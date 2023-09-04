Лучано Спаллетти оставит Украину без Евро-2024. А Гарри Кейн метит в лидеры

Жёлто-синие идут на втором месте в группе, но это не будет длиться вечно!

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место встречам квалификации на чемпионат Европы 2024 года, который состоится в Германии. В ожидании матчей попробуем разобраться с раскладом в группе С. Возглавляет её сборная Англии. Следом идут Украина, Италия и Северная Македония. Замыкает таблицу Мальта.

В этот раз Кейн не упустит золото?

Начнём с лидера. «Три льва» провели четыре матча, в которых обыграли Италию (2:1), Украину (2:0), Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0). Подопечные Гарета Саутгейта пропустили лишь один мяч, а забили 15. Пять из них записал на свой счёт лучший бомбардир сборной Англии Гарри Кейн, недавно перебравшийся в мюнхенскую «Баварию».

Нападающий практически сразу влился в ритм нового чемпионата и начал радовать результативностью. Он пребывает в отличном тонусе и воодушевлён. Его мечта выигрывать трофеи становится реальностью. Поставить на то, что сборная Англии выиграет группу С, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

У «трёх львов» один из самых сильных и сыгранных составов на турнире, который при этом ещё и обладает богатым опытом. На Евро-2020 подопечные Саутгейта дошли до финала, в котором обидно уступили Италии. На ЧМ-2022 они добрались до 1/4 финала, в котором досадно проиграли Франции. С тех пор состав практически не изменился.

Украина и Италия поспорят за второе место в группе

Следующая на очереди сборная Украины. Она располагается на втором месте. Отставание от англичан составляет шесть очков. Жёлто-синие не без труда победили Северную Македонию (3:2) на выезде и Мальту (1:0) на домашнем стадионе. Впереди их ждут две сложнейшие игры с итальянцами и одна — с Англией.

В то, что сине-жёлтым удастся совершить сенсацию и оставить итальянцев за бортом второго подряд крупного международного турнира, верится с трудом. За последние 20 лет ни в одной из очных встреч они не выиграли. Даже когда феерил легендарный Андрей Шевченко им не удавалось победить.

Уровень украинского первенства намного ниже итальянского. «Лазурная команда» отстаёт от жёлто-синих на три очка, но у неё есть одна игра в запасе. Кроме того, недавно главным тренером сборной Италии стал бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти, сделавший «Наполи» обладателем скудетто по итогам минувшего сезона. Думается, он быстро наведёт порядок.

Итальянцам больше не страшны македонцы

Крайне маловероятно, что сборной Северной Македонии или Мальты удастся добыть путёвку в финальный раунд Евро-2024. У них гораздо меньше ресурсов, чем у соперников, и уже практически нет шансов выйти из группы. Мальта провела четыре встречи, в которых не набрала ни одного очка.

Македонцы, в свою очередь, провели три игры. Обыграли они только Мальту (2:1). Интересно, что именно Северная Македонии не пустила Италию на ЧМ-2022. Однако тогда итальянцы испытывали большие проблемы. Они не сумели забить, а сами пропустили курьёзнейший гол. В этот раз ничего подобного не ждём.

Украина может надеяться только на чудо

Англичане и итальянцы традиционно являются одними из фаворитов международных турниров. У них гораздо больше ресурсов и лучше поставлена игра, чем у большинства соперников. Обогнать «трёх львов» «лазурной команде» вряд ли удастся. Отставание составляет целых девять очков, плюс очная встреча состоится в Англии.

Однако всех остальных подопечные Лучано Спаллетти просто обязаны побеждать, чтобы выходить в финальный раунд Евро-2024. Поставить на то, что Украина не займёт первое или второе место в группе, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

Ставка 1: Англия выиграет группу С за 1.16.

Ставка 2: Украина не займёт первое или второе место в группе С за 1.45.