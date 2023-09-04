Экспресс на US Open с коэффициентом 8.96: Рублёв и Медведев рвутся в 1/4 финала

Пока европейские футбольные чемпионаты взяли перерыв, есть время уделить внимание US Open, в котором уже пришло время для четвёртого круга. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.96на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Джек Дрэйпер — Андрей Рублёв

После сезона, в котором мешали травмы, Дрэйпер наконец-то показал, на что он способен, когда полон сил. Он впервые вышел в четвёртый круг турнира «Большого шлема». Британец сделал 13 эйсов и 52 виннерса при 47 невынужденных ошибках. Рублёв также показал неплохие результаты. Он выиграл 80% очков на первой подаче и выполнил 35 виннерсов при 23 невынужденных ошибках. Теперь россиянин претендует на четвёртый в своей карьере выход в четвертьфинал US Open.

Андрей ни в чём не уступает Дрэйперу по точности и превосходит британца по статистике очных встреч, выиграв в обеих. Россиянин также без проблем справляется с левосторонней подачей соперников. Открытый чемпионат США стал для Рублёва пока лучшим мейджором, и он вполне может дойти как минимум до четвертьфинала. Дрейпер не сдастся без боя и тоже может преподнести сюрприз, но предпочтение отдаём Андрею. Предлагаем ставку на победу восьмой ракетки мира с форой (-1.5) по сетам за 1.77.

Прогноз на матч Карлос Алькарас — Маттео Арнальди

Алькарас и Арнальди — это любители экспериментов и риска, но на этом их сходство заканчивается. Испанец считается одним из лучших молодых игроков в этом виде спорта, ему пророчат большое и светлое будущее. Он обладает точной подачей, мощно бьёт с любого фланга, хорошо двигается и может похвастаться атлетизмом. Маттео обладает более скромными характеристиками.

Кроме того, Алькарас имеет преимущество за счёт своего опыта, постоянства и стабильности, особенно на турнирах «Большого шлема», в которых у него 39 побед и восемь поражения, а также два титула. Маттео может похвастаться только четырьмя выигранными и двумя проигранными матчами на «мэйджорах». Этого недостаточно, чтобы обыграть Карлоса. Испанец в трёх встречах Открытого чемпионата США проиграл всего один сет, а Арнальди — два. Ожидаем лёгкой победы испанца с форой (-10.5) за 2.20.

Прогноз на матч Даниил Медведев — Алекс де Минор

Медведев, известный своей доминирующей игрой на задней линии и невероятными защитными навыками. Он будет стремиться победить турнир «Большого шлема», ведь в этом сезоне россиянин находится в отличной форме, выиграв уже пять титулов в 2023 году. Недавний выход в полуфинал на Уимблдоне подчёркивает его потенциал.

Де Минор в этом году дошёл до четырёх финалов в сезоне, что говорит о его способности добиваться успеха на высоком уровне. Славящийся своей скоростью и ловкостью, он будет стремиться разрушить планы Медведева и сбить его с толку. 24-летний теннисист также обладает неплохой атакующей игрой и при любой возможности будет использовать быструю работу на ногах для выхода к сетке.

Учитывая опыт Медведева и его доминирование на задней линии корта, он выглядит. Хитрые удары россиянина на харде и его способность менять темп во время игры могут поставить де Минора в неудобное положение при защите от подач. Более того, навыки Даниила при приёме могут легко переходить в контратаки. Недавняя победа австралийца над россиянином в Цинциннати придаст ему уверенности, и он станет непростым испытанием для третьего номера рейтинга. Но Медведев настроен по-боевому, и он должен выигрывать своего соперника, пусть и отдав один сет. Оба выиграют хотя бы один сет и победит Даниил за 2.30.

Экспресс на матчи 4 сентября

Ставка 1: Победа Рублёва над Дрэйпером с форой (-1.5) по сетам за 1.77.

Ставка 2: победа Алькараса над Арнальди с форой (-10.5) за 2.20.

Ставка 3: победа Медведева над де Минором и оба выиграют хотя бы один сет за 2.30.

Общий коэффициент: 1.77 Х 2.20 Х 2.30 = 8.96.