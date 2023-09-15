«Вест Хэм» — «Ман Сити». Попробуйте остановить Холанда!

Эрлинг мотивирован в каждом матче, особенно после возвращения с квалификации на Евро-2024.

16 сентября состоится матч 5-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Начало — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество гостям: коэффициент на «горожан» составляет 1.50, а на победу «молотобойцев» можно поставить за 6.60. Ставки на ничью принимают за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 16 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.30. Ставку на победу «горожан» с точным счётом 2:1 можно сделать за 8.50.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» (16.06.2023)

«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» поставят на кон свои беспроигрышные серии, встретившись в субботу днём на стадионе «Олимпийский».

В турнирной таблице команды разделяет всего пара очков — занимающие четвёртое место «молотобойцы» отстают от лидирующего «Ман Сити» на два очка.

Сможет ли команда Гвардиолы одержать пятую победу кряду в этом сезоне? Или же подопечным Дэвида Мойеса удастся порадовать своих болельщиков на лондонском стадионе?

«Вест Хэм» начал сезон с ничьей с «Борнмутом» (1:1), а затем одержал три победы подряд. Он выиграл матч у «Челси» (3:1), а затем обыграл «Брайтон» (3:1) и «Лутон Таун» (2:1).

В результате «молотобойцы» стали одной из шести команд АПЛ, не испытавших горечь поражений в этом сезоне, набрав 10 очков из 12 возможных.

Что ещё лучше, только три команды забили больше голов, чем подопечные Мойеса, и только две пропустили меньше.

«Манчестер Сити» выиграл все четыре встречи в АПЛ, забив 11 мячей и пропустив всего два. После победы над «Бёрнли» (3:0) в первый уикенд «горожане» обыграли «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), а затем победили «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

Перед международным перерывом команда Гвардиолы разгромила «Фулхэм» со счётом 5:1, а Эрлинг Холанд оформил хет-трик.

В этом сезоне норвежец забил уже шесть голов, а его общий бомбардирский счёт в составе «Ман Сити» достиг 58 голов в 59 матчах во всех соревнованиях.

В очных встречах «Вест Хэм» не смог выиграть ни разу за 15 попыток, потерпев 12 поражений. За это время команда Гвардиолы 13 раз забивала более 1.5 мяча и семь раз оставляла ворота сухими.

У «горожан» есть проблемы с составом. Кевин Де Брёйне по-прежнему не может принимать участие в матчах из-за травмы бедра, а участие Джона Стоунза, Джека Грилиша и Матео Ковачича — под вопросом.

Несмотря на то что «Вест Хэм» удачно начал сезон, его беспроигрышная серия, скорее всего, прервётся после визита «Ман Сити». В классной форме Холанд – он возглавляет таблицу лучших бомбардиров, а также забил важный гол в матче квалификации на Евро-2024 в ворота Грузии. Ставим на победу «горожан» и тотал больше 2.5 мяча за 2.08.

Ставка: победа «Ман Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 2.08.