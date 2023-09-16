«Рубин» — «Зенит». Сергей Семак теряет лидерство!

17 сентября состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех казанцев оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» 17 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (17.09.2023)

После небольшой паузы на матчи сборных, возвращаемся на внутреннюю арену. 17 сентября состоятся три игры 8-го тура Российской Премьер-Лиги. В одной из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани встретятся местный «Рубин» и «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

В семи матчах чемпионата России «Рубин» обыграл только «Крылья Советов» (2:1). Вничью он сыграл с «Локомотивом» (2:2), «Оренбургом» (1:1) и «Динамо» (2:2). Уступили казанцы «Спартаку» (1:4), «Ростову» (0:3) и «Пари НН» (1:2). Таким образом, они расположились на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Многие считают, что «Рубин» набрал не так много очков, как мог бы. И в этом есть доля правды. Подопечные Рашида Рахимова продемонстрировали во всех этих встречах очень красивый остроатакующий футбол. Однако где-то их подвела реализация, а где-то попросту не хватило везения.

«Рубин» идёт в лидерах по ожидаемым голам. В семи матчах он нанёс 91 удар. Из них в створ пришлись только 33. По этой причине, несмотря на не лучшие результаты, руководство казанской команды продолжает верить в Рахимова и его идеи. Уж больно привлекательную игру показывают его подопечные.

Летом тренер получил в подспорье ряд новичков. Некоторые трансферы выглядят не очень логично и похожи на попытку купить всё доступное. За один день «Рубин» подписал целых пять футболистов. Однако среди них есть и очень перспективные игроки, которые в будущем могут стать лидерами команды.

Впрочем, на фоне плюсов не стоит забывать и о большом минусе. Казанцы очень много пропускают. Несмотря на старания Юрия Дюпина, в семи встречах РПЛ «Рубину» забили 15 мячей. Даже располагающиеся в зоне вылета команды пропускают реже.

У «Зенита» дела идут лучше, чем у «Рубина». Он располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. В семи матчах сине-бело-голубые уступили только «Динамо» (2:3). Также они сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и ЦСКА (1:1).

Команда из Санкт-Петербурга никак не привыкнет к отсутствию перешедшего в «Аль-Хиляль» Малкома. В матче последнего тура с ЦСКА отыгрались подопечные Сергея Семака только в самой концовке — на 88-й минуте. Им стало труднее вскрывать оборону соперников и владеть инициативой.

В попытке компенсировать уход Малкома этим летом «Зенит» арендовал у «Локомотива» нападающего Вильсона Изидора. Однако Семак и сам прекрасно понимает, что в полной мере француз заменить бразильца не сможет. В недавнем интервью он в этом признался.

С другой стороны, несмотря на появившиеся проблемы атакующего характера, в семи матчах петербуржцы забили 15 мячей — больше только у «Крыльев Советов». Правда, и сами они пропустили, по собственным меркам, немало — шесть мячей. При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.86.

Все семь последних очных встреч закончились именно так. Три из них выиграли казанцы, так что списывать их со счетов, на наш взгляд, не стоит. Конечно, у «Зенита» на порядок сильнее состав. Однако встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, что даст «Рубину» некоторое преимущество.

На выезде сине-бело-голубые чуть менее опасны. В последних 19 матчах в чемпионате России в гостях они выиграли только 10 раз. Также было восемь ничьих. Не исключено, что подопечным Рахимова удастся отнять очки у действующего чемпиона и привнести в этот сезон больше интриги.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» 17 сентября 2023 года

У «Рубина» хуже комплектация состава, результаты, он очень много пропускает и сам упускает огромное количество моментов. Однако поддержка домашних трибун, правильный настрой и летние трансферы могут помочь казанцам отнять очки у «Зенита». У петербуржцев наблюдаются проблемы с построением атак и контролем игры. Забивают они много, но скорее вопреки. Поэтому фаворита выявлять не станем. Предлагаем взять верх по голам. Статистика и история очных встреч только за такой исход.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.86.