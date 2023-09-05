«Спартак» — «Амур». Александра Хохлачёва захлестнут эмоции

Лучший бомбардир в истории красно-белых сам не ожидал, что его обменяют в Хабаровск. Он будет мотивирован поквитаться с бывшим клубом.

6 сентября состоится матч КХЛ «Спартак» — «Амур». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Шансы хабаровчан оценили в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Амур» 6 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Амур» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. На победу москвичей с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.55. Ставки на победу в матче хабаровчан идут за 2.45.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Амур» (06.09.2023)

Регулярный сезон КХЛ продолжается, а значит, впереди ждёт много интересного. 6 сентября 2023 года на арене «Мегаспорт» пройдёт матч между «Спартаком» и «Амуром». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Красно-белые местами радовали своими результатами в прошлом сезоне, но пробиться в плей-офф так и не сумели. Клубу не хватило всего лишь четырёх очков, чтобы сравняться с минским «Динамо» и побороться за восьмую строчку. Именно поэтому было решено найти тренера, который сможет кардинально изменить команду.

В марте «Спартак» возглавил Алексей Жамнов, долгое время находившийся в системе клуба. С 2021 года наставник работает со сборной России, выиграв вместе с ней серебро на Олимпийских играх в 2022-м. Тренеру с таким опытом обрадовались абсолютно все. Под его чутким руководством красно-белые одержали победы во всех семи предсезонных играх, пропустив больше двух шайб только в одной встрече.

Причём соперники были непростыми, а закончили «гладиаторы» подготовку к регулярному сезону КХЛ победой над ЦСКА со счётом 3:1 в финале Кубка мэра Москвы. «Спартак» усилился важными хоккеистами, среди которых есть как молодые, так и опытные спортсмены.

«Амур» тоже был близок к выходу в плей-офф, но ему не хватило трёх очков до восьмой строчки. В мае «тигров» возглавил Андрей Мартемьянов, который уже неоднократно работал с хабаровским клубом и выводил его в 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Также он выигрывал с «Автомобилистом» Восточную конференцию и доходил с ним до четвертьфинала.

Летом «тигры» пережили большие изменения в составе, которые должны принести плоды. Хотя межсезонье получилось не таким удачным, и по нему сложно делать выводы. В семи предсезонных матчах «Амур» проиграл пять раз – очень плохой результат.

Начали регулярку хабаровчане с победы над «Витязем» со счётом 4:2. Во многом результат сделали новички команды. Алекс Бродхёрст набрал 3 (2+1) очка. До этого американец выступал за «Авангард». Александр Хохлачёв набрал два очка. Кстати, это бывший игрок «Спартака», с которым расстались при странных обстоятельствах. Лучший бомбардир в истории красно-белых сам не ожидал, что продолжит карьеру в другом клубе.

Александр стал автором победного гола в ворота ЦСКА в Кубке мэра Москвы, но внезапно ему заявили об обмене. В интервью после перехода у него спросили, каково будет сыграть 6 сентября по другую сторону. Хохлачёв ответил, что игра будет непростой и наверняка проявится много эмоций, которые будут его переполнять. Но он пообещал постараться не думать об этом.

Красно-белые начали регулярный сезон с поражения от «Куньлуня» со счётом 3:4. Команда владела огромным преимуществом, нанесла 44 броска в сторону ворот при всего 18 у соперника. Подвела реализация. Быть может, зря обменяли Хохлачёва? Уже в следующей встрече Жамнов закрыл этот вопрос, ведь «Спартак» обыграл «Северсталь» — 6:4. Команда завелась только во втором периоде, проиграв первый – 0:1.

Мы рекомендуем поставить на индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 шайбы за коэффициент 2.65. «Спартак» заслуживает похвалы за такое рвение и агрессию в нападении, но защита оставляет желать лучшего – восемь пропущенных голов в двух матчах. Хохлачёв очень хороший форвард, и ему по силам забросить в ворота бывшей команды даже не одну, а две шайбы. Либо же поучаствовать в голах с помощью точных передач. Мотивация у него будет на пределе.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Амур» 6 сентября 2023 года

Александр Хохлачёв может отомстить бывшему клубу, который спонтанно с ним расстался. Он забрасывает по шайбе в каждой из двух последних встреч «Амура», а вот «Спартак» никак не наладит игру в обороне, пропустив большое количество голов. Думается, эта встреча будет результативной, а мотиватором «тигров» послужит лучший бомбардир в истории красно-белых. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 шайбы за 2.65.

Ставка: индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 шайбы за 2.65.