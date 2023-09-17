«Аль-Хиляль» — «Навбахор». Малком и Неймар — бразильская связка в деле!

Разгромных и результативных побед «лидерам» стало мало. Они перешли на крупные!

18 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Навбахор». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Хиляля» можно с коэффициентом 1.25. Успех «Навбахора» оценён экспертами в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Навбахор» 18 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Хиляль» — «Навбахор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Поставить на «обе забьют» можно за 2.16. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.66.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Навбахор» (18.09.2023)

Продолжает набирать обороты обретающий всё бóльшую популярность сезон Про-Лиги. Также стартует групповой этап Лиги чемпионов АФК. 18 сентября состоятся шесть матчей 1-го тура турнира. В одном из них в городе Эр-Рияд местный «Аль-Хиляль» примет «Навбахор». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

«Аль-Хиляль» является самым титулованным клубом Лиги чемпионов АФК. Он целых четыре раза становился победителем данного турнира. В минувшем сезоне «лидеры» могли оформить пятое чемпионство. Однако в финальном матче они обидно уступили «Ураве Ред Даймондс» (1:1 и 0:1).

Летом команда из Эр-Рияда здорово усилилась. Её главным тренером стал опытный Жорже Жезуш. Состав «Аль-Хиляля» пополнили сразу семь топовых футболистов — Малком, Александр Митрович, Яссин Боно, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Неймар.

В шести матчах чемпионата Саудовской Аравии преобразившиеся «лидеры» не потерпели ни одного поражения. Вничью они сыграли только с «Аль-Фейхой» (1:1). Победили подопечные Жезуша «Абху» (3:1), «Аль-Раед» (4:0), «Аль-Иттифак» (2:0), «Аль-Иттихад» (4:3) и «Эр-Рияд» (6:1). Таким образом, они возглавили турнирную таблицу первенства.

Наиболее интересны последние две встречи. Дело в том, что в матче с действующим чемпионом Саудовской Аравии не принимал участия Неймар. Он восстанавливался от полученного ещё в прошлом сезоне повреждения. Несмотря на отсутствие бразильца и то, что матч проходил в Джидде, «лидеры» выиграли. Главным героем матча стал Митрович. Он оформил хет-трик.

Игра же с «Эр-Риядом» стала для Неймара первой за «Аль-Хиляль». Дебют получился продуктивным. Форвард помог своей команде одержать крупную победу. Он отметился результативной передачей, которую превратил в гол Малком. Для бывшего нападающего «Зенита» забитый мяч стал седьмым в девяти матчах во всех турнирах в составе «лидеров». Также на его счету три голевых паса. Вот так все увидели бразильскую связку в деле.

Мощное нападение «Аль-Хиляля» разрывает оборону соперников на части. Отменное подспорье трио, состоящему из Малкома, Неймара и Митровича, составляет Салем Аль-Давсари. В четырёх последних матчах в Про-Лиге он забил даже больше, чем лучший бомбардир сборной Сербии — шесть мячей.

Удастся ли «Навбахору» хотя бы навязать борьбу почувствовавшим вкус больших побед «лидерам»? В чемпионате Узбекистана дела у него идут относительно неплохо. Клуб располагается на втором месте в турнирной таблице. Правда, отставание от лидирующего «Пахтакора» довольно большое — семь очков.

В 18 матчах подопечные Самвела Бабаяна одержали 10 побед и четыре раза сыграли вничью. Вот только бóльшую часть очков они заработали на домашней арене. На выезде «ястребы» менее опасны. В девяти встречах в гостях они одержали только три победы и столько же раз сыграли вничью. Забили 13 мячей, а пропустили девять.

В финале квалификации Лиги чемпионов АФК «Навбахор» на выезде с большим трудом обыграл «Аль-Вакру» (1:0 ДВ). Ему сильно повезло. На 80-й минуте катарцы остались в меньшинстве. Не будь этого удаления, встреча вполне могла бы закончиться иначе.

Скорее всего, в предстоящем матче «Аль-Хиляль» одержит уверенную победу. С каждой новой встречей мощность его нападения становится всё больше. Между Малкомом и Митровичем улучшается сыгранность, а теперь может заиграть ещё и бразильская связка.

Поставить на победу «лидеров» и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. «Навбахор» подходит к матчу не в лучшем тонусе. В последних четырёх турах чемпионата Узбекистана он не одержал ни одной победы. Вничью сыграл с «Металлургом» (1:1) и АГМК (0:0). Проиграл «Пахтакору» (1:2) и «Согдиане» (1:2).

Прогноз и ставка на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Аль-Хиляль» — «Навбахор» 18 сентября 2023 года

«Аль-Хиляль» можно смело назвать главным фаворитом турнира. Назначение Жезуша и подписание множества результативных нападающих привело к тому, что он обыгрывает всех без разбору, а также очень много забивает. И это только начало сезона. Неймар вообще сыграл только один матч. Дальше будет ещё лучше. У «Навбахора» меньше ресурсов. У него имеются проблемы с выездами. Также у «ястребов» на последнем отрезке сезона проглядывается спад.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» и тотал больше 2.5 мяча за 1.79.