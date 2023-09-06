Аргентина — Эквадор. Месси передаст привет ван Галу

Тренер усомнился в справедливости победы бело-голубых на чемпионате мира в Катаре. Чем ответит знаменитый аргентинец?

8 сентября состоится матч 1-го тура квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Эквадор. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех эквадорцев оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Аргентина — Эквадор 8 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Аргентина — Эквадор получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура отбора ЧМ-2026 Аргентина — Эквадор (08.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам сборных. Пока в Европе идёт отбор на ЧЕ-2024, в Южной Америке стартует квалификация ЧМ-2026. 8 сентября состоятся три встречи 1-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе Аргентина примет Эквадор. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

Мечта Лионеля Месси сбылась — сборная Аргентины выиграла чемпионат мира. Непосредственно обладатель шести «Золотых мячей» стал главным виновником успеха. В семи матчах он забил забил семь мячей и отдал три результативные передачи. По итогу он был признан лучшим игроком турнира.

Однако не все оказались согласны с тем, что Месси справедливо выиграл первенство планеты в Катаре. Тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что возникают вопросы, когда видишь, как забивают голы бело-голубые. Он выразил мнение, что результат матча его команды со сборной Аргентины был предопределён.

Общественность разделилась на два лагеря. Одни считают, что ван Гал прав, и подмечают добавляющие подозрений факты. Другие защищают знаменитого аргентинца и опровергают слова первых или же просто выражают несогласие с позицией тренера нидерландцев. Среди последних числится Вирджил ван Дейк.

В любом случае звание чемпиона мира у Месси уже никто не отнимет. Совсем недавно он прибыл в расположение национальной команды на матчи отбора ЧМ-2026. Ранее нападающий заявлял, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере в качестве игрока. Но никто не отменял того, что он может помочь своей сборной квалифицироваться на следующий розыгрыш турнира.

К матчу с Эквадором Месси подходит в великолепном тонусе. Недавно он помог «Интер Майами» выиграть Кубок лиг. В составе клуба Дэвида Бекхэма звёздный аргентинец провёл 10 матчей во всех официальных турнирах, забив 11 голов и отдав три результативные передачи.

Удастся ли сборной Эквадора испортить настроение Лионелю? На чемпионате мира в Катаре она не сумела даже выйти из группы. «Триколор» в трёх матчах победил только Катар (2:0). Вничью он сыграл с Нидерландами (1:1), а уступил Сенегалу (1:2).

В составе Эквадора есть талантливые игроки. Например, такие как ведущий защитник «Брайтона» Первис Эступиньян и ставший самым дорогим приобретением в истории АПЛ опорный полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо, а также результативный нападающий «Фенербахче» Эннер Валенсия.

Всё бы ничего, но на этом список элитных футболистов «триколора» заканчивается. Ему сильно не хватает глубины состава. Также стоит отметить, что летом Эквадор пережил смену главного тренера. Должность занял Феликс Санчес, последние пять лет руководивший сборной Катара. С этой командой в 2019 году он выиграл Кубок азиатских наций.

Новый наставник сборной Эквадора решил, что команде нужна свежая кровь. На матчи квалификации ЧМ-2026 он вызвал в состав сборной 16-летнего вундеркинда Кендри Паэса, подписавшего этим летом контракт с «Челси». Поможет ли всё это «триколору» хотя бы навязать борьбу Аргентине?

Поставить на победу бело-голубых и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Три из четырёх последних очных встреч, проходивших в Аргентине, закончились именно так. В другой не принимал участия Лионель Месси. Плюс на 24-й минуте получил травму Серхио Агуэро.

В 17 матчах отбора на ЧМ-2022 аргентинцы не потерпели ни одного поражения при всего шести ничейных результатах. За этот период времени они пропустили лишь восемь мячей, но и сами забили сравнительно немного — 27. Эквадорцы в 18 встречах квалификации на чемпионат мира в Катаре одержали только семь побед и пять раз сыграли вничью.

«Триколор» менее стабилен и силён, чем бело-голубые. При этом у него имеются довольно серьёзные проблемы с выездами. В девяти матчах отбора на ЧМ-2022 эквадорцы одержали только две победы и дважды сыграли вничью. Забили всего лишь восемь мячей, в то время как пропустили 12.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026 Аргентина — Эквадор 8 сентября 2023 года

У Аргентины сильнее состав и лучше результаты на дистанции. На домашнем стадионе у неё есть все шансы обыграть Эквадор. Во-первых, Месси пребывает в отменном тонусе. Во-вторых, у соперника наблюдаются серьёзные проблемы с выездами. Плюс неизвестно, как он поведёт себя под руководством нового тренера. В то же время большого количества голов не ждём. В гостях «триколор» забивает мало. Да и аргентинцы в матчах отбора редко балуют результативностью, а также практически не пропускают сами.

Ставка: победа Аргентины и тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.