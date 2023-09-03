Джек Дрэйпер — Андрей Рублёв. Россиянин забудет об уважении

Восьмая ракетка мира лестно высказался в адрес британца. На время матча нужно забыть об этом.

4 сентября 2023 года Джек Дрэйпер и Андрей Рублёв сыграют в матче US Open в Нью-Йорке (США). Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянину: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.26. Успех британского теннисиста оценивается в 3.33.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Джек Дрэйпер — Андрей Рублёв 4 сентября 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Джек Дрэйпер — Андрей Рублёв получится упорным. Тотал больше 37.5 гейма идёт за 1.72, а тотал меньше 37.5 гейма — за 1.95. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 2.75.

Анализ и прогноз на матч Джек Дрэйпер — Андрей Рублёв (04.09.2023)

На 4 сентября запланированы матчи четвёртого круга US Open. Нас заинтересовала встреча Джека Дрэйпера и Андрея Рублёва. Россиянин уже выбил из турнирной сетки трёх представителей Франции, а теперь готов отправить домой и британца.

К старту последнего в сезоне-2023 «Большого шлема» Андрей Рублёв подошёл в отличной физической форме. Он легко адаптировался к быстрому харду, который позволяет наилучшим способом использовать главные козыри — подачу и мощный удар.

По турнирной сетке россиянин продвигается уверенно. Он провёл матчи с тремя подряд представителями Франции: Артуром Казо, Гаэлем Монфисом и Артуром Риндеркнешем. Восьмая ракетка мира справился с соперниками без излишней нервотрёпки, проиграв только два сета за три матча.

Улучшив свой результат по одержанным победам (43-17) в 2023 году, Рублёв находится в одном шаге от четвёртого четвертьфинала US Open в карьере. Эмоциональная нестабильность остаётся одной из главных проблем Андрея на корте. В первом сете матча с Риндеркнешем он часто ошибался на подаче, что негативно повлияло на рисунок игры.

Рублёв позволил сопернику дважды сделать брейк и проиграл первый сет со счётом 3:6. В перерыве россиянин удивительно быстро успокоился и на корте появился уже уверенным в собственных силах.

Андрей подкорректировал первую подачу и выиграл 92% очков после ввода мяча во втором сете. Достаточно сравнить этот результат с аналогичным показателем стартового сета (35%), чтобы оценить положительные изменения в действиях Рублёва.

В итоге россиянин выиграл 80% очков на первой подаче и выполнил 35 виннерсов при 23 невынужденных ошибках за матч. Он эффективно использовал возможности для брейк-пойнтов, реализовав 6 из 11. При этом есть над чем поработать — всего десять эйсов при четырёх двойных ошибках.

26-летний россиянин поспорит в четвёртом круге US Open с британцем Джеком Дрэйпером. 123-я ракетка мира неожиданно прошёл три раунда турнира в Нью-Йорке, причём обыграл со счётом 3:0 по сетам довольно сильного польского теннисиста Хуберта Хуркача во втором круге.

Андрей Рублёв — наиболее вероятный победитель матча. Россиянин находится в отличных физических кондициях и намерен доказать, что выход в четвёртый круг не является для него пределом мечтаний. Перспективно смотрится ставка на победу Рублёва с форой (-5.5) за коэффициент 1.99.

Перед игрой с британцем Андрей высказался. Он сказал, что, когда его спрашивают, кто будет следующим обладателем титула АТР, он называет Джека Дрэйпера. Он подметил, что у него есть всё, чтобы стать топ-игроком. Россиянин должен забыть об уважении, если хочет выиграть.

Прогноз и ставки на матч US Open Джек Дрэйпер — Андрей Рублёв 4 сентября 2023 года

Рублёв набрал оптимальные кондиции. На US Open он по-прежнему эмоционален, но старается максимально концентрироваться на розыгрышах мяча. Учитывая две победы россиянина в очных встречах с Дрэйпером, делаем ставку на то, что Андрей выиграет с форой (-5.5).

Ставка: победа Андрея Рублёва с форой (-5.5) за 1.99.