«Ак Барс» — «Куньлунь». Какой урок извлёк Билялетдинов?

Поражение от «Сочи» могло быть следствием недооценки, а кто-то из игроков получил отдых. «Куньлунь» тоже не подарок.

8 сентября состоится матч КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Шансы пекинцев оценили в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ак Барс» — «Куньлунь» 8 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» — «Куньлунь» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.38, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.90. На победу казанцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.22. Ставки на победу в матче пекинцев идут за 4.30.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь» (08.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжается регулярный сезон КХЛ и команды постепенно входят во вкус. На 8 сентября 2023 года запланировано шесть матчей. В одном из них на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» будет принимать «Куньлунь». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Наверняка сложнее всего казанцам было забыть поражение в финале Кубка Гагарина, ведь им не хватило совсем немного. Они уступили ЦСКА со счётом 3-4 в серии, а в заключительном матче проиграли – 2:3. Сравняй они цифры на табло в тот день, и кто знает, чем бы закончился овертайм. В межсезонье команда выиграла шесть из девяти встреч – неплохой результат.

Билялетдинов серьёзно отнёсся к новому сезону и не стал вносить кардинальные изменения в состав. «Ак Барс» провёл всего лишь три трансфера. В стан казанцев прибыли Дамир Жафяров и лучший бомбардир минувшего розыгрыша КХЛ Дмитрий Яшкин. Кроме того, из НХЛ в Казань переехал Евгений Свечников.

В матче за Кубок Открытия «барсы» многих удивили, одержав разгромную победу над своим обидчиком – ЦСКА (5:2). Радулов, Шипачёв и Яшкин набрали по два очка – неплохое начало! В следующей встрече «Ак Барс» обыграл «Трактор» со счётом 5:3. На этот раз чешский нападающий и вовсе набрал три очка, забросив две шайбы и отдав одну результативную передачу.

«Куньлунь» провёл ужасно минувший сезон в КХЛ, заняв по его итогам предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции. В межсезонье команду возглавил Виктор Игнатьев. Латвийский специалист до этого момента работал только в роли ассистента, в том числе в России. Перед назначением в китайскую команду он работал в «Металлурге».

За восемь матчей во время предсезонной подготовки «драконы» одержали пять побед. Интересно, что за лето команда не сделала громких приобретений и усилилась небольшим количеством хоккеистов. В «Куньлунь» перешли Спенсер Фу из АХЛ, Михаил Абрамов из ВХЛ и Александр Лазушин из «Адмирала».

Однако этого хватило, чтобы Игнатьев поднял команду на новый уровень. Она выиграла все три стартовых матча регулярного сезона КХЛ, забрасывая в каждом не менее трёх шайб. Сначала пекинцы обыграли «Спартак» со счётом 4:3. Новичок команды Спенсер Фу набрал два очка – удачный дебют.

Затем «драконы» разгромили «Сочи», находящийся в плохом состоянии, – 3:0. Вновь набрал одно очко бывший игрок АХЛ. В последней встрече «Куньлуню» пришлось нелегко, но он всё-таки выиграл у минского «Динамо» со счётом 4:3. Таким образом, пекинцы возглавляют турнирную таблицу Западной конференции с шестью очками.

Сказать то же про «Ак Барс» не получится, особенно после последней встречи. Соперником клуба стал «Сочи», который оставлял только плохое впечатление и проиграл два матча с общим счётом 3:9. Невероятно, но у Билялетдинова и его подопечных возникли серьёзные проблемы с таким соперником.

Казанцы потерпели поражение со счётом 1:3 и оказались бессильны в атаке. Единственную шайбу в большинстве забросил Шипачёв. Даже преимущество по статистике оказалось не таким большим, как многие ожидали. Всего «барсы» нанесли 31 бросок по воротам, при 24 от сочинцев. Вероятнее всего, повлияли небольшая ротация и травмы.

Всё дело в том, что травмирован Вячеслав Войнов, а Дамиру Жафярову и Евгению Свечникову предоставили отдых. Но ведь Радулов, Яшкин и остальные вышли на лёд, однако оказались бессильны. По словам главного тренера «барсов», ошибки будут разобраны, а выводы будут сделаны.

Очень похоже на недооценку сочинцев, за которую «Ак Барс» поплатился. Тренер казанцев обязательно исправит ситуацию, даст напутствие своим подопечным и внесёт корректировки в состав. Однако ждать, что клуб выйдет и разгромит «Куньлунь», всё же не стоит. «Драконы» удивляют на старте сезона, особенно своей результативностью. Думается, как минимум две шайбы они в силах забросить – коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» — «Куньлунь» 8 сентября 2023 года

«Ак Барс» недооценил сочинцев и потерпел поражение, прервав серию неудач соперника. «Куньлунь» выиграл все три матча регулярного сезона КХЛ и останавливаться не собирается. Под руководством латвийского специалиста Игнатьева китайский клуб прогрессирует, набирается опыта и не боится играть в открытый хоккей – каким его любят болельщики. Если казанцы и выиграют, то уж точно не всухую. У пекинцев есть шанс пробить индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы за 1.85.

Ставка: индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 1.5 шайбы за 1.85.