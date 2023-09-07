«Торпедо» — «Динамо». Игорь Ларионов горд за сына!

В последнем матче он оказал большое влияние на победу над СКА, отдав две результативные передачи. Дальше будет ещё лучше.

8 сентября состоится матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Шансы минчан оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Динамо» 8 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.45, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.65. На победу нижегородцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.72. Ставки на победу в матче минчан идут за 2.12.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» (08.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжается регулярный сезон КХЛ, и команды постепенно входят во вкус. На 8 сентября 2023 года запланировано шесть матчей. В одном из них на арене «Нагорный» «Торпедо» будет принимать «Динамо» Минск. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Минувший сезон для автозаводцев получился почти великолепным. Они дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, уступив СКА со счётом 0-4 в серии. К сожалению, подопечные Ларионова не смогли выиграть даже одного матча у петербуржцев. Предсезонную подготовку «Торпедо» начало с двух поражений, однако затем одержало победы в четырёх встречах кряду, но в основном с клубами уровнем слабее.

Нижегородцы постарались сохранить основной состав, чтобы провести этот розыгрыш КХЛ не хуже. Приобрёл клуб лишь пятерых хоккеистов, среди которых Данил Савунов, Кирилл Максимов и Алексей Мельничук. Самому старшему из них – 25 лет. Ларионов продолжает ставить на молодёжь, которая будет прогрессировать под его руководством.

Минское «Динамо» тоже было выбито СКА, но на стадии 1/8 финала Кубка Гагарина. Белорусскому клубу удалось зацепиться за игру, одержав победы в двух матчах серии. За семь встреч во время предсезонной подготовки «зубры» выиграли только три раза, но дважды у «Адмирала» (3:1 и 4:1), а также у «Металлурга» Мг (6:3).

В апреле команду принял Дмитрий Квартальнов, на которого возлагают большие надежды. Летом клуб избавился от большого количества хоккеистов, но поспешил с поиском замены каждому. Были оформлены переходы Андрея Стася, Александра Волкова, Владислава Кодолы, Коди Кёррана и других спортсменов, которые должны поменять минчан.

Результат работы Квартальнова был виден уже в двух стартовых матчах регулярного сезона КХЛ. Минчане сначала обыграли в овертайме со счётом 5:4 «Нефтехимик». Новичок из АХЛ Янни Калдис набрал три очка, а Волков – два. Автором победной шайбы стал как раз канадец. Затем последовала крупная победа над «Витязем» — 7:0. При этом динамовцы нанесли ненамного больше бросков, но были лучше в реализации.

Правда, в последней игре «зубры» уступили «Куньлуню» со счётом 3:4. На двоих клубы получили 40 минут штрафного времени – очень нервным получился матч. В свою очередь, «Торпедо» пока не знает поражений в текущем сезоне, но насколько хватит подопечных Ларионова?

Автозаводцы начали с разгрома «Локомотива» (5:2), но не ограничились этим. В последней встрече они обыграли СКА со счётом 4:3. Команда порадовала болельщиков, тем самым отдав небольшой должок петербуржцам за поражение в плей-офф минувшего розыгрыша Кубка Гагарина.

Но примечательно другое. Победу своему отцу отчасти принёс Игорь Ларионов-младший. Нападающий постепенно входит во вкус и отдал две результативные передачи, которые привели к очень важным голам. После встречи Ротенберг сетовал на плохое качество льда и судейство, но справедливости ради стоит заметить, что автозаводцы выиграли по делу.

Минчане достойны только похвалы, но последняя игра показала, что у них большие проблемы в обороне. Другое дело — «Торпедо», которое в полном порядке, а после победы над СКА будет переполнено мотивацией. Брешь в защите «зубров» указывает на большое количество голов. Предлагаем ставку на победу автозаводцев и тотал больше 4.5 шайбы за 2.85.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо» — «Динамо» 8 сентября 2023 года

Минское «Динамо» благодаря Квартальнову бодро начало сезон, но клуб проиграл «Куньлуню», а всего за три встречи пропустил восемь шайб. «Торпедо», в свою очередь, пока идёт на серии из двух побед с общим счётом 9:5. Причём не последнюю роль в победе над СКА сыграл Игорь Ларионов-младший. После такого головокружительного успеха, да ещё и на домашнем льду, стоит ждать от хозяев только победы и большого количества голов.

Ставка: победа «Торпедо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.85.