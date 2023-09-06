Дания — Сан-Марино. Лёгкая работёнка для Кристиана Эриксена

Никаких проблем у датчан в этом матче быть не должно, учитывая их состав.

7 сентября состоится матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Дания — Сан-Марино. Начало — в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу датчан можно с коэффициентом 1.01. Победа Сан-Марино оценивается в 101. На ничью дают коэффициент 25.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Дания — Сан-Марино 7 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Дания — Сан-Марино получится результативным: тотал больше 5.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 5.5 мяча — за 2.03. Если забьют датчане в первом тайме, сыграет коэффициент 1.04. Поставить на «обе забьют» предлагают за 6.40.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Дания — Сан-Марино (07.09.2023)

Сборная Дании 7 сентября на домашней арене сыграет с Сан-Марино. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. Один из фаворитов группы Н отборочного турнира ЧЕ-2024 допустил много ошибок и должен догонять конкурентов. За четыре тура группового этапа датчане умудрились потерять четыре очка. Они проиграли Казахстану со счётом 2:3, а со Словенией сыграли вничью (1:1).

После жеребьёвки казалось, что у «датского динамита» не возникнет проблем в группе Н, но конкуренты неожиданно прибавили в мастерстве. В свою очередь, датчанам явно не хватает надёжности в обороне — Андреас Кристенсен и Симон Кьер испытывают сложности при игре с высокой линией отбора.

Давно назрели перемены у Дании в обороне, но главный тренер Каспер Юльманн упрямо гнёт свою линию, приглашая в состав возрастных спортсменов. Однако даже их опыта хватит для победы в матче с Сан-Марино. Вряд ли соперник удивит в атаке.

На сентябрьские игры Дании получил вызов нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунн. 20-летний нападающий успел залечить травму и даже дебютировал за новый клуб, но от поражения со счётом 1:3 от «Арсенала» он спасти «красных дьяволов» не сумел. Также были вызваны Каспер Шмейхель, Юссуф Поульсен и Кристиан Эриксен.

У тренерского штаба Дании есть и запасной вариант, если Расмус Хойлунн не наберёт оптимальные кондиции. Нападающий Йонас Винд станет отличным подспорьем наставника и сможет выручить. За три матча с «Вольфсбургом» в этом сезоне он забил четыре мяча и сделал один ассист.

По итогу четырёх матчей квалификации ЧЕ-2024 сборная Дании набрала семь очков. Это на два очка меньше, чем у занимающих первую строчку таблицы финнов. Не стоит сбрасывать со счетов и Казахстан, в котором Магомед Адиев достиг большого прогресса.

Сборная Сан-Марино привычно расположилась на последнем месте. Гости проиграли четыре матча подряд с общим счётом 0:13. Понятно, что ни о каких серьёзных шансах отобрать у Дании очки речь идти не может. В минувшем туре «серениссима» уступила со счётом 0:6 Финляндии на выезде.

Датчане, кроме гарантированных трёх очков, наверняка планируют улучшить разницу мячей. Поэтому с первых минут пойдут в атаку большими силами и, весьма вероятно, выиграют первый тайм с преимуществом в три мяча. Рекомендуем обратить внимание на победу Дании в первом тайме с форой (-2.5) за коэффициент 2.15.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Дания — Сан-Марино 7 сентября 2023 года

Для Дании сентябрьский отрезок матчей крайне важен. Им необходимо набрать шесть очков, чтобы уверенно чувствовать себя перед решающими встречами группового этапа квалификации ЧЕ-2024. Учитывая мотивацию команды и сложную ситуацию в группе, «алая гвардия» постарается в первом тайме забить три или четыре мяча. Вот и поставим на этот исход.

Ставка: победа Дании в первом тайме с форой (-2.5) за 2.15.