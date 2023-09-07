Карлос Алькарас — Даниил Медведев. Первая ракетка России удивит!

Россиянину пора доказать испанцу, что он не является удобным соперником. Нужно лишь верить в себя!

8 сентября Карлос Алькарас и Даниил Медведев сыграют в полуфинале Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение испанцу, коэффициент на его победу составляет 1.29. На успех россиянина можно поставить за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Карлос Алькарас — Даниил Медведев 8 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч полуфинала Открытого чемпионата США Карлос Алькарас — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.92, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.98. Ставки на четвёртый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26.

Анализ и прогноз на матч полуфинала US Open Карлос Алькарас — Даниил Медведев (08.09.2023)

В самом разгаре 143-й розыгрыш Открытого чемпионата США. 8 сентября состоятся две полуфинальные встречи турнира. В одной из них померяются силами пока что первая ракетка мира Карлос Алькарас и третий номер рейтинга — Даниил Медведев. Начало — не ранее 22:00 мск.

Алькарас пребывает в очень хорошей форме. В этом сезоне он выиграл уже пять турниров категории АТР, а также стал победителем Уимблдона. В драматичном финале великобританского мэйджора испанский вундеркинд обыграл Новака Джоковича — 3:2 (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).

Также Карлос добрался до полуфинала «Ролан Гаррос», уступив Джоковичу — 1:3 (3:6, 7:5, 1:6, 1:6). С другими соперниками, в частности с Медведевым, у испанца в этом сезоне не возникает никаких проблем. До полуфинала US Open он добрался легко, проиграв в пяти матчах только один сет — с Даниэлем Эвансом в третьем круге.

Единственное, что может немного подпортить настроение Алькарасу, это то, что по окончании Открытого чемпионата США он вновь потеряет звание первой ракетки мира. Обойдёт Карлоса в рейтинге не кто иной, как Джокович. Удастся ли Медведеву хотя бы навязать борьбу испанцу?

История очных встреч свидетельствует не в пользу россиянина. Только в одной из трёх ему удалось выиграть — на Уимблдоне-2021 — 3:0 (6:4, 6:1, 6:2). Испанец в обоих случаях победил в этом сезоне — в финале Индиан-Уэллса — 2:0 (6:3, 6:2) и в полуфинале Уимблдона — 3:0 (6:3, 6:3, 6:3).

Карлос недавно заявил, что Медведев для него является удобным соперником. На бумаге россиянин действительно выглядит аутсайдером. Однако списывать его со счётов, на наш взгляд, не стоит. На Открытом чемпионате США Даниил выступает лучше, чем на других мэйджорах. Связано это с тем, что местные болельщики его не поддерживают.

За счёт этого у Медведева возникают здоровая спортивная злость и дополнительное рвение. В 2019 году он добрался до финала турнира, в пятисетовом матче уступив Рафаэлю Надалю. В 2020 году Медведев дошёл до полуфинала, а в позапрошлом году и вовсе сенсационно выиграл, лишив самого Новака Джоковича «Сезонного шлема».

В минувшем розыгрыше US Open Даниилу преуспеть не удалось. Зато в текущем он набрал очень хороший ход. Несмотря на возникшие проблемы с дыханием из-за невыносимой жары, Медведев уверенно обыграл на предыдущих стадиях Открытого чемпионата США одного из самых неудобных для себя соперников — Алекса де Минора — 3:1 (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) и Андрея Рублёва — 3:0 (6:4, 6:3, 6:4).

По ходу встречи с соотечественником Даниил дважды прибегал к помощи врача и пользовался ингалятором. В предстоящем матче будет ещё тяжелее, но хочется верить, что россиянин, как и в позапрошлом сезоне, сумеет совершить громкую сенсацию. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 36.5 гейма за коэффициент 1.92.

В тактическом плане Медведев уступает Алькарасу. Стиль испанца в последние годы стал более атакующим и доминирующим. Однако Медведев уже хорошо изучил эту манеру игры вундеркинда. Думается, он сделает выводы из предыдущих неудач и постарается удивить Карлоса.

В любом случае встреча обещает получиться упорной и насыщенной событиями. Испанец не хуже Медведева знает, за счёт чего можно победить в Открытом чемпионате США. По итогам прошлого сезона он выиграл американский мэйджор. Однако никто не застрахован от ошибок. Алькарас в частности.

Многие заслуженные тренеры и в прошлом известные теннисисты считают, что Даниил способен доставить испанцу максимум трудностей. В числе таковых бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков. Россиянину лишь нужно немного больше уверенности и сконцентрироваться на своей игре.

Прогноз и ставка на матч US Open Карлос Алькарас — Даниил Медведев 8 сентября 2023 года

У Алькараса больше шансов на победу. Он пребывает в отменном тонусе. Карлос сметает всех на своём пути. С другой стороны, на американском мэйджоре Медведев чувствует себя на порядок увереннее, чем на других турнирах. Думаем, он как минимум сумеет навязать борьбу испанцу. В конце концов, он является одним из самых техничных теннисистов в мире и занимает третью строчку в мировом рейтинге. Ждём, что матч пройдёт в упорной борьбе.

Ставка: тотал больше 36.5 гейма за коэффициент 1.92.