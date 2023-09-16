«Лион» — «Гавр». Далер Кузяев становится лидером

Россиянина уже называют «наш Тони Кроос». На его счету два важных мяча, а один из них был номинирован на звание «гол месяца».

17 сентября состоится матч 5-го тура Лиги 1 «Лион» — «Гавр». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лионцев можно с коэффициентом 1.68. Успех тёмно-синих оценивается в 4.75. На ничью дают коэффициент 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Лиги 1 «Лион» — «Гавр» 17 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Лион» — «Гавр» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Гавр» (17.09.2023)

Игра 5-го тура Лиги 1 «Лион» — «Гавр» начнётся 17 сентября на стадионе «Групама» в 21:45 мск. «Ткачи» недавно уволили главного тренера, поэтому у Далера Кузяева и его партнёров по команде есть шанс на победу.

Руководство «Лиона» расторгло контракт с Лораном Бланом. Клуб идёт в зоне вылета, занимая последнее место в турнирной таблице, поэтому решение выглядит логичным.

Итогом четырёх туров под руководством теперь уже бывшего наставника стали три поражения и ничья. «Ткачи» проиграли «Страсбургу» (1:2), «Монпелье» (1:4) и «ПСЖ» (1:4). Единственное светлое пятно — матч с «Ниццей» (0:0). По крайней мере, удалось не пропустить.

Судя по информации источников, команду может возглавить Фрэнк Лэмпард, к которому проникся симпатией владелец «Лиона». Также журналисты сообщают, что тренером «ткачей» может стать Фабио Гроссо. Как утверждают журналисты, уже предложен контракт итальянцу сроком до 2025 года. Источники уверены: вскоре будет объявлено о его назначении.

«Лион» занят поисками тренера, который сможет исправить неудачный старт. Далер Кузяев и его одноклубники могут воспользоваться ситуацией. «Гавру» представился реальный шанс улучшить статистику и своё положение в турнирной таблице.

Кузяев органично вписался в тактическую схему команды и совершает большой объём работы в полузащите. Кроме того, Далер дважды отметился забитым мячом, покорив сердца болельщиков «Гавра». В соцсетях его уважительно именуют «наш Тони Кроос» за умные передачи, сильный удар и креатив в атаке!

Несмотря на статус аутсайдера перед стартом сезона, «Гавр» записал в актив пять очков по итогу четырёх туров. Он выиграл у «Лорьяна» (3:0), а также завершил вничью матчи с «Ренном» (2:2) и «Монпелье» (2:2), а уступил «Бресту» (1:2). Отметим, что каждая встреча заканчивалась тоталом больше 2.5 мяча.

У тёмно-синих в сезоне уже есть положительный опыт игры с сильными соперниками на выезде. В свою очередь, «Лион» в затяжном кризисе, который вряд ли возможно исправить одним лишь увольнением Лорана Блана. Гости получили вполне хороший шанс набрать ещё очков. Весьма вероятно, что «Гавр» не проиграет за коэффициент 2.20.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Гавр» 17 сентября 2023 года

Далер Кузяев в отличной форме и заряжает партнёров уверенностью. Выездные ничьи с сильными соперниками «Монпелье» и «Ренном», а также два гола, забитые россиянином, подтверждают это. «Лион» испытывает серьёзные проблемы в линии защиты, которыми может воспользоваться «Гавр», поэтому поставим на то, что гости не проиграют за 2.20.

Ставка: «Гавр» не проиграет за 2.20.