«Интер» — «Милан»: Индзаги и Пиоли останутся непобеждёнными

16 сентября состоится матч 4-го тура Серии А «Интер» — «Милан». Начало – в 19:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 2.19. В случае если победит «Милан», сыграет коэффициент 3.60. На ничью можно сделать ставку за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Милан» 16 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Милан» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.97. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73 по линии Winline. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Интер» — «Милан» (16.09.2023)

Миланское дерби исторически крайне принципиальное, а на старте этого сезона в Серии А это ещё и разборка в битве за единоличное лидерство. Обе команды стартовали прекрасно: три матча — три победы, и те, и другие забили по восемь голов. В итоге «Интер» лидирует, но только потому, что не пропустил в этих матчах ни разу, а вот «россонери» всё-таки пропустили дважды. С другой стороны, можно сказать, что у команды Стефано Пиоли соперники были посильнее — та же выездная победа над «Ромой» дорогого стоит.

«Интер» в этом сезоне едва ли не главный претендент на чемпионство. У Симоне Индзаги и так была очень серьёзная обойма, а тут ещё и усиление подоспело. Отпустили в Англию Андре Онана, но на его место подписали Яна Зоммера. Свободными агентами забрали Маркуса Тюрама, Хуана Куадрадо, Дави Классена и Алексиса Санчеса, из «Монцы» перебрался в Милан Карлос Аугусто, а под занавес трансферного окна команду пополнил ещё и Бенжамен Павар. С такой бандой не грех пошуметь и в Лиге чемпионов! Ну а Серия А — это обязательная программа. Три сухих победы на старте — хорошее подкрепление амбиций.

Но и «Милан» в полном порядке. Стефано Пиоли перестроил команду и пока, на старте сезона, кажется, полностью угадал с селекцией. Кристиан Пулишич, Самуэль Чуквезе, Рубен Лофтус-Чик, Тейани Рейндерс, Юнус Муса — все эти парни пришлись ко двору. Теперь у Пиоли достаточно ресурса, чтобы не просто проявить себя в Серии А, а спокойно играть на два фронта. Тем более что группа в Лиге чемпионов у «россонери» убойная: «ПСЖ», «Боруссия» и «Ньюкасл».

Важно отметить, что «Милан» проиграл своим заклятым друзьям уже четыре матча подряд, причём в этих играх «россонери» не смогли ни разу поразить ворота соперника. Перед дерби Пиоли придётся поломать голову, как перестроить оборону после дисквалификации Фикайо Томори.

Конечно, исходя из всех вводных, «Интер» — фаворит. Однако «Милан» сейчас совсем не та сладкая булочка, что в прошлом сезоне. Подопечные Пиоли на старте сезона смотрятся ничуть не хуже соперника, как минимум не проиграть они точно способны. Обе команды не уступили ни разу в Серии А в этом сезоне. Что ж, предположим, что их серии продлятся, а дерби завершится ничейным исходом. Поставить на такой исход можно за 3.40 по линии Winline.

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Ставка: ничья за 3.40.

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