Фрибет светит всем! Winline подарит бесплатные ставки всем клиентам

Букмекерская компания Winline объявила о старте акции, в ходе которой любой клиент компании может получить фрибет на сумму до 500 000 рублей. Причём на бесплатную ставку смогут претендовать не только новые клиенты букмекера, но и те, кто уже давно зарегистрирован в Winline. Рассказываем, как получить фрибет.

Как получить фрибет?

Как правило, букмекерские компании предлагают фрибеты, чтобы привлечь новых игроков в свои ряды. Ещё можно получить бесплатную ставку в честь дня рождения, какой-то памятной даты или к крупному событию в мире спорта.

В Winline решили, что этот подход устарел. Компания запустила беспрецедентную акцию, в ходе которой фрибеты получат абсолютно все клиенты компании. Всё прозрачно, условие всего одно: чтобы получить бесплатную ставку, нужно быть клиентом Winline.

Если вы ещё не зарегистрированы в Winline — сейчас самое время. Чтобы получить фрибет, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении компании до 13 сентября. Стоит поторопиться — времени осталось не так много.

Когда начислят фрибет?

Если вы выполнили условие, то есть зарегистрировались в Winline, то ждите 14 сентября. В этот день начнётся раздача подарков. Причём если вы не успеете зайти в приложение именно в этот день — не расстраивайтесь: свой фрибет можно забрать до 30 сентября.

Заходите в приложение Winline в период с 14 по 30 сентября. Сумма фрибета будет зависеть от вашей удачи. В приложении вам предложат покрутить «колесо фортуны». Пробуйте и забирайте свою бесплатную ставку!

Как и когда использовать фрибет?

Итак, вы испытали удачу и получили свой фрибет. Но использовать его сразу же не хотите. Не переживайте — ваш подарок никуда не денется. У вас будет семь дней для того, чтобы воспользоваться вашей бесплатной ставкой. Но помните — спустя неделю фрибет сгорит. Спешить некуда, но и затягивать не стоит. Помните, что для заключения интерактивной ставки нужно пройти идентификацию. Это можно сделать непосредственно в приложении Winline.

Заключите пари с помощью вашего фрибета, наслаждайтесь матчем, на который поставили и болейте за любимую команду. Если ставка сыграет, то чистый выигрыш зачислят на ваш игровой счёт. Вы сможете вывести выигрыш или же заключить новые пари.

Не теряй время! Будь с Winline и забирай свой фрибет, ведь он светит всем!

Winline — ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736