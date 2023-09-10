Армения — Хорватия. Модрич лишит мечты Сперцяна и Тикнизяна

Шансы армян на выход в финальный раунд Евро-2024 таят на глазах. Бронзовый призёр ЧМ-2022 им не по зубам.

11 сентября состоится матч 6-го тура квалификации ЧЕ-2024 Армения — Хорватия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех армян оценён экспертами в 9.20. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Армения — Хорватия 11 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Армения — Хорватия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.95. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.23.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура квалификации ЧЕ-2024 Армения — Хорватия (11.09.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место встречам квалификации на ЧЕ-2024. 11 сентября состоятся пять матчей 6-го тура группового этапа турнира. В самом раннем из них на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване сборная Армении примет Хорватию. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В четырёх матчах группового этапа отбора ЧЕ-2024 армяне проиграли только Турции (1:2). Затем они победили Уэльс (4:2) и Латвию (2:1), а также сыграли вничью в ответной встрече с турками (1:1). Таким образом команда расположилась на третьем месте в турнирнирной таблице.

За всю историю существования сборная Армении ни разу не выходила в плей-офф на крупных международных турнирах. Каковы перспективы на этот раз? Многое будет зависеть от грядущего матча. У подопечных Александра Петракова столько же очков, сколько у располагающейся на второй строчке Хорватии, но «шашечные» провели на один матч меньше.

Армяне могли опередить хорватов и лидирующую Турцию. В матче последнего тура с «лунными звёздами» они очень обидно потеряли очки, пропустив в самой концовке — на 88-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время у Армении был шанс вырвать победу. Она создала классный момент, но подвело завершение.

Александру Петракову стоит отдать должное. Бывший главный тренер Украины поставил Армении яркую, приносящую результаты игру. Отдельно его хочется похвалить за смелость. Тренер вызвал в национальную команде четырёх футболистов РПЛ — Наира Тикнизяна, Эдуарда Сперцяна, Георгия Арутюняна и Угочукву Иву.

На родине Петракова раскритиковали за данное решение. Однако наставник закрыл глаза на осуждение в свой адрес и выстроил игру через ранее упомянутых футболистов. Все они отыграли по 90 минут в четырёх матчах отбора на Евро-2024. Некоторые даже порадовали результативностью.

Сборная Хорватии в трёх встречах квалификации сыграла вничью с Уэльсом (1:1), на выезде победила Турцию (2:0) и с крупным счётом обыграла Латвию (5:0). Она далеко не первый год является тёмной лошадкой. На первый взгляд, кажется, что у «шашечных» не такой сильный состав, как у многих других сборных, но это не мешает им регулярно выигрывать медали на крупных турнирах.

«Пламенные» стали вице-чемпионами мундиаля в России, а также вышли на ЧМ-2022 с первого места и выиграли бронзовые медали. Кроме того, они очень обидно уступили в финале недавнего розыгрыша Лиги наций Испании (0:0, по пенальти 4:5). Причины успеха кроются в нескольких факторах.

В первую очередь отметим, что у Хорватии очень опытный и грамотный тренер. Златко Далич поставил своей национальной команде уникальный вариативный футбол. Она может сыграть абсолютно по разному, в зависимости от класса и стратегии соперника. Тренер нашёл отличный баланс между надёжностью в обороне и мощностью в атаке.

Отменное подспорье Даличу составляют многолетние лидеры «шашечных» — Лука Модрич, Иван Перишич, Матео Ковачич, Марсело Брозович и Андрей Крамарич. Несмотря на возраст, они пребывают в прекрасном тонусе и помогают перспективной хорватской молодёжи развиваться, делясь опытом.

Удастся ли армянам обыграть столь сильного соперника? Поддержка домашнего стадиона, несомненно, немного упростит им задачу. Но так или иначе, «шашечные» выглядят явными фаворитами. Поставить на их победу и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02.

В последних 28 официальных матчах во всех официальных турнирах хорваты потерпели только четыре поражения и шесть раз сыграли вничью. За этот период времени они забили 49 мячей, в то время как пропустили только 20 голов.

Сборная Армении далеко не так стабильна и успешна. Только в недавнем розыгрыше Лиги наций она уступила в пяти из шести матчей и заняла последнее место в группе. Забили армяне лишь четыре мяча, в то время как пропустили 17. Петраков улучшил в их игре многое, в частности поработал над надёжностью в обороне. Однако впереди у него ещё много работы.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Армения — Хорватия 11 сентября 2023 года

Сборная Армении заметно прибавила под руководством Петракова. В её игре улучшились многие компоненты. Однако тягаться с бронзовым призёром ЧМ-2022, даже на домашнем стадионе, армянам пока рановато. «Шашечные» сильнее во всех аспектах. Думаем, встреча будет проходить под их диктовку. Много голов не ждём. «Пламенные» очень редко пропускают, но и сами забивают сравнительно немного, тем более на выезде. Три мяча на двоих команды может быть и сумеют соорудить. Больше — уже вряд ли.

Ставка: победа Хорватии и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.02.