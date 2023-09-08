Тай Туиваса — Александр Волков. Никаких проблем для Драго!

Бой с экстраординарным австралийцем может открыть многие двери россиянину. Нельзя упускать такую возможность.

10 сентября в соглавном поединке турнира UFC 293 померяются силами два топа тяжёлого веса — Тай Туиваса и Александр Волков. Ранее они ни разу не встречались, хотя россиянин неоднократно заявлял о желании подраться с австралийцем. Что ж, вот он шанс — подняться выше в рейтинге и получить бои с элитными соперниками.

Когда бой Тай Туиваса — Александр Волков

Бой между Таем Туивасой и Александром Волковым состоится 10 сентября 2023 года в Сиднее (Австралия).

Во сколько начало боя Туиваса — Волков

Предполагается, что поединок между Таем Туивасой и Александром Волковым начнётся не раньше 3:00 мск 10 сентября 2023 года.

По какому каналу покажут бой Туиваса — Волков, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканалах «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Тай Туиваса — Александр Волков

Эксперты считают фаворитом Александра Волкова. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.43. Шансы Тая Туивасы оценили коэффициентом 3.00. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 70.0.

Прогноз на бой Тай Туиваса — Александр Волков

Тай занимает шестую строчку в списке лучших тяжеловесов UFC. В организации он провёл 13 поединков, в которых одержал восемь побед. Туиваса не обладает потрясающими физическими данными. Однако внешность обманчива. Он быстрый и способен нанести мощный нокаутирующий удар.

Если австралийцу удаётся сократить дистанцию, то соперника ждёт шквал болезненных ударов и зачастую нокаут. Однако неоднократно бывали случаи, когда на волне воодушевления Туиваса забывал о защите и пропускал контратаки. Вследствие чего проигрывал.

К предстоящему бою Тай подходит с двумя поражениями. Он уступил Сирилю Гану (в третьем раунде нокаутом) и Сергею Павловичу (в первом раунде техническим нокаутом). Предстоящий поединок, скорее всего, также закончится досрочно. Австралиец предпочитает драться в открытую. Лишь 2 из 13 боёв с его участием продлились всю дистанцию.

Туиваса любит дарить болельщикам зрелище, в частности когда празднует победы. Он даже изобрёл собственный уникальный стиль празднования — пьёт пиво из чужой обуви.

Александр Волков является полной противоположностью Туивасы. Он очень дисциплинированный боец, серьёзно относящийся к делу. Россиянин не обладает большой ударной мощью, но его быстрые точные попадания как руками, так и ногами неоднократно отправляли соперников в нокаут.

В UFC Александр провёл 14 поединков. В 10 из них одержал победы. Сейчас россиянин занимает восьмое место в списке лучших тяжеловесов организации. Проиграл он Деррику Льюису (техническим нокаутом в третьем раунде), Кёртису Блэйдсу (единогласным решением), Сирилю Гану (единогласным решением) и Тому Аспиналлу (сдачей).

В последних двух боях Драго победил Жаирзиньо Розенстрайка (техническим нокаутом) и Александра Романова (техническим нокаутом). Солидное преимущество Волкову дают физические данные. Он на голову выше Туивасы, а также обладает гораздо бóльшим размахом рук (203 против 190).

Главное — правильно настроиться на поединок. По большей части поражения в UFC россиянин потерпел именно из-за ментальных проблем. Впрочем, после проигранного Тому Аспиналлу боя Драго сменил место подготовки и начал работать с новыми спарринг-партнёрами. Он набрал очень хорошую форму.

На что ставить?

Поединок состоится в Австралии, что даёт Таю некоторое преимущество. Однако не исключено, что воодушевление от поддержки родных трибун сыграет с ним злую шутку. Достаточно неосторожно подставиться под несколько ударов Драго, и бой быстро закончится. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.43.

Александр очень вынослив. Он обладает очень хорошей ударной техникой и не менее высокой скоростью, чем Тай Туиваса. При этом у россиянина есть преимущество в антропометрии. В идеале он должен не подпустить соперника на близкую дистанцию и разбить его в стойке.

Проблемы в партере можно исключить. За всю карьеру Тай не совершил ни одной попытки сделать тейкдаун. Скорее уж россиянин повалит его на настил и проведёт болевой или удушающий приём. Главное — чтобы у Драго не возникли трудности с настроем. В остальном он выглядит фаворитом.

Ставка: победа Александра Волкова за 1.43.