхэмом» и забил два гола.

Кевин Де Брёйне продолжает реабилитацию после травмы подколенного сухожилия. Ожидается, что он пропустит до пяти месяцев. Команда Гвардиолы доминирует во владении мячом — 64,7% в среднем за игру. Команда также наносит 20,3 удара по воротам за встречу, что является вторым показателем после трёх туров АПЛ среди всех клубов.

«Фулхэм» занимает первое место в АПЛ по грубой игре, получив восемь жёлтых и две красные карточки. Дисциплина команды пока оставляет желать лучшего. Центральный защитник Кэлвин Бейсси, приобретённый летом у «Аякса», пропустит игру из-за удаления во встрече с «Арсеналом» в 3-м туре.

«Фулхэм» может дать отпор «Ман Сити», как и в игре с «Арсеналом» на прошлой неделе, и в Кубке с «Тоттенхэмом». Однако «горожане» более серьёзно настроены и должны одержать победу, но гол пропустят.

В последних трёх встречах между этими командами во всех соревнованиях было забито более 2.5 мяча, причём забивали обе команды. Ставки на обе забьют принимают за 2.20 — это наилучший вариант для этой игры.

Ставка: обе забьют за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 4.18.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак» с коэффициентом 2.15.

Прогноз на матч «Рома» — «Милан» с коэффициент 2.75.