«Ак Барс» — «Трактор». Радулов, Шипачёв и Яшкин приведут к победе

У команды Билялетдинова собралась невероятно мощная линия атаки. В этом сезоне она побьёт ещё много рекордов.

4 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Трактор». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.77. Успех челябинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.62.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» 4 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» — «Трактор» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.08, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.75. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.68. Заключить пари на то, что одна из команд не забьёт, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.64.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» Казань — «Трактор» Челябинск (04.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовал новый сезон Континентальной хоккейной лиги. На 4 сентября запланировано множество интересных встреч. Однако выделяется среди них матч между «Ак Барсом» и «Трактором», который пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

По итогам прошлого сезона «Ак Барс» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Также он добрался до финала Кубка Гагарина, обидно проиграв ЦСКА. Впрочем, ничего этого не было бы, если бы на должность главного тренера клуба не вернулся легендарный Зинэтула Билялетдинов.

68-летний специалист сумел сплотить в единое целое звёздных хоккеистов и систематизировать игру «Ак Барса». Летом клуб из Казани точечно усилился. Он подписал двух результативных нападающих СКА — Дмитрия Яшкина и Дамира Жафярова, а также форварда «Сан-Хосе Шаркс» Евгения Свечникова.

Предсезонку обновлённые «барсы» провели весьма неплохо. В девяти товарищеских матчах они уступили только «Трактору» (1:2 и 3:4 Б) и «Ладе» (2:3). Во всех остальных играх одержали победы в основное время. За этот период времени забросили 32 шайбы, а пропустили 20.

Предсезонка помогла подопечным Билялетдинова хорошенько подготовиться к новому сезону. В Кубке Открытия они разгромили на выезде ЦСКА (5:2). Тем самым казанцы повторили рекорд по количеству выигранных трофеев данного турнира. Стараний вернувшегося в КХЛ голкипера армейцев Ивана Федотова оказалось недостаточно для того, чтобы остановить их нападение, которое стало ещё вариативнее и мощнее.

Яшкин в матче с ЦСКА забросил шайбу и сделал голевую передачу. Шипачёв и Радулов – тоже. Таким образом, Вадим стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим 600 голевых передач, а Александр — четвёртым хоккеистом в истории лиги, набравшим 250+ очков в большинстве. Что-то подсказывает, что в ближайшем будущем они побьют ещё не один рекорд.

Для «Трактора» предстоящий матч обещает стать большим испытанием. По итогам прошлого розыгрыша КХЛ он занял только девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и остался без плей-офф. Летом челябинцы постарались как можно лучше усилить состав, чтобы история не повторилась.

«Трактор» подписал ряд хоккеистов, которые в прошлом сезоне выступали в КХЛ — Виталия Кравцова, Семёна Дер-Аргучинцева и Зака Фукале. Кроме того, к нему присоединились нападающий «Авангарда» Владимир Жарков, защитник «Салавата Юлаева» Виктор Антипин и нападающий «Нефтехимика» Егор Попов.

Предсезонку подопечные Анвара Гатиятулина провели просто шикарно. В семи контрольных встречах они уступили только «Ак Барсу» (3:4), на выезде. Челябинцы обыграли «Барыс» (2:1), «Локомотив» (2:1 Б), магнитогорский «Металлург» (2:1 ОТ) и «Ладу» (3:0).

Всё бы ничего, но новый сезон «Трактор» начал со слабой победы над «Ладой» (2:1). Он допустил очень много ошибок в обороне. Если бы не Зак Фукале, результат наверняка был бы иным. Канадский голкипер совершил 31 сейв. При этом вратарь соперника Владислав Подъяпольский совершил грубую ошибку на 46-й минуте при счёте 1:1.

Подъяпольский подобрал шайбу, остановившись у ворот. Он хотел отдать передачу, но замешкался и позволил капитану «Трактора» Сергею Калинину обокрасть себя и выкатить на пустые ворота Антону Бурдасову. Нападающий воспользовался шансом и забил победный гол. От казанцев челябинцам таких подарков ждать не стоит.

У «барсов» намного сильне состав и лучше поставлена командная игра. Лишь в одной из пяти последних официальных очных встреч они проиграли, причём на выезде. Все эти матчи получились результативными. Так что наилучшим вариантом для ставки при таком раскладе выглядит П1 + ТБ 4.5 шайбы за коэффициент 2.80.

Да, у челябинцев стало на одну головную боль меньше. Подписание топового голкипера — это очень хорошая новость. Однако в защите Гатиятулину многое нужно исправлять. В 68 матчах в минувшей регулярке «барсы» забросили 187 шайб. Есть все предпосылки, что в новом сезоне они забросят гораздо больше.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор» 4 сентября 2023 года

«Ак Барс» и так был очень хорош. За счёт летних трансферов он вышел на ещё более высокий уровень. Билялетдинов справляется на ура. На домашнем стадионе «барсы» наверняка обыграют имеющий проблемы оборонительного плана «Трактор». Впереди у Гатиятулина по-прежнему много работы. История пяти последних очных встреч на стороне большого количества заброшенных шайб и победы хозяев. Предлагаем проверить данную ставку и в этот раз.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 2.80.