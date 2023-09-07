Хорватия — Латвия. Лука Модрич всё ещё в игре

8 сентября состоится матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Хорватия — Латвия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.09. Успех латышей оценён экспертами в 28.0. Ставки на ничью принимаются за 12.0.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Хорватия — Латвия 8 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Хорватия — Латвия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 2.75. Если не забьют — коэффициент 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 2.90.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура квалификации ЧЕ-2024 Хорватия — Латвия (08.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 8 сентября запланировано семь игр 5-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Максимир» в Загребе Хорватия примет Латвию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Последние несколько лет сборная Хорватии твёрдо держится в списке призёров международных турниров. На чемпионате мира в России она выиграла серебро, в Катаре — бронзу. Также в недавнем розыгрыше Лиги наций обидно упустила золото, уступив в финальном матче Испании (0:0, 4:5 пен.).

Всего этого «пламенные» достигли под руководством опытного Златко Далича. Не всем симпатичен оборонительный стиль, который предпочитает использовать специалист. Зато эта стратегия регулярно позволяет «шашечным» добывать очки и обыгрывать даже самых крепких соперников.

В последних 27 матчах во всех официальных турнирах хорваты потерпели только четыре поражения и шесть раз сыграли вничью. За этот период времени они пропустили 20 мячей, в то время как забили — 44. Далеко не последнюю роль в успехах сыграл многолетний лидер национальной команды Лука Модрич.

Хавбек заявлял о том, что завершит карьеру в сборной по окончании ЧМ-2022, но после матча за третье место передумал. Несмотря на возраст, Лука пребывает в хорошем тонусе и не собирается уходить из мадридского «Реала». Далич очень умело сочетает его мастерство, а также опыт других ветеранов национальной команды со скоростью и боевым духом молодых перспективных игроков.

Латвия далеко не так сильна и успешна, как Хорватия. В её составе отсутствуют футболисты, которые выступают на клубном уровне за команды топ-5 чемпионатов Европы. Бóльшая их часть играет за клубы местного первенства, уровень которого совсем невысок.

Поэтому единственное, чем может похвастаться Латвия — это победа в группе Лиги наций. Уровень соперников был низкий, поэтому проблем у подопечных Дайниса Казакевича не возникло. В шести матчах они уступили только Молдавии (1:2) и сыграли вничью с Андоррой (1:1), на выезде.

Таким образом «11 волков» получили право сыграть в стыковых матчах за право выйти в финальный раунд Евро-2024. На этом хорошие новости заканчиваются. Во всех трёх матчах квалификации красно-бело-красные проиграли. Уступили сначала Уэльсу (0:1), а затем Турции (2:3) и Армении (1:2).

Впрочем, латвийцев есть за что похвалить. Несмотря на сильно ограниченные резервы, они довольно мало пропускают. В последних 19 матчах во всех официальных турнирах подопечные Казакевича лишь два раза пропустили больше двух мячей за матч. Сами забили за этот период 36 голов, но практически все они пришлись на долю явных аутсайдеров.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится победа Хорватии со счётом 1:0, 2:0 или 3:0 за коэффициент 2.04. Три из четырёх очных встреч закончились именно так. В преддверии грядущего матча тем более нет повода ждать от хорватов высокой результативности.

Дело в том, что встреча со сборной Испании запомнилась не только итоговым результатом. УЕФА наказал «шашечных» проведением одного домашнего матча без зрителей за дискриминационное поведение болельщиков.

Поддержки родных фанатов «пламенным» определённо будет не хватать. Без болельщиков на трибунах не будет той атмосферы и того праздника, которых заслуживает Лука Модрич. Впрочем, всё ещё впереди. Велика вероятность, что полузащитник порадует нас своей игрой на Евро-2024.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Хорватия — Латвия 8 сентября 2023 года

Сборная Хорватии — явный фаворит. У неё гораздо выше класс игроков, чем у Латвии. Думается, Далич в привычной манере сыграет от обороны и добудет уверенную победу. Поддержки болельщиков «шашечным», конечно, будет не хватать, но на итоговом результате это отразиться не должно. «11 волков» сравнительно мало пропускают, но и сами очень редко забивают в матчах с сильными соперниками. История очных встреч свидетельствует в пользу того, что «пламенные» выиграют со счётом 1:0, 2:0 или 3:0. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на данный исход.

Ставка: победа Хорватии со счётом 1:0, 2:0 или 3:0 за коэффициент 2.04.