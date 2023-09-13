«Автомобилист» — «Нефтехимик». Нужно брать реванш в Екатеринбурге!

Совсем недавно екатеринбуржцы проиграли «волкам» со счётом 0:1, а Заварухин остался недоволен нападением своей команды.

14 сентября состоится матч КХЛ «Автомобилист» — «Нефтехимик». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.40. Шансы нижнекамцев оценили в 5.85. Ничья доступна с коэффициентом 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Нефтехимик» 14 сентября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Автомобилист» — «Нефтехимик» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.04. Ставки на то, что обе команды забьют в первом периоде, принимаются за 2.81. Поставить на гол в каждом периоде можно за 1.48.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Нефтехимик» (14.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

14 сентября в Екатеринбурге на арене «Уралец» местный «Автомобилист» сыграет с «Нефтехимиком». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 17:00 мск. Несколько дней назад соперники провели очную встречу в Нижнекамске, в которой победили «волки» со счётом 1:0. Будет ли реванш?

Екатеринбуржцы вернулись на домашний лёд после серии из трёх матчей на выезде. Подопечные Заварухина обыграли «Сибирь» со счётом 6:1 и уступили «Авангарду» (2:3 ОТ), но после овертайма. Очная игра с «Нефтехимиком» прошла в упорной борьбе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В первом периоде активно действовали екатеринбуржцы и создали пару опасных моментов.

После серии удалений инициативой завладели уже нижнекамцы. На пятачке удачно освободился от опеки Булат Шафигуллин и попал по летящей шайбе, отправив её в ворота. Затем при игре в большинстве «Нефтехимик» имел реальные шансы забросить вторую шайбу, но вратарь «авто» был надёжен.

Во втором периоде «Автомобилист» безуспешно старался прибавить в активности. Комбинации не проходили, возникли затруднения при входе в зону, а два большинства прошли впустую. Судя по всему, линия атаки екатеринбуржцев после шести заброшенных «Сибири» шайб взяла паузу.

«Нефтехимик» сосредоточил все усилия на обороне, довольно редко выбираясь в зону «Автомобилиста». На подопечных Олега Леонтьева явно давила ответственность за результат, ведь эта победа стала для них первой в новом сезоне.

Три броска по воротам Аликина в третьем периоде хорошо иллюстрируют происходившее на льду — «Автомобилист» давил, а «волки» старались сдержать соперника. Благодаря качественной игре Гарипова «Нефтехимик» порадовал заполненные трибуны первой победой в регулярке.

Наставнику «Автомобилиста» не понравилось, что хоккеисты действовали академично, предпочитая отдать пас, хотя ситуация на площадке требовала бросков по воротам. Весьма вероятно, что именно на этом аспекте будет заострено внимание перед игрой.

«Нефтехимик» выложился на 100% в минувшей встрече. Для команды было крайне важно завершить серию из домашних матчей хотя бы одной победой. Насколько теперь осталось у «волков» запала и мотивации на игру в Екатеринбурге — большой вопрос.

«Автомобилист» и «Нефтехимик» провели 47 личных встреч. Большое преимущество на стороне хозяев — подопечные Заварухина выиграли 31 матч. Разница заброшенных шайб 140:117 также в пользу хоккеистов из Екатеринбурга.

«Автомобилист» обладает более сбалансированным составом. Уже на старте сезона демонстрируют хорошую игровую форму почти все хоккеисты состава, а возможность взять реванш за поражение в Нижнекамске мотивирует хозяев. Поставим на победу «Автомобилиста» с форой (-2) за коэффициент 2.00.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Нефтехимик» 14 сентября 2023 года

«Автомобилист» продемонстрировал в игре с «Сибирью», как могут работать его позиционное нападение и бригада по реализации большинства. «Нефтехимик» делает акцент на атаку, и победа со счётом 1:0 не совсем характерна для команды. Гарипов провёл в Нижнекамске отличный матч, но стабильность – не самая сильная сторона голкипера «волков». Учитывая мотивацию хозяев после поражения в последней очной встрече, поставим на победу клуба из Екатеринбурга с форой (-2).

Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-2) за 2.00.