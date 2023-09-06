Экспресс на КХЛ с коэффициентом 7.1: Ларионов настрадается от Ротенберга

6 сентября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.1 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сочи»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов на днях отметил юбилей — 1200 матчей в чемпионатах страны. Крайне почётная и солидная отметка. Настроение должно быть великолепное ещё и потому, что казанцы под его руководством здорово начали сезон. Обыграли очень крепкие ЦСКА (5:2) и «Трактор» (5:3). При этом имеют мощнейший состав с высококлассным нападением.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У имеющего проблемы с обороной «Сочи» в предстоящем матче шансов немного. Сочинский клуб на старте разгромно проиграл «Северстали» (3:6) и даже всухую «Куньлуню» (0:3), который до этого часто зависал на дне турнирной таблицы. Кроме того, играть предстоит на выезде, в Казани, где у команды из курортного города регулярно возникают проблемы. А при таких раскладах Ф1 (-1.5) за 2.03 выглядит заманчиво.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Амур»

За «Спартак» взялся Алексей Жамнов, завоевавший олимпийское серебро со сборной России в Пекине. И уже с ходу получилось выиграть предсезонный турнир — Кубок мэра Москвы. Правда, старт нового регулярного сезона КХЛ получился не таким стабильным. Красно-белые в результативном матче уступили скромному «Куньлуню» (3:4), а затем в ещё более результативном матче одолели «Северсталь» (6:4).

Лучшие экспрессы на сегодня.

Вовсю проявляет себя новичок Николай Голдобин, набравший четыре очка в двух встречах. Однако к обороне москвичей есть вопросы. Всё же восемь пропущенных за две игры голов — многовато. Зато это отличный крючок, чтобы зацепиться за ставку. А именно за ставку на тотал больше 4.5 шайбы, букмекеры дают вполне играбельный коэффициент.

Дело тут ещё в том, что «Амур» под руководством затянувшего в прошлом сезоне «Сибирь» в плей-офф Андрея Мартемьянова сам стартовал бодро. В волевом стиле обыграл «Витязь» (4:2) и постарался навязать борьбу московскому «Динамо» (1:3). Основную голевую мощь обеспечивает Хохлачёв, у которого наверняка остались счёты со «Спартаком».

Подначивает ждать голы и статистика очных встреч. В 7 из 10 последних в основное время соперники забрасывали больше четырёх шайб на двоих. На наш взгляд, есть все шансы увидеть шоу снова. ТБ 4.5 шайбы за 1.85.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — СКА

Работа Игоря Ларионова в прошлом сезоне несомненно заслуживает лестных оценок. «Торпедо» показывает приятный глазу хоккей, добралось до четвертьфинала плей-офф КХЛ, а новый розыгрыш регулярки начало с разгромной гостевой победы над «Локомотивом» (5:2). Сохранившийся состав оставляет надежды на приятное продолжение и теперь. И от Профессора ждут этого!

Однако Ларионову будет непросто. По крайней мере, в предстоящем матче со СКА. Клуб очень давно (с 2015 года) не брал Кубок Гагарина, мотивация у Романа Ротенберга наверняка запредельная. В новом сезоне петербуржцы медленно, но верно набирают ход. В дебюте обыграли московское «Динамо» (2:1), а затем — «Ладу» (3:0). Тольяттинцы заставили попотеть, однако сказалась разница в мастерстве исполнителей.

Букмекеры и эксперты ожидают от предстоящего матча между «Торпедо» и СКА весёлого хоккея с обилием голов. История последних личных встреч этому способствует. В целом такой выбор ставки логичен. Однако за тотал больше 4.5 шайбы дают скромный коэффициент 1.55, а лезть в более крупные цифры мы бы не стали. Рискованно.

На наш взгляд, интересно выглядит победа гостей в основное время за коэффициент 1.90. Роман Ротенберг пока выиграл четыре из четырёх матчей у Игоря Ларионова в Нижнем Новгороде. Причём весьма уверенно по счёту. Думается, тренд продолжится.

Экспресс на матчи 6 сентября

Ставка 1: победа «Ак Барса» в матче с «Сочи» с форой (-1.5) за 2.03.

Ставка 2: ТБ 4.5 шайбы в матче «Спартак» — «Амур» за 1.85.

Ставка 3: победа СКА в матче с «Торпедо» за 1.90.

Общий коэффициент: 2.03 Х 1.85 Х 1.90 = 7.1.