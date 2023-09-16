«Реал» — «Реал Сосьедад». Беллингем — пример для Захаряна

Арсену будет волнительно на матче с мадридцами, и он может не справиться с эмоциями. Ему стоит поучиться у Джуда.

17 сентября состоится матч 5-го тура Примеры «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.73. Успех бело-голубых оценивается в 5.35. На ничью дают коэффициент 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Примеры «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» 17 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» (17.09.2023)

Игра 5-го тура Примеры «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» начнётся 17 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 22:00 мск. «Сливочные» взяли резвый старт и выиграли четыре матча. Сумеют ли гости испортить статистику подопечным Карло Анчелотти?

В Примере мадридцы располагаются на первом месте в турнирной таблице, набрав 12 очков за четыре тура. Они победили «Атлетик» (2:0), «Альмерию» (3:1), «Сельту» (1:0) и «Хетафе» (2:1).

После эпидемии травм, которая надолго отправила на больничный основного голкипера Тибо Куртуа и защитника Эдера Милитао, были сомнения относительно возможности «Реала» стабильно набирать очки. Однако тренерский штаб нашёл выход из такой ситуации и внёс необходимые корректировки в состав.

Постарался и президент клуба Флорентино Перес, подписавший арендное соглашение с талантливым голкипером «Челси» Кепой Аррисабалагой. Испанский вратарь уже дебютировал за «Реал». В двух матчах он пропустил всего один гол.

Травмы продолжают преследовать «сливочных» — выбыл Винисиус Жуниор. Врачи делают всё возможное, чтобы быстрее поставить на ноги лидера команды, но раньше дерби с «Атлетико» выхода бразильца на поле ждать, видимо, не приходится.

Карло Анчелотти не слишком переживает по поводу отсутствия Винисиуса, поскольку в его распоряжении есть Джуд Беллингем. Англичанин уже забил пять мячей в Ла Лиге и отдал результативную передачу. Вот с кого нужно брать пример Арсену Захаряну!

Но российский легионер «Реала Сосьедад» не тренировался неделю из-за болезни. Недавно пресс-служба клуба сообщила, что Арсен уже работает в общей группе, но не стали говорить о том, сыграет ли он с мадридцами, сохранив интригу.

Бело-голубые в последней встрече одержали первую победу в сезоне. Они обыграли дома «Гранаду» со счётом 5:3. В отличной форме Такефуса Кубо, сделавший дубль. Кстати, японец с тремя голами идёт на втором месте в списке бомбардиров вслед за Джудом Беллингемом!

Соперники действуют активно в нападении и создают много голевых моментов. Мадридский «Реал» забил в каждом матче Примеры, а бело-голубые не сумели пробить только голкипера «Лас-Пальмаса» (0:0). Весьма вероятно, что сыграет обе забьют за 1.85.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» 17 сентября 2023 года

От очной встречи лучших бомбардиров Примеры Джуда Беллингема и Такефусы Кубо стоит ждать забитых мячей. Пока защита «сливочных» выглядит уязвимой, а три пропущенных мяча от «Гранады» сигнализируют главному тренеру гостей о необходимости найти баланс в тактической схеме. Вот и поставим на то, что обе команды забьют за 1.85.

Ставка: обе забьют за 1.85.