Германия — Сербия. Богданович порадует Йокича

Богдан не подведёт Николу Йокича. MVP финала и чемпион НБА может быть спокоен. У него есть достойная замена.

10 сентября состоится финал чемпионата мира по баскетболу 2023 года Германия — Сербия. Начало игры — в 15:40 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.80. Успех сербов оценён экспертами в 2.00.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Германия — Сербия 10 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч финала ЧМ-2023 Германия — Сербия будет результативным: тотал больше 174.5 очка идёт за 1.78, а тотал меньше 174.5 очка — за 1.97. Заключить пари на то, что сербы не проиграют в первой четверти, можно в «Фонбет» с коэффициентом 1.83, а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч финала ЧМ-2023 Германия — Сербия (10.09.2023)

В ожидании нового сезона НБА обратим внимание на чемпионат мира 2023 года. 10 сентября в финале турнира померяются силами сборные Германии и Сербии. Встреча состоится на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Филиппинах. Начало игры — в 15:40 мск.

Начнём с гостей. За последние 20 лет сербы не выиграли ни одного крупного турнира. Однако неоднократно они брали серебро. Сейчас у подопечных Светислава Пешича есть отличный шанс заполучить золото. На ЧМ-2023 им сопутствует удача. Попадались довольно удобные соперники. Плюс команда сама набрала замечательный ход.

На групповом этапе сербы проиграли только Италии (76:78). Победили Китай (105:63), Пуэрто-Рико (94:77), Южный Судан (115:83) и Доминиканскую Республику (112:79). В плей-офф у сборной Сербии также не возникло больших проблем. Сначала она уверенно обыграла Литву (87:68), а затем победила Канаду (95:86).

В семи матчах подопечные Пешича набрали 684 очка. Много, учитывая, что вместе с национальной командой на турнир не отправился звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. В его отсутствие лидером сборной Сербии стал Богдан Богданович, являющийся трёхкратным призёром крупнейших международных турниров — ЧМ-2014, ОИ-2016 и ЧЕ-2017.

В текущем розыгрыше чемпионата мира Богданович набирает в среднем 19,4 очка и отдаёт 4,6 передачи. Чтобы компенсировать отсутствие Николы, набравший отличную форму защитник временами берёт на себя плеймейкерские обязанности. Как и Йокич в составе «Денвер Наггетс», он ведёт за собой национальную команду и делает результат.

Не сдержал восторга от игры Богдановича даже легендарный аргентинский баскетболист, олимпийский чемпион 2004 года Ману Джинобили. Судя по всему, Богдана и других баскетболистов вдохновил пример Йокича. Они играют настолько слаженно и уверенно, что выглядят теперь главными фаворитами турнира.

Сборная Германии за всю историю существования ни разу не выигрывала чемпионат Европы или чемпионат мира. Однако последние несколько лет в её игре наблюдается прогресс. На ЧМ-2014 «орлы» выиграли бронзовые медали, а на ЧЕ-2017 взяли серебро.

В групповом этапе ЧМ-2023 немцы обыграли Японию (81:63), Австралию (85:82), Финляндию (101:75), Грузию (100:73) и Словению (100:71). В плей-офф они сначала победили Латвию (81:79), а затем сенсационно обыграли США (113:111). В семи матчах они набрали 661 очко.

Германия и США установили рекорд по результативности полуфинальных матчей ЧМ. Первая половина встречи завершилась со счётом 60:59 в пользу американцев. Команды набрали на двоих 119 очков. Прежнее достижение составляло 97 очков.

Далеко не последнюю роль в успехах Германии сыграл Деннис Шрёдер. В среднем в текущем розыгрыше чемпионата мира он набирает 17,9 очка и отдаёт 6,7 результативной передачи. При этом в среднем за игру разыгрывающий допускает всего около двух потерь.

Шрёдер уже вошёл в историю немецкого баскетбола, став вторым игроком национальной команды после Дирка Новицки, которому удалось набрать 30+ очков на чемпионате мира — в матче с Австралией. За соперничеством немецкого разыгрывающего и Богдановича будет интересно наблюдать. Есть предпосылки, что матч получится результативным.

В то же время в успех сербов верится больше. Дело в том, что матч с США отобрал у сборной Германии огромное количество сил. Кроме того, встреча между немцами и американцами закончилась на несколько часов позже, чем игра, в которой участвовали сербы и канадцы.

Сербия подойдёт к матчу более свежей, с хорошим запасом энергии. Кроме того, у неё на порядок лучше глубина состава, чем у сборной Германии. Предлагаем сделать ставку на победу номинальных гостей за коэффициент 2.00 по линии «Фонбет». А всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей. Если заглянуть в историю, то сербы на порядок успешнее, чем немцы. Им пять раз удавалось выиграть золотые медали на ЧМ. Для «орлов» предстоящий финал станет первым на этом турнире. Вряд ли им удастся совершить ещё одну сенсацию.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Германия — Сербия 10 сентября 2023 года

Сборная Германии потратила очень много энергии для того, чтобы обыграть США. К предстоящему матчу она подходит с меньшим запасом сил, чем Сербия. Встреча наверняка получится насыщенной событиями и очень упорной. Лидеры обеих сборных пребывают в отменном тонусе и регулярно радуют результативностью. Тем не менее в победу сербов верится больше. У них лучше комплектация состава, а также успехи на дистанции. Дополнительный стимул команде придаёт потрясающий пример Николы Йокича. Ставки на победу Сербии в «Фонбет» принимают за 2.00, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа Сербии за коэффициент 2.00.

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