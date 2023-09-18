«Пари НН» — «Спартак». Абаскаль — разрушитель надежд

С такими затратами и приобретениями в составе от красно-белых ждали совсем другого футбола.

19 сентября состоится матч 4-го тура группового этапа Кубка России «Пари Нижний Новгород» — «Спартак». Начало игры — в 17:15 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.10. Успех нижегородцев оценён в 3.40. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Пари НН» — «Спартак» 19 сентября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Кубка России «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» (19.09.2023)

Позади матчи 8-го тура Российской Премьер-Лиги. 19 сентября состоятся три игры 4-го тура Кубка России. В одной из них на стадионе «Нижний Новгород» «Пари НН» примет «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

В восьми матчах чемпионата России клуб из Нижнего Новгорода проиграл только «Зениту» (0:2), лидирующему «Краснодару» (0:1) и «Факелу» (0:2). Причём два из трёх поражений обусловлены удалениями. В обоих случаях подвёл свою команду ведущий защитник Виктор Александров.

Также нижегородцы сыграли вничью с «Уралом» (0:0) и набравшим отменный ход «Динамо» (1:1). В обоих случаях они выступали на выезде. Победили подопечные Сергея Юрана «Ахмат» (2:0), «Ростов» (1:0) и «Рубин» (2:1). Таким образом, они расположились на девятом месте в турнирной таблице.

Юраном хочется только восхищаться. Наставник выработал у «Пари НН» невероятную надёжность в обороне. Команда очень мало атакует, занимает последнее место по ожидаемым голам и нанесённым ударам. Однако всё это уходит на второй план, ведь старания Юрана регулярно приносят результат.

Не лучшим образом дела у нижегородцев идут разве что в Кубке России. Они располагаются на последнем месте в турнирной таблице. «Пари НН» обыграл только «Динамо» (1:1, 4:3 пен.). Однако тут подопечным Юрана попросту не повезло. «Спартаку» и «Краснодару» они проиграли обидно, пропустив в самой концовке.

Сейчас у нижегородцев есть отличная возможность взять реванш. «Спартак» угодил в чёрную полосу. В последних пяти турах РПЛ он обыграл только ещё более проблемный «Сочи» (1:0), на «Открытие Банк Арене». Также красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). Уступили они «Уралу» (2:3), «Зениту» (1:3) и «Краснодару» (0:2).

Уже пошли слухи о том, что Гильермо Абаскаль в скором будущем будет отправлен в отставку. К наставнику накопилась масса претензий. Рисунок футбола, ошибки, непонятная ротация состава и проблемы с настроем — всё это вызвало волну критики в адрес испанского специалиста.

Однако победа в матче с «Сочи» немного скрасило ситуацию. Тренер наконец-то правильно использовал замены и прервал череду неудач. Впрочем, скорее всего, он просто на некоторое время отсрочил неизбежное.

Далеко не факт, что в дальнейшем Абаскаль перестанет наступать на одни и те же грабли. Помимо ранее упомянутых недочётов, у «народной команды» отчётливо проглядываются проблемы с реализацией. Она идёт в лидерах по ожидаемым забитым мячам, но регулярно упускает множество потенциально голевых моментов.

Поставить на то, что «Пари НН» не проиграет, можно с коэффициентом 1.79 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Если на выезде в первом матче нижегородцы чуть не обыграли красно-белых, то на домашнем стадионе они тем более должны отнять очки у красно-белых.

Подопечные Юрана проиграли лишь один из восьми последних матчей в чемпионате России, да и то из-за удаления. Также они два раза сыграли вничью. За этот период времени нижегородцы пропустили только четыре мяча, в то время как забили 13.

История последних очных встреч также свидетельствует в пользу того, что красно-белые потеряют очки в предстоящем матче. Они выиграли только две из пяти встреч, причём в обоих случаях победили с минимальным перевесом.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Пари Нижний Новгород» — «Спартак» 19 сентября 2023 года

«Пари НН» продолжает уверенно прогрессировать под руководством Юрана. У него становится всё надёжнее оборона, а также постепенно налаживается игра в атаке. На домашнем стадионе у нижегородцев есть отличные шансы отнять очки у пребывающего в отнюдь не лучшем тонусе «Спартака». У красно-белых по-прежнему много нерешённых задач. Абаскаль не выглядит тем тренером, который способен их устранить. Ставки на то, что «Пари НН» не проиграет, принимают в «Фонбет» за 1.79, а также дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: «Пари НН» не проиграет за коэффициент 1.79.

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