Экспресс на футбол с коэффициентом 8.7: армяне цепляются за Евро-2024

Сперцяну предстоит сложный матч с Хорватией. В случае поражения шансов на выход из группы будет ещё меньше.

Продолжается квалификация Евро-2024, а значит, нас ждёт много интересных матчей, на которые стоит обратить внимание. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.70 на матчи, которые будут сыграны 11 сентября.

Прогноз на матч Армения — Хорватия

Матч между этими сборными будет очень важным для обеих сторон. Команды набрали одинаковое количество очков — по семь. Они являются главными претендентами на второе место в группе, хотя ещё есть шансы даже побороться за первую строчку. «Шашечные» провели пока только три матча, в которых дважды выиграли и один раз сыграли вничью. Разница голов впечатляет — 8:1. Армения приняла участие в четырёх встречах, победив в двух и потерпев поражение. Всего армяне пропустили шесть мячей, а забили восемь.

На стороне хорватов огромный опыт, благодаря которому они не остаются без медалей на протяжении долгого времени. Совсем недавно они дошли до финала Лиги наций, обидно уступив по пенальти Испании (0:0, 4:5 по пенальти). Но не стоит сбрасывать со счетов армянскую сборную, которая прогрессирует и порой впечатляет результатами. В каждой из пяти встреч отбора она забивала. Предлагаем поставить на «обе забьют» за 2.05.

Прогноз на матч Латвия — Уэльс

Отличный шанс для валлийцев набрать дополнительные очки, обыграв аутсайдера группы. Латвия занимает последнее место, не набрав ни одного очка. Команда проиграла все четыре встречи с общей разницей 3:11. Она уступила «драконам» (0:1), Турции (2:3), Армении (1:2) и Хорватии (0:5). Никаких изменений в лучшую сторону у латвийцев не предвидится.

Уэльс находится на третьем месте, имея в активе четыре очка. Шансы побороться за вторую строчку есть, но они призрачные. Однако бросать играть валлийцы точно не собираются, но разгромной победы ждать от них не приходится. «Драконы» предпочитают экономить силы в таких матчах и выигрывать «малой кровью». Из четырёх игр только армяне заставили их расчехлить свою атаку, а остальные встречи заканчивались тоталом меньше 2.5 мяча. Подстрахуемся и поставим на победу Уэльса и тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.

Прогноз на матч Португалия — Люксембург

Португальцы единолично возглавляют таблицу своей группы отбора ЧЕ-2024. Команда показывает 100%-ный результат, выиграв все пять матчей с общим счётом 15:0 — великолепно! Разгромили «избранные» Лихтенштейн (4:0), Боснию и Герцеговину (3:0) и Люксембург (6:0). В последних встречах португальцы обыгрывали соперников скромнее — Словакию и Исландию с одинаковым счётом 1:0. Роналду за это время забил пять мячей. Нападающий «Аль-Насра» не сыграет из-за перебора жёлтых карточек, но в его отсутствие может быть ещё лучше. Молодёжь получит больше пространства в атаке.

Люксембург ведёт борьбу за второе место, а в активе команды 10 очков, ровно столько же у словаков, располагающихся на заветной строчке. Потерпев поражение и сыграв вничью на самом старте квалификации, «красные львы» затем выиграли три матча подряд. Им удалось обыграть Лихтенштейн (2:0), Боснию и Герцеговину (2:0) и Исландию (3:1) — неплохо! Жаль, что эти успехи будут забыты после того, как «избранные» нанесут ещё одно разгромное поражение люксембуржцам. Рекомендуем ставку на индивидуальный тотал Португалии больше 3.5 мяча за 2.02.

Экспресс на матчи 11 сентября

Ставка 1: обе забьют в матче Армения — Хорватия за 2.05.

Ставка 2: победа Уэльса над Латвией и тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.

Ставка 3: индивидуальный тотал Португалии больше 3.5 мяча в матче с Люксембургом за 2.02.

Общий коэффициент: 2.05 Х 2.10 Х 2.02 = 8.70.