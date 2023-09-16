В таких матчах ему вряд ли предоставят игровое время — слишком большая ответственность.

«Фиорентина» — «Аталанта». Миранчуку рассчитывать не на что

17 сентября состоится матч 4-го тура Серии А «Фиорентина» — «Аталанта». Начало — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: коэффициент на победу «фиолетовых» составляет 2.45, а шансы «богинь» оценили в 2.85. Ставки на ничью принимают за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фиорентина» — «Аталанта» 17 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Фиорентина» — «Аталанта» получится результативным: ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.05. Ставку на победу «фиолетовых» с точным счётом 1:0 можно сделать за 9.50.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Аталанта» (17.06.2023)

17 сентября в итальянской Серии А состоятся пять матчей, в том числе встреча между «Фиорентиной» и «Аталантой».

Игра пройдёт на стадионе «Артемио Франки», и хозяева начнут выходные на восьмом месте с четырьмя очками, а гости — на пятом месте с шестью очками.

«Фиолетовые» подходят к этому матчу после тяжёлого поражения со счётом 0:4 от «Интера» перед международным перерывом.

Первый гол «лилии» пропустили на 23-й минуте, а остальные – во втором тайме. Причём забиты они были в течение 20 минут. Для «Фиорентины», начавшей сезон с победы и ничьей, это был обидный проигрыш. Зато «фиолетовые» открыли сезон, обыграв «Дженоа» (4:1).

Однако во встрече с «Лечче», ведя в счёте 2:0 к перерыву, «Фиорентина» упустила преимущество во втором тайме, а матч закончился вничью — 2:2.

Тенденции показывают, что «лилии» не проигрывают шесть из семи последних матчей Серии А. «Фиолетовые» не знают поражений в девяти домашних встречах и забили по голу в каждой из них.

«Аталанта» приезжает в гости к «Фиорентине», обыграв в последнем матче чемпионата Италии дома «Монцу» — 3:0. Бергамаски открыли счёт на 35-й минуте и удвоили своё преимущество ещё до перерыва. Во втором тайме «богини» забили третий гол.

Этот сезон в Серии А команда начала с уверенной победы над «Сассуоло» (2:0), причём первый гол был забит в последние семь минут матча. Затем последовало поражение от «Фрозиноне» — 1:2. Тенденции показывают, что «Аталанта» выиграла 7 из 11 последних встреч чемпионата Италии.

Ожидается, что «Фиорентина» останется без травмированных полузащитников Антонина Барака и Гаэтано Кастровилли. В составе «Аталанты» отсутствуют Эль Билал Туре и Ханс Хатебур, которые находятся на лечении.

Обе команды в этом сезоне не только побеждали, но и терпели досадные поражения, поэтому матч должен получиться напряжённым. По-прежнему отсутствовал в заявках на матчи Серии А Алексей Миранчук. Он остался в «Аталанте», но пока не может рассчитывать на игровое время.

Мы ожидаем, что обе команды сумеют забить, но «Аталанта» сможет как минимум не проиграть. Ставки на эту комбинацию исходов принимаются за 2.45.

Ставка: «Аталанта» не проиграет и обе забьют за 2.45.