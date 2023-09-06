«Динамо» — «Металлург». Андрея Разина не испугать Никитой Гусевым

7 сентября состоится матч КХЛ «Динамо» Москва — «Металлург» Магнитогорск. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Шансы магнитогорцев оценили в 2.96. Ставки на ничью принимаются за 3.49.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Металлург» 7 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Металлург» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 мяча — за 2.25. На победу москвичей с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.70. Ставки на победу в матче магнитогорцев идут за 2.17.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Металлург» Мг (07.09.2023)

Регулярный сезон КХЛ продолжается, а значит, впереди нас ждёт много интересного. 7 сентября 2023 года на «ВТБ Арене» пройдёт матч между «Динамо» и «Металлургом». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

В минувшем сезоне московский клуб не прошёл дальше 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Команду выбило «Торпедо» со счётом 4-2 в серии. Алексей Кудашов продолжает тренировать «Динамо» и во время предсезонной подготовки не оставил приятных впечатлений. Команда провела девять матчей, выиграв в пяти из них. Причём обыграть удавалось преимущественно слабых соперников.

Бело-голубые обошлись малыми потерями, но неплохо усилились. Перешли в команду Никита Гусев и Игорь Ожиганов из СКА, Седрик Пакетт из минского «Динамо», Артём Ильенко из «Локомотива» и Даниил Пыленков из «Северстали». Хорошего результата как минимум от хоккеистов из петербургского клуба ждали уже в первой игре сезона, но не вышло.

Гусев и Ожиганов встретились с бывшей командой, и у них должен был быть особый настрой. Однако «Динамо» потерпело поражение со счётом 1:2. При этом подопечные Кудашова не смотрелись хуже и нанесли 27 бросков по воротам, при 28 у соперника.

В следующем матче удалось реабилитироваться. «Динамо» обыграло «Амур» со счётом 3:1, а Гусев забросил первую шайбу за новую команду. Вот только стоит ли радоваться победе, одержанной над таким соперником, который уступает по многим показателям и уровню состава? Определённо, это не говорит о том, что у бело-голубых всё в порядке, но хороший заряд на следующую игру даст.

«Металлург» в минувшем сезоне дошёл до четвертьфинала Кубка Гагарина, откуда был выбит «Авангардом, причём всухую в серии – 0-4. Команда поменяла тренера, пригласив на должность Андрея Разина, ранее работавшего с «Северсталью». «Лисы» провели восемь матчей в предсезонке, но показали плохой результат. Сталевары проиграли шесть встреч и запомнились победой над «Динамо» со счётом 7:2.

Во время летних трансферов команда потеряла Брендана Лайпсика, который в минувшем регулярном сезоне стал вторым лучшим бомбардиром «Магнитки». Из приобретений стоит выделить только Никиту Михайлиса из «Барыса», Данилу Квартальнова из «Спартака», Макара Хабарова и Робина Пресса из «Северстали».

Первый же матч нового регулярного сезона КХЛ разочаровал болельщиков. «Лисы» потерпели поражение от «Автомобилиста» (2:3 ОТ). Дебютный гол забил Михайлис, но этого оказалось мало. В овертайме сталевары пропустили уже на 18-й секунде. Зато реабилитировались в последней встрече, выиграв у ЦСКА, а этого многое значит, ведь армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.

«Металлург» одержал победу со счётом 4:2, причём одну из шайб удалось забросить, находясь в меньшинстве – сделал это Кошелев. В послематчевом интервью Разина в шутку спросили, знал ли он, что Семён умеет летать. Он ответил, что этот гол вызвал у него эффект «вау». Также отшутился, что теперь будет знать, что Кошелев умеет летать.

Игры между «Магниткой» и «Динамо» часто получаются нервными, напряжёнными, но вот недавняя товарищеская встреча закончилась крупной победой «лис» со счётом 7:2. Причём бело-голубые выступили всем своим сильным составом, а один из голов забил Гусев. Думается, расклад сил не поменяется и в этот раз. Предлагаем поставить на победу «Металлурга» за 2.18.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» — «Металлург» 7 сентября 2023 года

«Металлург» постепенно приходит в себя под руководством Андрея Разина. У хоккеистов и главного тренера только оптимистичное настроение, а последняя победа над ЦСКА явно придаст сил и уверенности, особенно после заброшенной в меньшинстве шайбы Кошелевым. «Динамо» выиграло пока только у «Амура», но вряд ли это поспособствует дальнейшему успеху. Кудашов признаётся, что есть над чем поработать, особенно над сочетанием звеньев. Неужели бело-голубые пока не готовы к сезону? Предлагаем ставку на победу «Металлурга» за 2.18.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.18.