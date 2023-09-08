Экспресс на Евро-2024 с коэффициентом 6.55: Кварацхелию и Сперцяна ждёт проверка

Грузины пройдут непростое испытание — матч с Испанией, а армянам предстоит сыграть с турками в очень важном матче.

8 сентября нас ждёт продолжение матчей квалификации на Евро-2024, поэтому скучать не придётся. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.55 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Грузия — Испания

В последнем матче квалификации ЧЕ-2024 испанцы потерпели поражение от Шотландии: дубль игрока «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея принёс им первую победу над Испанией с 1984 года. Такой результат вывел команду на первое место в таблице, в то время как «красная фурия», сыграв на два матча меньше, отстаёт от неё на девять очков. В другой встрече отборочного турнира Евро-2024 Испания разгромила Норвегию. Дани Ольмо забил гол, а Хоселу оформил дубль.

Что касается Грузии, то всё внимание приковано к её звезде — Хвиче Кварацхелии, который с 10 голами в 22 матчах уже стал лучшим бомбардиром страны за всю историю. Звезда «Наполи» и в этот раз был вызван в состав сборной и вместе с Жоржем Микаутадзе возглавит атаку. Однако в составе Грузии будут отсутствовать некоторые основные футболисты: Отар Какабадзе не попал в заявку, а Валерий Казаишвили, несмотря на то что является четвёртым лучшим бомбардиром «крестоносцев» за всё время, уже растерял свою былую форму.

В отборочном турнире Грузия проиграла Шотландии со счётом 0:2, но сумела обыграть Кипр (2:1), а встреча с Норвегией завершилась вничью — 1:1. «Красная фурия» в таких матчах всегда сконцентрирована на обороне, особенно если соперник выходит играть от обороны. Встреча с грузинами не станет исключением, поэтому одна из команд может не забить, и не факт, что это будут обязательно «крестоносцы». Одна из команд не забьёт за 1.75.

Прогноз на матч Словакия — Португалия

Словаки в последнем матче квалификации ЧЕ-2024 обыграли Лихтенштейн со счётом 1:0. Единственный гол был забит в конце первого тайма, и этого единственного удара оказалось достаточно, чтобы Словакия одержала третью победу в группе. Команда начала свою отборочную кампанию с ничьей с Люксембургом (0:0). Затем словаки выиграли у Боснии и Герцеговины (2:0) и Исландии (2:1).

Португалия в последней игре одержала победу над Исландией со счётом 1:0. Правда, победный гол команда забила ближе к концовке встречи и благодаря удалению в составе соперника. Таким образом, сборная выиграла все четыре матча квалификации ЧЕ-2024. «Избранные» также обыграли Лихтенштейн (4:0), Люксембург (6:0) и Боснию и Герцеговину (4:0).

У Португалии в составе много талантливых игроков, в том числе Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Криштиану Роналду. Словаки хорошо начали отборочную кампанию, но им ещё не приходилось сталкиваться с соперником уровня «избранных». Мы считаем, что португальцы выиграют всухую за 2.20.

Прогноз на матч Турция — Армения

«Лунные звёзды» уверенно начали квалификацию и стремятся к выходу в финальную часть. В последнем матче Турция обыграла Уэльс со счётом 2:0. Команда возглавляет группу D, набрав девять очков в четырёх матчах. До этого она обыграла армян (2:1) и Латвию (3:2), но уступила Хорватии (0:2). Армения потерпела поражение в первом матче отбора ЧЕ-2024, но сумела взять себя в руки. После поражения от турок подопечные Петракова обыграли Уэльс (4:2) и Латвию (2:1). Гости занимают второе место в турнирной таблице с шестью очками в трёх матчах.

Две очень результативные команды, которые явно будут делать акцент не на оборону. Причём у них одинаковая разница забитых и пропущенных в группе — 7:5. Но нужно понимать, что Армения сыграла на один матч меньше. Эта игра очень важна для сборных, поэтому они будут выкладываться по полной программе. Ставка на тотал больше 2.5 мяча выглядит вполне оправданной — за 1.75.

Экспресс на матчи 8 сентября

Ставка 1: в матче Грузия — Испания одна из команд не забьёт за 1.75.

Ставка 2: победа Португалии всухую за 2.20.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче Турция — Армения за 1.75.

Общий коэффициент: 1.75 Х 2.20 Х 1.75 = 6.55.