Экс-тренер «Анжи» и Казахстан на пороге Евро-2024. Встречайте!

7 сентября 2023 года возобновляются матчи квалификации на ЧЕ-2024. Командам предстоит выжать максимум, чтобы получить заветные путёвки на турнир. На Евро выходят команды, занявшие по итогам отбора первое и второе места. В группе Н бороться за это право продолжат Финляндия, Казахстан, Дания, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино.

Каковы расклады?

Возглавляют таблицу в группе Финляндия и Казахстан – обе сборные набрали по девять очков. Ниже них располагаются Дания и Словения, у которых по семь очков. Северная Ирландия смогла зацепить три очка, одержав единственную победу над Сан-Марино, у которого пока только поражения. Очень высокая плотность, и как минимум четыре сборные готовы претендовать на выход на чемпионат Европы.

Как быстро растают надежды датчан?

Даже несмотря на то, что «датский динамит» располагается ниже второго места, эксперты уверены в том, что он выиграет группу Н. Причём занять первую строчку команда может уже в сентябре, ведь ей предстоит выиграть Сан-Марино, а в этом проблем быть не может, а затем сыграть с Финляндией. Обыграй датчане финнов – и можно праздновать как минимум временное лидерство.

Не стоит сбрасывать со счетов Суоми, потому что эта сборная способна на сюрпризы. В 2021 году она уже обыгрывала Данию на чемпионате Европы, так почему бы ей не повторить тот успех? К тому же впереди ещё будет немало тяжёлых матчей, а на данном этапе датчане явно не в лучшей форме. Мы считаем, что они могут выйти на Евро, но вряд ли займут первое место.

Неожиданно!

Лёгким будет сентябрь для Словении, ведь ей предстоит провести два матча – с Северной Ирландией и Сан-Марино. Это потенциальные шесть очков, но пока только на бумаге. У Финляндии будет шанс закрыть вопрос о выходе на ЧЕ-2024 уже в этом месяце. Команду ждут два непростых соперника, которые считаются главными претендентами на первое или второе место – это Казахстан и Дания. Выиграй финны у них – и можно почти праздновать.

Больше верится в то, что в сентябре Финляндия выложится на все 100%, а затем спокойно доиграет оставшиеся матчи отбора. Казахстан также непростой соперник, и у Словении вряд ли останутся шансы на выход в основной турнир, если Магомед Адиев проведёт хорошую работу. На то, что словенцы останутся без Евро, можно поставить за 1.75.

Экс-тренер «Анжи» хорошо делает свою работу

Магомед Адиев добился ощутимого прогресса вместе со сборной Казахстана. В команде есть несколько интересных футболистов, а Зайнутдинов теперь получает опыт выступлений за «Бешикташ». Он, несомненно, поможет команде выйти на новый уровень.

Казахстанцы начали отбор с поражения Словении со счётом 1:2, после чего выдали серию из трёх побед кряду. Они сенсационно победили Данию (3:2), выиграли у Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландии (1:0). Магомед Адиев должен дать правильный настрой «ястребам» на предстоящую игру с Финляндией. Казахстанцы проиграли четыре последние очные встречи, но тогда у них не было такого опытного наставника.

Ждём сенсацию!

У Казахстана есть шансы выйти на Евро-2024, даже несмотря на то, что в него не верят. Магомед Адиев способен грамотно распоряжаться ресурсами, умеет подготавливать команду к абсолютно разным соперникам и качественно подбирает состав. Можно обойти даже Финляндию, а Словении как будто не везёт. Не в том тонусе, что раньше, находится Дания. Таким образом, предлагаем поставить на то, что Казахстан займёт 1–2-е место в группе, за 9.00.

Ставка: Казахстан займёт 1–2-е место в группе за 9.00.