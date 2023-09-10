«Динамо» — «Барыс». Никита Гусев обойдётся без рикошетов

Курьёзные голы преследуют казахстанцев, но бело-голубым это не потребуется. Они гораздо лучше «снежных барсов».

11 сентября состоится матч КХЛ «Динамо» — «Барыс». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Шансы казахстанцев оценили в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Барыс» 11 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» — «Барыс» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. На победу москвичей с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.40. Ставки на победу в матче казахстанцев идут за 2.95.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Барыс» (11.09.2023)

Продолжается регулярный сезон КХЛ, который ежедневно радует болельщиков потрясающими матчами. 11 сентября 2023 года на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» пройдёт встреча между московским «Динамо» и «Барысом». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Дела у команды Алексея Кудашова пока не ладятся. Клуб выступает с переменным успехом, но побед добивается во встречах с уступающими в классе соперниками. «Динамо» открыло новый регулярный сезон поражением от СКА (1:2), несмотря на принципиальность матча. Большие надежды были возложены на мотивацию Никиты Гусева доказать, что Ротенберг зря так с ним обошёлся. Но не вышло.

Затем москвичи одержали победу над «Амуром» со счётом 3:1. Счёт голам в том матче за бело-голубых открыл Гусев. Казалось, что это точка отсчёта успешной серии «Динамо», но не тут-то было. Уже в следующей игре с «Металлургом» клуб уступил – 3:5. Никита отдал две результативные передачи.

В последнем матче бело-голубые принимали на домашней арене «Сочи», который перед этим сенсационно обыграл «Ак Барс». «Динамо» продемонстрировало великолепную реализацию численного преимущества. Все четыре заброшенные шайбы пришлись на большинство. Одну из них записал на свой счёт Никита Гусев. Но стоит ли радоваться победе над аутсайдером со счётом 4:0?

Кудашов продолжил менять сочетания звеньев в поисках идеального решения. После встречи он отметил, что вся команда пересмотрела своё отношения к играм и это привело к хорошему результату. Также дал комментарий Никита Гусев, понадеявшись, что таких качелей, как на старте сезона, больше не будет. Он также подметил, что ему есть ещё к чему стремиться.

На этот раз календарь предоставил «Динамо» второго кризисного соперника подряд. «Барыс» выступает ещё хуже, чем «Сочи». Команда из Казахстана проиграла все четыре матча регулярного сезона, набрав всего два очка в двух встречах с «Сибирью» подряд. Одна закончилась поражением в овертайме (4:5 ОТ), а в другой «снежные барсы» уступили по буллитам (0:1 бул.).

Также «Барыс» проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3) и «Авангарду» (1:4). В игре с омичами имел место быть курьёзный гол, который забил на 51-й минуте Либор Шулак. Защитник нанёс бросок от синей линии, но игрок астанинцев подставил клюшку, и шайба залетела в «домик» вратарю, позволив «ястребам» выйти вперёд – 2:1. К слову, это уже не первый раз, когда рикошеты играют не в пользу «Барыса».

Если для «снежных барсов» это будет уже третья игра подряд на выезде, то «Динамо» проводит свой пятый домашний матч. Интересно, что все две победы в текущей регулярке бело-голубые одержали со скромным счётом 4:0 и 3:1. История очных матчей с «Барысом» тоже намекает на то, что голов будет немного. Из пяти последних личных встреч москвичи на своём льду выиграли три, но в каждой из них не забрасывалось более пяти шайб.

Для победы над кризисным «Барысом» «Динамо» не потребуются даже рикошеты. Команда постепенно выходит на пик формы, Никита Гусев набирает очки в трёх встречах кряду, и это пятая игра на домашнем льду. Казахстанцы, наоборот, устали от выездов и поражений, им часто не везло, и пока непонятно, как наладить сыгранность в составе и решить проблемы в защите. Предлагаем ставку на победу бело-голубых и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.70.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» — «Барыс» 11 сентября 2023 года

Пусть «Динамо» выглядит нестабильно на старте сезона, но в двух матчах с проблемными командами подопечные Кудашова одержали победы. Кроме того, в каждой из трёх последних встреч стабильно набирает очки новичок бело-голубых – Никита Гусев. Постепенно налаживаются сыгранность, взаимопонимание и находятся оптимальные решения с сочетаниями в звеньях. Сказать подобного про «Барыс» не получится. Команда проиграла все четыре встречи, она измотана выездами и вряд ли может рассчитывать на очки.

Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.70.