Словакия — Португалия. Роналду наслаждается моментом

8 сентября состоится матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Словакия — Португалия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.43. Победа словаков оценивается в 7.50. На ничью дают коэффициент 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Словакия — Португалия 8 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Словакия — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют португальцы, сыграет коэффициент 1.10. Гол словаков доступен с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.05.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Словакия — Португалия (08.09.2023)

Криштиану Роналду в составе сборной Португалии сыграет 8 сентября со сборной Словакии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В минувшем туре квалификации на Евро-2024 форвард отметил решающим голом юбилейный, 200-й матч за национальную команду, но не готов останавливаться на этом.

В группе J все участники провели по четыре матча, поэтому расклад становится более ясным. Португальцы записали в актив 12 очков, выиграв каждый из матчей всухую и забив 14 голов.

Подопечные Роберто Мартинеса разгромили Лихтенштейн (4:0) и боснийцев (3:0), крупно обыграли Люксембург (6:0) и выиграли у Исландии (1:0). Испанский специалист добился положительного результата, используя схему с выдвинутым форвардом, которого из глубины поддерживают два инсайда.

Роль нападающего отдана Криштиану Роналду. Он довольно органично смотрится в подобной схеме, не требующей от звезды максимальной отдачи в прессинге. Форвард экономит силы на рывки за спину защитникам и борьбу на «втором этаже» после фланговых навесов.

В матче с Исландией подопечные Мартинеса действовали осторожно и выжидали ошибку соперника. Рубен Невеш и Бруну Фернандеш плели комбинации из центра поля, стараясь выдернуть соперника из глубокой защитной линии. Незадолго до конца встречи замысел удался, и Криштиану с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

Весьма вероятно, словаки также сосредоточат большие силы в защите и будут ждать удобного случая для контратаки. Но особой надежды на позиционное нападение у хозяев нет. За два матча с Лихтенштейном и Люксембургом они ограничились всего одним забитым мячом.

Главные конкуренты Словакии в борьбе за вторую строчку и выход на Евро-2024 замешкались на старте. «Словацкие соколы» воспользовались предоставленным шансом и зацепились за второе место, набрав 10 очков. Стратегически ничья с португальцами — отличный результат, поэтому стоит ждать закрытой игры.

Да и «избранным» не стоит делать ставку на агрессивную атаку. С 12 очками в активе Криштиану и его партнёры чувствуют себя уверенно. Только глобальный игровой кризис помешает им забронировать путёвку в финальный турнир ЧЕ-2024. Вряд ли идущий на третьей строчке с семью очками Люксембург вызывает тревогу у Роберто Мартинеса.

Предматчевый расклад в группе навевает на мысли о закрытой игре с минимумом голевых моментов. Защита португальцев работает без особых сбоев, а позиционное нападение Словакии не может похвастать разнообразием. Рекомендуем обратить внимание на ставку «тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 2.00.

В недавнем интервью Криштиану рассказал, сыграет ли на ЧМ-2026. Он отметил, что не стоит забегать так далеко вперёд, произойти может всё что угодно. Роналду сказал, что пока нацелен на Евро-2024 и наслаждается моментом игры в футбол на высоком уровне. Он также пообещал забить в этом сезоне больше, чем в предыдущем.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Словакия — Португалия 8 сентября 2023 года

Весьма вероятно, сборная Словакии сделает акцент на плотной обороне. Индивидуально «словацкие соколы» уступают Роналду и его партнёрам, поэтому главному тренеру хозяев предстоит насытить штрафную площадь игроками. В четырёх последних домашних встречах с участием словаков забито не более двух мячей, вот и поставим на продолжение тренда.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.