«Интер» — «Милан». Лаутаро Мартинес оставит всё как есть

«Дьяволы» проиграли все четыре последних очных матча. «Нерадзурри» не собираются ничего менять.

16 сентября состоится матч 4-го тура Серии А «Интер» — «Милан». Начало – в 19:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами «нерадзурри»: поставить на победу чёрно-синих можно с коэффициентом 2.13. Успех «дьяволов» оценивается в 3.50. На ничью дают коэффициент 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура Серии А «Интер» — «Милан» 16 сентября 2023 года

Аналитики считают, что игра «Интер» — «Милан» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют «змеи», сыграет коэффициент 1.21. Гол «россонери» доступен с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72 по линии «Фонбет», а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Серии А «Интер» — «Милан» (16.09.2023)

Центральный матч 4-го тура Серии А состоится 16 сентября — «Интер» сыграет с «Миланом». Начало игры запланировано на 19:00 мск. К дерби соперники подошли с сериями из трёх побед, деля первое место.

«Нерадзурри» набрали девять очков, не оставив соперникам ни единого шанса хотя бы на ничью, в трёх сыгранных встречах. Последовательно были обыграны «Монца» (2:0), «Кальяри» (2:0) и «Фиорентина» (4:0).

Переход голкипера Онана в «Манчестер Юнайтед» нисколько не ослабил «Интер». Пока команда обороняется без ошибок, а вратарь Ян Зоммер, призванный заменить камерунца, добавил надёжности на последнем рубеже.

Индзаги сделал акцент на фланговой игре с самого старта сезона Серии А, поскольку в отличной форме находятся Дензел Думфрис и Федерико Димарко. Они обладают всеми необходимыми данными, позволяющими работать без пауз. Кстати, у каждого уже по два результативных действия!

Главная угроза для защиты «Милана» исходит от форвардов Лаутаро Мартинеса и Маркуса Тюрама. Француз оказался идеальным напарником для аргентинца. Он умеет цепляться за мяч и отдаёт своевременные передачи партнёру, участвуя в создании голевых моментов.

Мартинес забил уже пять голов, а Тюрам записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Не стоит забывать и про хавбека Давиде Фраттези, точные удары которого принесли сборной Италии победу над Украиной (2:1). Наверняка он вернулся из стана национальной команды в отличном настроении.

Но и у «Милана» нет особого повода паниковать. Команда провела качественную трансферную кампанию, точечно усилив состав. Теперь болельщики могут позабыть про продажу Сандро Тонали в «Ньюкасл», которая наделала много шума. У «россонери» новый кумир — Кристиан Пулишич.

Американец быстро адаптировался в Серии А. Он нашёл себя в атаке и успел забить два гола в трёх турах. Спортсмен настроен на борьбу и выкладывается в каждом матче на 100%. Именно его действия, а также голевое чутьё Оливье Жиру позволили «Милану» выиграть три матча подряд. «Дьяволы» обыграли «Рому» (2:1), «Торино» (4:1) и «Болонью» (2:0).

«Интер» и «Милан» великолепно начали сезон. Новички пришлись к месту и быстро нашли себя в тактических схемах Индзаги и Пиоли. Только «нерадзурри» действуют на порядок лучше, чем соперник. В их игре пока не просматривается слабых мест, а вот у «дьяволов» в обороне частенько вспыхивают пожары.

Учитывая форму нападающих и слаженную командную работу хозяев, рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Интера» за коэффициент 2.13 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Интересно, что в трёх из четырёх последних очных встреч забивал Лаутаро Мартинес. С такой статистикой матчей с «Миланом» у него вновь будет шанс.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Милан» 16 сентября 2023 года

Четыре очных матча провели в 2023 году «Интер» и «Милан», но каждый раз выигрывали «змеи». Они находили для соперника неожиданное решение, которое ставило тренерский штаб «россонери» в тупик. Весьма вероятно, паузу на встречи сборных наставник чёрно-синих провёл с пользой и придумал новый дерзкий план. Вот и поставим на победу «Интера» за 2.13 по линии «Фонбет», а за регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Интера» за 2.13.

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