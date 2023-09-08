«Авангард» — «Барыс». Михаил Кравец осторожен

9 сентября состоится матч КХЛ «Авангард» — «Барыс». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.66. Шансы казахстанцев оценили в 4.15. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Барыс» 9 сентября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Авангард» — «Барыс» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.69, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.17. Ставки на то, что обе команды забьют в первом периоде, принимаются за 3.20. Поставить на гол в каждом периоде можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Барыс» (09.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

9 сентября в Омске на «Джи-Драйв-Арене» «Авангард» скрестит клюшки в матче с «Барысом». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 14:00 мск. Казахстанцы в минувшей встрече участвовали в матче-открытии новой арены в Новосибирске. Более 10 тысяч болельщиков поддерживали «Сибирь», но встречу лучше провели «снежные барсы», хотя и проиграли в серии буллитов (0:1 Б).

На высочайшем уровне выступил голкипер клуба из Казахстана Андрей Шутов. Он записал в актив «сухой» матч и совершил несколько невероятных спасений. Теперь у главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки появится головная боль — кто же будет основным голкипером: Шутов или Паскуале?

Вряд ли наставник «снежных барсов» оставит на скамейке запасных Шутова, который практически в одиночку вытащил для команды ничью в Новосибирске. Отметим, что «Барыс» и «Сибирь» провели две очные встречи подряд. В Астане была открытая игра, которая завершилась победой «снеговиков» в овертайме со счётом 5:4. Андрей Скабелка явно сделал правильные выводы и усилил оборону.

Пришлось провести дополнительное время на льду и хоккеистам «Авангарда» в последнем матче, причём винить в этом они должны исключительно потерю концентрации. По ходу матча с «Автомобилистом» омичи вели 2:0, но позволили екатеринбуржцам вернуться в игру и перевести встречу в овертайм.

Добрых слов в свой адрес заслужил нападающий третьего звена «ястребов» Игорь Гераськин. Он записал в актив две результативные передачи и был одним из самых активных игроков на площадке. Именно он участвовал в комбинации, которая привела к победному голу в исполнении Игумнова в овертайме.

Кстати, наставник хозяев Кравец принял неординарное решение и в овертайме, когда команда имела численное преимущество: заменил вратаря на полевого игрока, но потом не мог его вернуть. В итоге «ястребы» всё-таки выиграли (3:2 ОТ).

А вот лидер атак «Авангарда» Владимир Ткачёв находился под плотной опекой, поэтому остался без голов. В матче с «Барысом» ему также не стоит рассчитывать на свободу в принятии решений. Наверняка тренерский штаб гостей постарается закрыть хоккеиста омичей.

Пока «ястребам» не удаётся развернуть на полную мощь позиционное нападение. Только по две шайбы забросили они в основное время в ворота «Сибири» и «Автомобилиста». Понятно, что нет задачи у хозяев выйти на пик формы в сентябре, но соперник сможет воспользоваться этим и засушить игру.

«Авангард» и «Барыс» провели 67 личных встреч. Преимущество на стороне хозяев — «ястребы» выиграли 44 матча. Разность заброшенных шайб — 212:156 также в пользу хоккеистов клуба из Омска.

Пока «Авангард» действует с акцентом на оборону. Первый период в двух играх подряд завершался нулевой ничьей, поскольку хозяева действуют крайне осторожно и не раскрываются под контратаки соперника.

Весьма вероятно, Андрей Скабелка возьмёт за основу тактику, которая помогла выстоять в Новосибирске. Учтём кураж голкипера «Барыса» Шутова после «сухаря» и поставим на тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 2.17.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Барыс» 9 сентября 2023 года

На старте сезона позиционное нападение «Авангарда» не блещет результативностью. Сказался уход Толчинского, на индивидуальном мастерстве которого во многом строились атаки «ястребов». В двух последних матчах хозяев заброшено менее пяти шайб, вот и поставим на продолжение серии.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.17.