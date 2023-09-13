«Аль-Охдуд» — «Аль-Иттихад». Карим Бензема скучал

14 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттихад». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Аль-Иттихада» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех «Аль-Охдуда» оценён экспертами в 13.0. Ставки на ничью принимаются за 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттихад» 14 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттихад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Поставить на «обе забьют» можно за 2.17. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.61.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттихад» (14.09.2023)

Продолжает набирать обороты обретающий всё бóльшую популярность сезон Про-Лиги. 14 сентября состоится матч, который откроет программу 6-го тура. На стадионе «Принц Хатлул» в городе Наджран местный «Аль-Охдуд» примет действующего чемпиона — «Аль-Иттихад». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Аль-Охдуд» был основан в 1976 году. По итогам минувшего сезона он занял третье место и впервые в истории добыл путёвку в Про-Лигу. Ранее клубу из Наджрана удавалось дважды выиграть третий по значимости дивизион Саудовской Аравии — в 1992 и 2021 году.

Летом «Аль-Охдуд» прилично обновился. Он подписал бывшего защитника московского «Локомотива» Соломона Кверквелию, взял в аренду полузащитника «Бетиса» Алекса Кольядо и ещё ряд менее известных футболистов. Относительно прошлого сезона команда стала на порядок сильнее. Однако этого по-прежнему мало.

В пяти матчах чемпионата Саудовской Аравии команда обыграла только располагающийся в непосредственной близости от зоны вылета «Эр-Рияд» (1:0). Также клуб сыграл вничью с «Аль-Шабабом» (1:1), а уступил «Аль-Фатеху» (1:3), «Аль-Ахли» (0:1) и «Аль-Таавуну» (0:1).

Таким образом, «Аль-Охдуд» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице Про-Лиги. Единственное, за что можно похвалить клуб — он не так часто пропускает, в частности благодаря стараниям ранее упомянутого Кверквелии. Впрочем, в предстоящем матче разгромного поражения будет избежать непросто.

«Аль-Иттихад» по итогам прошлого сезона стал чемпионом Про-Лиги. Он на пять очков опередил «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Летом «тигры» подписали Карима Бензема, Н'Голо Канте, Фабиньо и форварда «Селтика» Жоту. Также совсем недавно они приобрели защитника «Бетиса» Луиса Фелипе.

В пяти играх чемпионата Саудовской Аравии команда из Джидды проиграла только «Аль-Хилялю» (3:4). Причём к 60-й минуте она вела со счётом 3:1. Обыграли подопечные Нуну Эшпириту Санту сначала «Аль-Раед» (3:0), «Аль-Таи» (2:0) и «Эр-Рияд» (4:0), а затем «Аль-Вахду» (3:0).

За этот период времени «тигры» пропустили только четыре мяча, а забили 15. Не последнюю роль в успехах сыграл Карим Бензема. Ходили слухи о том, что у обладателя «Золотого мяча» натянутые отношения с тренером, но португальский специалист эту информацию опроверг.

Бензема постепенно осваивается в Саудовской Аравии. В восьми матчах в составе «тигров» во всех официальных встречах он забил пять мячей, а также отдал три голевые передачи. В предстоящей игре он наверняка порадует болельщиков результативностью и своей высококлассной игрой.

Поставить на то, что «Аль-Иттихад» победит и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Все четыре мяча в текущем розыгрыше Про-Лиги «тигры» пропустили в игре с обладающим невероятной атакующей линией «Аль-Хилялем». Причём это было до того, как команда усилилась Луисом Фелипе.

Сообщается, что ради Фелипе «Аль-Иттихад» исключит из состава Жоту, чтобы вписаться в лимит легионеров. Впрочем, потеря не из критичных. Молодой португалец провёл в текущем розыгрыше Про-Лиги только 132 минуты на поле и записал на свой счёт лишь один гол. Бензема справится и без него. Защитник «тиграм», как показывает практика, нужнее.

У «Аль-Охдуда» не такое мощное нападение. В пяти матчах чемпионата Саудовской Аравии он забил только три мяча, причём два из них пришлись на долю явных аутсайдеров. Вряд ли клубу из Наджрана удастся обыграть надёжнейшую оборону соперника. В 30 матчах минувшего розыгрыша Про-Лиги «тигры» пропустили всего лишь 13 мячей — меньше всех.

Прогноз и ставка на матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттихад» 14 сентября 2023 года

«Аль-Охдуд» является одним из главных аутсайдеров. У него меньше резервов и на порядок хуже показатели, чем у «Аль-Иттихада». Особенно плохо дела у подопечных Мендосы обстоят с результативностью. Вряд ли им удастся забить хотя бы один мяч укрепившему линию обороны сопернику. У «тигров» и так был полный порядок в защите, а теперь он вообще может стать неприступной крепостью для клубов вроде команды из Наджрана.

Ставка: «Аль-Иттихад» победит и не пропустит за 1.82.