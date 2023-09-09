Экспресс на футбол с коэффициентом 11.6: Тедеско и Спаллетти легко справятся

9 сентября пройдут очередные матчи отборочного турнира Евро-2024. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.6 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч отбора Евро-2024 Украина — Англия

Сборная Англии считается одним из главных претендентов на победу в предстоящем чемпионате Европы — 2024. И доказывает это уже в квалификации. За четыре тура добыла все 12 возможных очков, обыграв Италию (2:1), Украину (2:0), Мальту (4:0) и Македонию (7:0). Подопечные Гарета Саутгейта действительно в порядке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У Украины в активе, кроме поражения от Англии, трудовые победы над Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). Сергею Реброву на посту главного тренера сборной пока даётся не всё. Состав жёлто-синие имеют крепкий, но даже так противопоставить что-то серьёзное англичанам, на наш взгляд, не получится. Хотя разгрома тоже не ждём.

Без некоторых основных футболистов группы атаки, да ещё и на выезде с характерным соперником, семь безответных мячей забить вряд ли получится. Мы бы выбрали тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.99. Свой гол-два гости забьют, а с обороной у них полнейший порядок.

Прогноз на матч отбора ЧЕ-2024 Северная Македония — Италия

Пожалуй, для прогноза на разгром в исполнении Италии достаточно вспомнить последний очный матч, когда македонцы лишили её чемпионата мира в Катаре. Разумеется, на такое не закрываются глаза, поэтому желания выиграть у итальянцев будет выше крыши. Впрочем, подтверждений этому предположению достаточно и так.

Во-первых, сборная Северной Македонии выдала, мягко говоря, не лучший старт. Начала за здравие скромной победой над Мальтой со счётом 2:1, а закончила унизительными 0:7 от Англии. При этом посередине была упущенная победа над сборной Украины. Проиграли македонцы украинцам со счётом 2:3, хотя вели в два мяча.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Вторая причина — Лучано Спаллетти. Герой Неаполя, выигравший в прошлом сезоне Серию А с местным «Наполи», взялся за «Скуадра адзурра». Поражение от Англии и победа над Мальтой при Манчини уже в прошлом и значения не имеют. Важно то, что Спаллетти станет прививать главной команде Италии атакующий стиль.

Кроме того, некогда тренер «Зенита» наверняка захочет завоевать любовь всех итальянских болельщиков. Чтобы стать героем, даже крупной победы над Македонией маловато. Зато вполне хватит, чтобы хоть немного отомстить за пропуск чемпионата мира. Так что мы бы проверили победу Италии с форой (-1.5). Коэффициент 2.20.

Прогноз на матч КХЛ квалификации ЧЕ-2024 Азербайджан — Бельгия

Сборная Азербайджана логично выглядит андердогом предстоящей встречи. И дело здесь не только в колоссальной разнице исполнителей. Азербайджанцы ещё и показывают плохие результаты. За три тура квалификации сумели лишь сыграть вничью со скромной Эстонией (1:1). Также получили пять мячей от Швеции (0:5) и четыре — от Австрии (1:4).

Сборная Бельгии при Доменико Тедеско на отборе ЧЕ-2024, напротив, добивается результатов. Тоже провела три встречи и добыла семь из девяти возможных очков. Количество голов могло быть и побольше, но 3:0 со Швецией — это очень уверенно. При таких раскладах ждать что-то, кроме разгромной победы гостей, здесь сложно. Берём Ф2 (-2.5) за 2.65.

Экспресс на матчи 9 сентября

Ставка 1: ТМ 2.5 в матче Украина — Англия за 1.99.

Ставка 2: победа Италии над Северной Македонией с форой (-1.5) за 2.20.

Ставка 3: победа Бельгии над Азербайджаном с форой (-2.5) за 2.65.

Общий коэффициент: 1.99 Х 2.20 Х 2.65 =11.6.