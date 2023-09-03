«Спартак» — «Северсталь». Алексей Жамнов доверяет Николаю Голдобину

4 сентября состоится матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь». Начало – в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.20. Шансы череповчан оценили в 3.18. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь» 4 сентября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Спартак» — «Северсталь» получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.05. Ставки на то, что обе забьют, принимаются за 1.13.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь» (04.09.2023)

4 сентября хоккеисты клубов «Спартак» и «Северсталь» скрестят клюшки на ледовой площадке «Мегаспорт». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 19:30 мск. Мотивация красно-белых будет на максимуме, поскольку им предстоит реабилитироваться за поражение в первой игре сезона.

«Спартак» провёл в межсезонье глобальную перезагрузку. Бразды правления командой принял Алексей Жамнов, который плодотворно поработал со сборной России на Олимпиаде в Пекине. Во всех семи товарищеских встречах клуб выиграл. Во многом результат стал следствием грамотных трансферов. Красно-белые пригласили Николая Голдобина — одного из самых ярких и талантливых игроков лиги.

Болельщики надеялись, что в первом матче регулярного сезона «Спартак» порадует победой. Но у хоккеистов «Куньлуня» были свои планы. Дебют Жамнова оказался провальным — «Спартак» неожиданно проиграл со счётом 3:4. Команда оказалась не готова к борьбе на высоких скоростях. Красно-белые «горели» со счётом 1:3 уже после первого периода.

Вполне вероятно, что на «Спартаке» отразилось негативное решение руководства расстаться с лидером команды Александром Хохлачёвым. Ведущий нападающий отправился в «Амур», поскольку не сумел уладить с руководством красно-белых разногласия по финансовым вопросам.

Жамнов сделал необходимые коррективы во время перерыва в матче с «Куньлунем». На второй период его подопечные вышли собранными и захватили инициативу. Голдобин забросил дебютную шайбу за красно-белых, но от поражения это не спасло. Оборона «Спартака» не выглядела надёжной, чем наверняка воспользуется «Северсталь».

Клуб из Череповца также произвёл смену главного тренера. Андрей Разин отправился на повышение в Магнитогорск, а его место занял Андрей Козырев, помощник Ларионова. Искромётное «Торпедо» образца сезона-2022/2023 – результат труда не только Игоря Николаевича, но и его помощника.

Судя по работе в предсезонке, «Северсталь» берёт за основу базовые принципы нижегородцев, которые радовали болельщиков в минувшем сезоне яркой и атакующей игрой. В контрольных встречах акцент у сталеваров был смещён в сторону атаки.

«Спартак» и «Северсталь» провели 38 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне гостей: у «рысей» 20 побед, а москвичи записали в актив 18 выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 106:104 в пользу сталеваров.

Команды нацелены в большей степени на атаку. Защита пока позволяет часто бросать по воротам и порой допускает ошибки. Ждём яркой и результативной игры, поэтому поставим на тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.47.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь» 4 сентября 2023 года

Команды провели очный матч в ходе предсезонной подготовки. Красно-белые выиграли со счётом 6:4, а команды запомнились превосходством атаки над обороной. Наставники не меняли тактический вектор развития, поэтому ждём повторения результативной игры в исполнении хоккеистов «Спартака» и «Северстали». Предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.47.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.47.