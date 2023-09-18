«Краснодар» — «Динамо». Искры будут лететь во все стороны!

Две последние очные встречи привели болельщиков в экстаз. Понижать градус Ивич и Личка не станут!

19 сентября состоится матч 4-го тура группового этапа Кубка России «Краснодар» — «Динамо». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех москвичей оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — «Динамо» 19 сентября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Краснодар» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Кубка России «Краснодар» — «Динамо» (19.09.2023)

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 19 сентября 2023, вторник. 15:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Позади матчи 8-го тура Российской Премьер-Лиги. 19 сентября состоятся три игры 4-го тура Кубка России. В самой ранней из них на стадионе «ФК Краснодар» местный «Краснодар» примет московское «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

В чемпионате России «Краснодар» по-прежнему идёт без поражений. Ничьих всего три — с «Локомотивом» (1:1), «Факелом» (0:0) и «Ахматом» (1:1). Но вот в Кубке страны дела у него идут не лучшим образом. В трёх матчах чёрно-зелёные обыграли только «Пари НН» (1:0). Уступили они «Спартаку» (1:2) и «Динамо» (3:4).

Проиграли московским командам подопечные Владимира Ивича досадно. В матче с красно-белыми ключевым эпизодом стало удаление Эдуарда Сперцяна, на 44-й минуте. Во встрече с бело-голубыми «быки» не реализовали пенальти и пропустили в самой концовке — на 96-й минуте.

Несмотря на поражения, «Краснодар» сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Отставание от «Динамо» составляет всего одно очко. Две из трёх оставшихся игр состоятся на домашнем стадионе. В другой они встретятся с переживающим трудные времена «Спартаком».

Впрочем, у краснодарцев и у самих на последнем отрезке сезона проглядывается некоторый спад. Они стали демонстрировать менее уверенную игру в нападении и реже забивать. В восьми встречах РПЛ они забили только 12 мячей. С другой стороны, пропустили только три — меньше всех.

Удастся ли «Динамо» ещё раз обыграть краснодарцев и упрочить шансы на выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России? Бело-голубые не стоят на месте. Они стремительно прогрессируют под руководством Марцела Лички, который в прошлом сезоне сделал из «Оренбурга» очень крепкого середняка.

В восьми матчах чемпионата России москвичи проиграли только «Краснодару» (1:3). Также они сыграли вничью с «Крыльями Советов» (3:3), «Рубином» (2:2) и «Пари НН» (1:1). Обыграли подопечные Лички «Зенит» (3:2), «Балтику» (2:0), ЦСКА (2:1) и «Ростов» (2:1).

В Кубке России «Динамо» уступило «Пари НН» (1:1, по пенальти 3:4) и «Спартаку» (1:4). Отдельного внимания заслуживает результативность бело-голубых. В 11 матчах они забили 22 мяча. Семь из них на двоих соорудили Фёдор Смолов и Константин Тюкавин. Личка решил использовать центрфорвардов вместе и не прогадал.

Смолов в схеме чешского специалиста стал выступать на позиции атакующего полузащитника, исполняя роль плеймейкера. Единственное, что плохо — подопечные Лички очень много пропускают. В 11 встречах, несмотря на старания Антона Шунина и Игоря Лещука, им забили 21 мяч.

В этом заключается главная болезнь команд Лички. Тренер отдаёт предпочтение красивому остроатакующему футболу. Зачастую он приносит отменные плоды, но порой соперники этим пользуются. Поэтому, наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 2.36.

Три последние очные встречи закончились именно так. Есть предпосылки, что в этот раз команды вновь устроят голевой праздник. Во-первых, наставники наверняка вновь прибегнут к ротации и выпустят не основных голкиперов — у «Динамо» это Лещук, а у «Краснодара» — Станислав Агкацев.

В первом матче группового этапа Кубка России стараний Лещука и Агкацева оказалось недостаточно. На двоих команды забили целых семь мячей. Скорее всего, нечто подобное будет нас ожидать и в этот раз. У краснодарцев и москвичей очень хороший подбор игроков в линии атаки. Плюс они пребывают на подъёме. Ждём, что голов будет много.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Краснодар» — «Динамо» 19 сентября 2023 года

У «Краснодара» в последнее время наблюдаются некоторые проблемы с вскрытием защиты соперников. Однако на домашнем стадионе «Динамо», которое нестабильно в обороне, они наверняка сумеют забить два, а то и три мяча, но ответ не заставит себя ждать. Личка поставил бело-голубым отменную вариативную игру в нападении. Его подопечные забивают очень много. Три последние очные встречи ознаменовались голами с обеих сторон, и забитых мячей было много. Думается, в этот раз будет так же.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.36.