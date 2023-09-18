«Ман Сити» — «Црвена Звезда». Теперь у Холанда есть Жереми Доку!

19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.05. Успех красно-белых оценивается в 32.5. На ничью дают коэффициент 13.75.
Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» 19 сентября 2023 года
Букмекеры считают, что игра «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.05. Если забьют хозяева в обоих таймах, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.36.
Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» (19.09.2023)
Игра 1-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» начнётся 19 сентября на стадионе «Этихад» в 22:00 мск. Сумеют ли подопечные Гвардиолы стартовать с победы?
Еврокубковый сезон «горожане» начали достойно, как и подобает победителю Лиги чемпионов. Они обыграли в матче за Суперкубок «Севилью» (1:1, 5:4 пен.), правда, для этого пришлось проявить мастерство в серии 11-метровых ударов.
Победа обнадёжила болельщиков, которым показалось, что у Гвардиолы могут начаться проблемы. Дело в тяжёлой травме, оставившей надолго вне игры талантливого полузащитника Кевина Де Брёйне. Кроме того, «Манчестер Сити» этим летом покинули Илкай Гюндоган (ушёл в «Барселону»), Рияд Марез (в «Аль-Ахли») и Эмерик Лапорт (в «Аль-Наср»).
Испанский специалист быстро нашёл достойную замену Кевину. Новичок Жереми Доку подписал контракт с «горожанами». Он по праву считается одним из самых талантливых игроков нового поколения. В матче 5-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1) 21-летний бельгиец уже открыл счёт забитым голам за новый клуб.
Весьма вероятно, что игру с красно-белыми с нетерпением ждёт Эрлинг Холанд. Норвежскому нападающему не дают покоя лавры лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Встреча с сербским клубом — идеальный вариант для него записать в актив несколько забитых мячей.
Вряд ли заранее согласится на поражение главный тренер гостей Барак Бахар. Талантливый специалист возглавил клуб летом 2023 года и успел поставить команде яркий атакующий стиль игры. А был ли выбор? «Црвена Звезда» в межсезонье рассталась с лидером защиты — Страхиней Эраковичем. Без него играть от обороны было бы рискованным вариантом.
В чемпионате Сербии красно-белые забивают в среднем по три мяча за игру. Они действуют в нападении изобретательно и за счёт многоходовых комбинаций часто создают голевые моменты. Есть среди их козырей и быстрые контратаки, как раз их и опасается Гвардиола.
«Манчестер Сити» пока не выглядит командой без слабых мест. В нападении «горожане» по-прежнему крайне опасны, но вот в защите случаются провалы. Атака «Црвены Звезды» уступает сопернику по именам, но её мотивация будет на максимуме. Весьма вероятно, что сыграет ставка на «обе забьют» за 2.36.
Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» 19 сентября 2023 года
«Фулхэм», «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Хэм» в последних играх забили «горожанам». «Црвена Звезда» если и уступает этим командам по части креатива в атаке, то самую малость, и вполне способна наказать подопечных Гвардиолы забитым мячом за ошибки. Ну а в том, что Холанд или Доку отметятся точным ударом практически нет сомнений. Вот и поставим на то, что обе команды забьют за 2.36.
Ставка: обе забьют за 2.36.
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