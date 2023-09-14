«Бавария» — «Байер». Гарри Кейн не всемогущий

15 сентября состоится матч 4-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Байер». Начало – в 21:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.46. Успех леверкузенцев оценивается в 5.15. На ничью дают коэффициент 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Байер» 15 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Бавария» — «Байер» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.39.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Байер» (15.09.2023)

Матч 4-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Байер» пройдёт 15 сентября в Мюнхене. Начало — в 21:30 мск. Хаби Алонсо бросил вызов команде Томаса Тухеля в борьбе за чемпионство и готов в очной игре доказать превосходство своей тактической схемы. Сумеет ли испанский специалист стать автором сенсации?

«Красные» в трёх турах набрали девять очков, но оставили противоречивое впечатление о своей игре. Например, в минувшей встрече с «Боруссией» Мёнхенгладбах подопечным Тухеля пришлось отыгрываться после гола защитника соперника Коу Итакуры.

Японец забил на 30-й минуте, но ответить мюнхенцы смогли только после перерыва. Великолепная игра Йозуа Киммиха в полузащите стала залогом победы «Баварии» со счётом 2:1 — футболист отдал две результативные передачи.

Тухель долго решал, кто будет цементировать опорную зону «Баварии». Сочетание Йозуа Киммиха и Леона Горецки тренер сначала не рассматривал. Весьма вероятно, что он не хотел использовать тактическое построение своего предшественника, ведь именно Нагельсман оценил потенциал этой связки.

К тому же личные отношения Тухеля и Горецки оставляли желать лучшего. Но ситуация исправилась — вероятно, что недоразумения между ними улажены, поскольку в двух последних матчах Киммих и Горецка вышли в стартовом составе.

Отсутствие голкипера Нойера безусловно сказывается на действиях защиты, в которой и так не хватает взаимопонимания. Во всех трёх встречах на воротах играл Свен Ульрайх, но он не выглядит достойной заменой Мануэлю.

Во многом спасает Тухеля от проблем нападающий Гарри Кейн. Если бы не его три забитых мяча и результативный пас, дела у мюнхенцев шли бы гораздо хуже. Кроме полезных действий в атаке, англичанин крайне полезен в подыгрыше и прессинге защитников соперника. Пока он полностью соответствует своей высокой трансферной стоимости.

Быстро адаптировался в Бундеслиге и нападающий «Байера» Виктор Бонифасе. Напомним, он перешёл из чемпионата Бельгии, в котором демонстрировал качественный футбол. Но такого фантастического старта от нигерийца не ждал никто — четыре забитых мяча и две результативные передачи за три тура!

Бонифасе идеально вписался в тактическую схему Хаби Алонсо, позволив наставнику леверкузенцев сместить акцент в сторону атакующего стиля. Еще в минувшем сезоне «Байер» часто играл от обороны, а тут уже 11 забитых мячей — практически по четыре в среднем за игру.

Хаби Алонсо получил вместе с форвардом Бонифасе дополнительные опции при построении атаки. Например, быстрый выход из обороны через длинный пас. Виктор не боится идти в обводку на двух соперников и заставляет их фолить. А стандарты теперь сильный козырь в колоде Хаби Алонсо.

Защита «Баварии» не выглядит неприступной крепостью, а присутствие в воротах Свена Ульрайха заставляет нервничать защитников мюнхенцев. Пожалуй, «Байер» обладает наиболее сильной линией нападения и создаст массу проблем Томасу Тухелю. Рекомендуем рассмотреть ставку на то, что «Байер» не проиграет, но подстрахуемся форой (+1) за коэффициент 1.99.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Байер» 15 сентября 2023 года

Соперники выиграли на старте чемпионата по три матча, но мюнхенцы часто допускают ошибки в защите. Тренер «Байера» Хаби Алонсо подготовил к сезону команду без слабых мест, получив летом серьёзное усиление состава. Кроме того, после матчей сборных у топ-клубов часто случаются проблемы во взаимодействии. Вот и поставим на победу «Байера» с форой (+1).

Ставка: победа «Байера» с форой (+1) за 1.99.