Экспресс на футбол с коэффициентом 13.16: «Реал» кусает локти, когда Мбаппе забивает

Килиан вновь зажжёт с «ПСЖ», а в АПЛ «Арсенал» примет «МЮ». «Барселона» и «Осасуна» покажут грубую игру.

После субботних матчей нет времени делать перерыв, потому что уже в воскресенье, 3 сентября, нас ждут не менее яркие события в футболе. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.16 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ и пока не может добиться успеха в этом сезоне. На прошлой неделе «красные дьяволы» на выезде одержали победу над «Ноттингем Форест» со счётом 3:2. «Арсенал» занимает пятую строчку в турнирной таблице, пока не зная поражений в текущем розыгрыше чемпионата Англии. В последней встрече «канониры» сыграли вничью с «Фулхэмом» со счётом 2:2.

«Арсенал» добился значительного прогресса под руководством Микеля Артеты и намерен вновь бороться за чемпионство. Букайо Сака, Кай Хаверц и Габриэл Мартинелли постараются сделать всё возможное ради победы над «МЮ», который в последние недели находится не в лучшей форме и не может позволить себе осечку в этом матче. Мы считаем, что в этой игре забьют обе команды — за 1.53.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Севилья»

«Севилья» находится в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги и пока не оправдывает ожиданий. На прошлой неделе красно-белые уступили «Жироне» со счётом 1:2, и в этом матче им придётся приложить немало усилий, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков. «Атлетико» занимает второе место и оставляет хорошие впечатления. В 3-м туре Примеры «матрасники» с неприличным счётом победили «Райо Вальекано» — 7:0.

Мадридцы в последний год демонстрируют впечатляющие результаты и процветают под руководством Диего Симеоне в Ла Лиге. Антуан Гризманн занимает роль лидера атаки и в эти выходные вновь будет стремиться доказать, что он незаменимый футболист «Атлетико». «Севилья» в этом сезоне находится в ужасной форме и нуждается в изменениях, чтобы вернуться в борьбу за места в ЛЧ. «Атлетико» должен побеждать в этой встрече, но тотал будет меньше 3.5 мяча — коэффициент 2.30.

Прогноз на матч «Лион» — «ПСЖ»

В этом матче на кону будет стоять работа главного тренера «Лиона» Лорана Блана. После поражения с разгромным счётом 1:4 от «Монпелье» 19 августа Блан не выдержал критики со стороны прессы. На вопрос о поражении он предложил руководству сменить тренера. После этого его подопечные сыграли вничью с «Ниццей» (0:0). Набрав всего одно очко в трёх встречах, «львы» находятся в состоянии кризиса. Их выступления не вызывают доверия у болельщиков. Усугубляет ситуацию то, что молодой вингер Брэдли Баркола перешёл в «ПСЖ», что стало серьёзным ударом для клуба.

Блан будет вынужден обходиться без звёздного нападающего Александра Ляказетта, который пропускает матч из-за дисквалификации, а также без Антони Лопеша и Деяна Ловрена, которые травмированы. В то же время работа Луиса Энрике в «ПСЖ» началась не лучшим образом. В первых двух матчах сезона он сыграл вничью с «Лорьяном» и «Тулузой». Но в минувшие выходные парижане одержали первую победу, обыграв «Ланс» со счётом 3:1 благодаря голу Марко Асенсио и дублю Килиана Мбаппе. На днях команду пополнил Коло Муани.

В таком состоянии парижане должны побеждать «Лион». Проблем у «львов» не становится меньше, а, наоборот, прибавляется. В свою очередь, «ПСЖ» укрепил состав мощным футболистом, а ведь и без того в атаке есть Асенсио и Мбаппе. Предлагаем ставку на победу гостей и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Прогноз на матч «Осасуна» — «Барселона»

«Осасуна» занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги и демонстрирует неплохие результаты в этом сезоне. На этой неделе хозяева поля сыграли вничью со счётом 2:2 с «Брюгге», но не смогли квалифицироваться в еврокубки. «Барселона» располагается на четвёртой строчке и набрала ход. В последней встрече сине-гранатовые одержали волевую победу над «Вильярреалом» со счётом 4:3.

Каталонцы могут рассчитывать на внушительный состав, но перед этой игрой им предстоит решить несколько проблем. Роберт Левандовски ещё не достиг своего пика в этом сезоне и оставляет о себе не самые приятные впечатления. В текущем сезоне обе команды проводят грубые матчи, получая много жёлтых карточек. Касается это и очных встреч, ведь в двух последних дело доходило даже до удалений. Рекомендуем ставку на тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.87.

Экспресс на матчи 3 сентября

Ставка 1: обе забьют в матче «Арсенал» — «МЮ» за 1.53.

Ставка 2: победа «Атлетико» над «Севильей» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

Ставка 3: победа «ПСЖ» над «Лионом» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Ставка 4: тотал больше 4.5 жёлтой карточки в матче «Осасуна» — «Барселона» за 1.87.

Общий коэффициент: 1.53 Х 2.30 Х 2.00 Х 1.87 = 13.16.