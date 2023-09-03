«Лос-Анджелес» — «Интер Майами». Месси исправится!

Аргентинец впервые не забил в составе команды Дэвида Бекхэма. Второй раз подряд он подобного не допустит.

4 сентября состоится матч МЛС «Лос-Анджелес» — «Интер Майами». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лос-Анджелеса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «Интер Майами» оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Лос-Анджелес» — «Интер Майами» 4 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Лос-Анджелес» — «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Лос-Анджелес» — «Интер Майами» (04.09.2023)

Позади добрая половина сезона МЛС. Однако за оставшимися играми будет наблюдать гораздо интереснее. На 4 сентября запланирован матч между «Лос-Анджелесом» и «Интер Майами». Стартовый свисток на стадионе «Би-Эм-О Стэдиум» прозвучит в 5:00 мск.

По итогам минувшего сезона «Лос-Анджелес» выиграл чемпионат и Кубок МЛС. В новом розыгрыше он стартовал просто замечательно, но затем последовал спад. В последних 13 матчах подопечные Стива Черундоло одержали только четыре победы и три раза сыграли вничью. В большинстве случаев набрали очки они в матчах с аутсайдерами.

Из-за поражений команда из Лос-Анджелеса спустилась на восьмое место в сводной таблице МЛС. Также она неудачно выступила в Кубке лиг. Подопечные Черундоло добрались только до 1/4 финала, обыграв на предыдущих стадиях «Хуарес» (7:1) и «Реал Солт-Лейк» (4:0). Дальше не пустил «Монтеррей» (2:3).

Совсем недавно «Лос-Анджелес» точечно усилился. Он подписал нападающего «Браги» Марио Гонсалеса. Испанец должен был составить хорошее подспорье лидеру атаки Карлосу Веле, который когда-то выступал за лондонский «Арсенал» и «Реал Сосьедад», а также результативному экс-форварду «Сент-Этьена» Дени Буанге.

Однако пока что от Гонсалеса мало пользы. В трёх матчах в составе новой команды он отметился только одним забитым мячом. За этот период времени «Лос-Анджелес» обыграл лишь замыкающий сводную таблицу МЛС «Колорадо Рэпидз» (4:0). Помимо «Монтеррея», проиграл он середняку — «Шарлотту» (0:2).

«Интер Майами» по итогам минувшего сезона финишировал лишь на шестом месте в Восточной конференции. Из Кубка он вылетел, проиграв в первом же раунде «Нью-Йорк Сити» (0:3). Первую половину нового розыгрыша первенства клуб Дэвида Бекхэма полностью провалил. На перерыв он уходил, располагаясь на последней строчке в Восточной конференции.

Однако затем в «Интер Майами» перебрался Лионель Месси. Вслед за обладателем шести «Золотых мячей» состав пополнили бывшие футболисты «Барселоны» — Жорди Альба и Серхио Бускетс, а также несколько молодых перспективных аргентинцев. В мгновение расклад сил изменился. Благодаря стараниям новичков клуб Дэвида Бекхэма выиграл Кубок лиг.

Лучшим бомбардиром и игроком турнира стал Месси. Знаменитый аргентинец записал на свой счёт целых 10 забитых мячей и одну результативную передачу. Вклад Лионеля трудно переоценить. В дебютном матче на 94-й минуте форвард забил невероятным ударом со штрафного, чем принёс своей команде победу и сопутствовал её моральному подъёму.

В последних двух встречах чемпионата страны «цапли» победили на выезде «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0) и сыграли вничью с добравшимся до финала Кубка лиг «Нэшвиллом» (0:0). Последняя игра стала первой, где Месси в составе «Интер Майами» ушёл с поля без результативных действий.

Впрочем, ни о каком спаде речи не идёт. Во встрече с «Нэшвиллом» команда Дэвида Бекхэма выиграла по всем статистическим параметрам. Вряд ли она станет сбавлять обороты. Поставить на то, что Месси забьёт и «Интер Майами» не проиграет в предстоящем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00.

У клуба Дэвида Бекхэма один из самых сильных составов в МЛС. За «Лос-Анджелес» тоже выступает немало известных футболистов. Помимо Велы и Буанги, у Черундоло в подспорье имеется опытнейший Джорджо Кьеллини. Однако тонус у лидеров «цапель» явно лучше, чем у ведущих игроков из Лос-Анджелеса.

У Месси наверняка будет дополнительная мотивация — исправиться за нерезультативный матч с «Нэшвиллом». 36-летний нападающий пребывает в отличной физической форме и регулярно делает результат. Думается, без забитого мяча в этот раз он с поля не уйдёт.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Лос-Анджелес» — «Интер Майами» 4 сентября 2023 года

«Лос-Анджелес» угодил в чёрную полосу. Он много пропускает и часто проигрывает. Лишь четыре победы в 13 последних матчах в МЛС — это совсем несерьёзно. Конечно, домашний стадион даёт подопечным Черундоло преимущество. Однако вряд ли поддержка родных трибун поможет им избежать потери очков в грядущем матче. «Интер Майами» набрал прекрасный ход благодаря Месси. Аргентинец переписывает историю клуба. Он стабильно и много забивает. Полагаем, в этот раз нападающий не уйдёт с поля без гола и поможет своей команде зацепиться как минимум за ничью.

Ставка: Месси забьёт и «Интер Майами» не проиграет за 3.00.