«Ак Барс» — «Сочи». Даже Овечкин на стороне Билялетдинова

Александр сделал прогноз на победу казанцев в Кубке Гагарина, похвалив Яшкина и Радулова. Они на правильном пути.

6 сентября состоится матч КХЛ «Ак Барс» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Шансы сочинцев оценили в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ак Барс» — «Сочи» 6 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.37, а тотал меньше 4.5 мяча — за 2.95. На победу казанцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.15. Ставки на победу в матче сочинцев идут за 5.40.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сочи» (06.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2023, среда. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный сезон КХЛ продолжается, а значит, впереди ждёт много интересного. 6 сентября 2023 года на «Татнефть-Арене» пройдёт матч между «Ак Барсом» и «Сочи». Начало игры запланировано на 19:00 мск. Удастся ли гостям прервать свою серию неудач, оборвав полосу побед казанцев?

У «барсов» не получилось выиграть Кубок Гагарина в минувшем сезоне, хотя они были очень близки к этому событию. «Ак Барс» проиграл ЦСКА в финальной серии со счётом 3-4. Причём в последнем матче подопечные Билялетдинова уступили с разницей в одну шайбу – 2:3. С целью выступить ещё лучше, руководство произвело точечное усиление состава.

Команду пополнили трое нападающих – это Дамир Жафяров и лучший бомбардир минувшего сезона КХЛ Дмитрий Яшкин, а последним трансфером стал переход Евгения Свечникова из НХЛ, где он выступал за «Сан-Хосе». Было немало и потерь, но они не отразились на состоянии «барсов».

«Сочи» стал главным неудачником Западной конференции прошлого розыгрыша КХЛ. Команда завершила регулярку на последней строчке, набрав всего 32 очка, что на 17 меньше, чем у предпоследнего «Куньлуня». Межсезонье команда начала с двух побед, но затем последовали шесть поражений подряд.

Причём особо состав «Сочи» не усилился и оставляет желать лучшего. Команда продолжает собирать хоккеистов, которые оказались не нужны в других клубах. Недавно пробный контракт подписали с голкипером Никитой Богдановым, от которого отказалась «Лада».

Именно вратарская позиция оставляет желать лучшего, ведь сочинцы потерпели два поражения кряду в регулярном сезоне КХЛ с общим счётом 3:9. Во встрече с «Северсталью» (3:6) команду хватило только на первый период, после которого она посыпалась. В последней игре «леопарды» уступили всухую 0:3 «Куньлуню». В обоих матчах ворота защищал Михаил Бердин.

«Ак Барс» — полная противоположность. Команда быстро вкатилась в новый сезон, заявив о своих амбициях. Сначала казанцы разгромили ЦСКА со счётом 5:2, а Радулов, Шипачёв и Яшкин набрали по два очка. В следующей встрече «барсам» было нелегко, ведь им пришлось играть с «Трактором».

Перед началом третьего периода «белые медведи» вели со счётом 3:2. Лидеры нападения под чутким руководством Билялетдинова смогли радикально изменить ход матча. Яшкин оформил дубль, а в концовке игры шайбу забросил Радулов. В итоге казанцы одержали победу над «Трактором» со счётом 5:3.

Перед последним матчем казанцев в своём интервью прогноз на победителя Кубка Гагарина дал Александр Овечкин. Звёздный нападающий «Вашингтона» отметил, что, скорее всего, выиграет в этом сезоне «Ак Барс», потому что там играют Дмитрий Яшкин и Александр Радулов. Также он добавил, что в финале конкуренцию ему составит «Динамо». Пока «барсы» соответствуют ожиданиям, но это только начало сезона.

У «Сочи» большие проблемы в обороне, он проиграл всухую даже «Куньлуню», а от «Северстали» пропустил шесть шайб. Исправить проблемы в защите при помощи голкипера, от которого отказалась «Лада», — так себе идея. Зато у казанцев всё великолепно, и они в бодром настроении мчат к цели, проводя результативные встречи. Предлагаем ставку на победу хозяев и тотал больше 5.5 шайбы за 2.08.

Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» — «Сочи» 6 сентября 2023 года

Встречаются главный претендент на Кубок Гагарина, начавший сезон великолепно, и аутсайдер Западной конференции, который продлевает серию поражений с каждым очередным матчем. Даже Александр Овечкин, несмотря на то что болеет за «Динамо», уверен в Яшкине и Радулове. Эти хоккеисты действительно способны изменить ход любой встречи, как это было с «Трактором». Рекомендуем поставить на победу «Ак Барса» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.08.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.08.