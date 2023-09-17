«Ак Барс» — «Витязь». 401-я победа Билялетдинова?

18 сентября состоится матч КХЛ «Ак Барс» – «Витязь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Шансы подмосковного клуба оценили в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ак Барс» — «Витязь» 18 сентября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» – «Витязь» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. На победу казанцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.27. Ставки на победу в матче «богатырей» идут за 3.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Витязь» (18.09.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем наблюдать за матчами регулярного сезона КХЛ, который радует интригующими и напряжёнными событиями. 18 сентября 2023 года на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» будет принимать «Витязь». Первое вбрасывание будет произведено в 19:30 мск. Доведёт подмосковный клуб серию поражений до пяти встреч?

Казанцы неплохо начали регулярный сезон, демонстрируя хорошие результаты. Команда удивила уже в матче Кубка Открытия, победив ЦСКА со счётом 5:2. Так «барсам» удалось отомстить армейцам за поражение в финале Кубка Гагарина. Затем подопечные Билялетдинова выиграли ещё одну встречу – у «Трактора» (5:3). После такого резвого старта болельщики ожидали продолжения праздника.

Зря, потому что казанцы несерьёзно отнеслись к игре с «Сочи» и уступили – 1:3. Подвела реализация, были ошибки в обороне, а несколько хоккеистов и вовсе получили отдых от Билялетдинова. Исправился «Ак Барс» уже в следующем матче, разгромив «Куньлунь» со счётом 5:1. К слову, китайцы на хорошем ходу, и этот результат много стоит.

Затем команда из Казани победила минское «Динамо» (2:1 ОТ), но проиграла «зелёное дерби» «Салавату Юлаеву» (2:3). Настоящая проверка на прочность ждала «барсов» в последней встрече с «Торпедо». Подопечные Ларионова шли с серией побед из пяти матчей, но «Ак Барс» их остановил, выиграв со счётом 4:3.

Причём по ходу игры подопечные Билялетдинова уступали – 0:2, но смогли взять себя в руки. Победную шайбу забросил Галимов на 53-й минуте встречи. Игра стала знаковой для тренера и одного из игроков. Вадим Шипачёв набрал 757-е очко, отдав результативную передачу на Яшкина. Благодаря этому он побил рекорд по количеству набранных очков в регулярке. Более того, эта победа стала 400-й для Зинэтулы Билялетдинова в КХЛ как тренера.

«Витязь» похвастаться такими успехами не может и замыкает турнирную таблицу Западной конференции, набрав всего два очка в семи встречах. Регулярный сезон команда начала с двух поражений – «Амуру» (2:4) и минскому «Динамо» (0:7). Затем «богатыри» выиграли у «Адмирала» (2:1 по булл.).

После этого результаты «Витязя» только ухудшились. Команда идёт с серией из четырёх поражений. За это время клуб проиграл «Трактору» (2:3), «Металлургу» (3:4), «Спартаку» (1:4) и «Северстали» (0:3). Таким образом, в шести из семи встреч текущего сезона «богатыри» пропускали не менее трёх шайб и в стольких же забивали не более двух голов.

Александр Завьялов явно не справляется с должностью главного тренера «Витязя». После очередного поражения он сказал, что это ещё одна неудачная игра. Также наставник команды рассказал, что всё сказанное на собрании не выполняется. Неужели хоккеисты его не слушают?

Как бы там ни было, победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 1.80 выглядит наиболее вероятным вариантом. Казанцы намного сильнее, стабильнее и превосходят соперника по уровню состава. «Богатыри» в кризисном состоянии, и, вероятнее всего, им придётся сменить тренера, чтобы исправить результаты.

Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» — «Витязь» 18 сентября 2023 года

Казанский клуб в великолепной форме и побеждает очень сильных соперников. Отдельного внимания заслуживает победа, которая помогла прервать беспроигрышную серию «Торпедо». «Витязь» проиграл шесть из семи встреч. Тренер недоволен, что команда не выполняет поставленных задач. «Ак Барс» не просто сильнее, он ещё и заряжен последними достижениями. Рекорд Шипачёва и юбилейная победа Билялетдинова скажутся на тонусе хоккеистов.

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 1.80.