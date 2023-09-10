«Авангард» — «Амур». Кравец останется непобеждённым

В этом сезоне омичи пока не проигрывали и не собираются нарушать эту традицию в матче с уступающим в классе соперником.

11 сентября состоится матч КХЛ «Авангард» — «Амур». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.71. Шансы хабаровчан оценили в 3.94. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Амур» 11 сентября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Авангард» — «Амур» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24. Ставки на то, что обе команды забьют в первом периоде, принимаются за 3.20. Поставить на гол в каждом периоде можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Амур» (11.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2023, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

11 сентября в Омске на «G-Drive Арене» местный «Авангард» сыграет с «Амуром». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 16:30 мск. В КХЛ осталось лишь два клуба, которые не испытали горечь поражения в этом сезоне — омичи и «Торпедо». Сумеют ли хозяева продлить серию?

Хоккеисты «Авангарда» провели три встречи в регулярке, причём все на домашней арене. Они обыграли «Сибирь» (2:1), «Автомобилист» (3:2 ОТ) и «Барыс» (4:1), но в каждом матче потрепали нервы болельщикам.

Подопечные Кравца пропустили первыми в играх с «Сибирью» и «Барысом», а «Автомобилисту» позволили отыграть фору в две шайбы и перевести игру в овертайм. Если не считать регулярную потерю концентрации проблемой, то с характером у «ястребов» полный порядок.

Удалось подметить ещё одну особенность «Авангарда» на старте сезона. В трёх матчах первый период завершился нулевой ничьей, зато во втором хозяева резко добавляли в агрессии в нападении.

Пока сложно понять, является ли осторожное начало матчей очередным продуктом тренерской лаборатории Михаила Кравца, который уже приучил болельщиков к неординарным решениям. Сразу всплывает в памяти выход пятого хоккеиста на лёд для реализации большинства в овертайме встречи с «Автомобилистом».

Игра в формате «5 на 3» к забитому голу не привела. «Автомобилист» выстоял, а затем выскочивший со скамейки штрафников Трямкин едва не отправил шайбу в пустые ворота «ястребов».

Не без доли везения «Авангард» победил в той встрече — контратака завершилась голом Ивана Игумнова. Шайба полетела в сетку соперника от ноги хоккеиста, но судейская бригада нарушений правил не обнаружила и зафиксировала взятие ворот.

Рикошет сыграл за команду Кравца и в минувшем матче с «Барысом». При счёте 1:1 мощный бросок Шулака от клюшки казахстанца изменил направление полёта и дезориентировал голкипера «снежных барсов». Через четыре минуты Ткачёв реализовал большинство, и исход встречи стал ясен.

«Амуру» календарь приготовил в сентябре испытание — серия выездных встреч с сильными соперниками. После победы над «Витязем» (4:2) «тигры» проиграли в Москве «Динамо» (1:3) и «Спартаку» (3:5). В последней игре в Тольятти местная «Лада» также потрепала хабаровчан. У них не хватило эмоций и движения, что привело к разгромному поражению со счётом 1:5.

«Амур» в межсезонье усилил состав и пригласил на пост главного тренера Андрея Мартемьянова. Специалист провёл хорошую работу в «Сибири», поставив команде довольно симпатичный и зрелищный стиль. На старте сезона «тигры» нестабильны, но через некоторое время, привыкнув к требованиям наставника, выйдут на проектную мощность.

«Авангард» и «Амур» провели 54 личные встречи. Огромное преимущество на стороне хозяев — «ястребы» выиграли 41 матч. Разница заброшенных шайб 160:85 также в пользу хоккеистов из Омска.

«Авангард» с каждой игрой прибавляет в позиционном нападении. В третьем периоде встречи с «Барысом» регулярно проходили быстрые розыгрыши с выводом на бросок партнёра без сопротивления. «Тигры» в Тольятти выглядели тяжеловато и проиграли в скорости хоккеистам «Лады». Поставим на победу «Авангарда» с форой (-1.5) за коэффициент 2.22.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Амур» 11 сентября 2023 года

«Авангард» знает, как обыграть дома соперника из Хабаровска. Пять побед подряд в активе у подопечных Кравца, причём в четырёх преимущество «ястребов» в счёте составило минимум две шайбы. Учитывая сложный календарь «Амура» на старте сезона и улучшение игры в позиционном нападении хозяев, поставим на победу клуба из Омска с форой (-1.5).

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 2.22.