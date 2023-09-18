«Янг Бойз» — «Лейпциг». Ксави Симонс — будущая звезда!

19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Лейпциг». Начало игры — в 19:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных быков» можно с коэффициентом 1.62. Шансы «пчёл» оценили в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Лейпциг» 19 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Янг Бойз» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Лейпциг» (19.09.2023)

Пришло время для сильнейшего турнира в Европе – Лиги чемпионов. В одном из матчей 19 сентября 2023 года «Янг Бойз» на стадионе «Ванкдорф» в Швейцарии будет принимать «Лейпциг» в матче 1-го тура группового этапа. Начало игры запланировано на 19:45.

«Пчёлы» выиграли чемпионат Швейцарии в минувшем сезоне, благодаря чему получили путёвку в финальный раунд квалификации на ЛЧ. «Маккаби» Хайфа оказался непростым соперником и уже в первой игре доставил немало проблем жёлто-чёрным, которые выступали на выезде – 0:0. Зато уже на своём поле «Янг Бойз» выиграл с разгромным счётом 3:0.

Руководству удалось сохранить лидеров атаки летом. Жан-Пьер Нсаме пока бóльшую часть времени остаётся на скамейке запасных, но забил два гола в чемпионате страны. Столько же забитых мячей у Седрика Иттена, который также отметился ещё одним голом в игре квалификации Лиги чемпионов.

В текущем сезоне «пчёлы» ещё не знают поражений ни в одном из соревнований. Суммарно они выиграли шесть из девяти матчей, а в пяти из них забивали не меньше двух мячей. Благодаря этому «Янг Бойз» располагается на второй строчке турнирной таблицы Суперлиги Швейцарии и вышел в 1/8 финала Кубка страны. Интересно, что последнее время клуб добивается результатов в несвойственной для местных команд манере.

Жёлто-чёрные не пропускают на протяжении пяти последних встреч с учётом всех соревнований, выиграв три из них. На протяжении этого времени «пчёлы» победили «Маккаби» Хайфа (3:0) в квалификации ЛЧ, «Серветт» (1:0) в чемпионате страны и «Ксамакс» (1:0) в Кубке Швейцарии. Кажется, атакующий потенциал гостей может столкнуться с проблемами.

«Лейпциг» отпраздновал начало нового сезона, выиграв Суперкубок Германии. Команда смогла обыграть саму «Баварию» с разгромным счётом 3:0. Героем встречи стал Даниэль Ольмо, оформивший хет-трик. Жаль, что футболист получил травму и, вероятнее всего, пропустит игру.

В чемпионате Германии ситуация крайне непростая. Первое место удерживает не кто иной, как «Байер», а «Бавария» располагается на второй строчке. «Красные быки» пока находятся на третьем месте, набрав девять очков. Команда выиграла три матча и уступила в одном – как раз «фармацевтам» со счётом 2:3.

После этого поражения подопечные Марко Розе пришли в себя и выиграли три встречи кряду. «Красные быки» обыграли «Штутгарт» (5:1), «Унион» (3:0) и «Аугсбург» (3:0). Таким образом, во всех четырёх встречах с участием «Лейпцига» забивалось не менее трёх голов, а индивидуально футболисты клуба пробивали тотал больше 1.5 мяча.

Руководство немецкого клуба провело отличную трансферную работу, ведь именно новички сейчас выполняют основную работу в атаке. Ксави Симонс в свои 20 лет стал лучшим бомбардиром минувшего сезона в чемпионате Нидерландов и на правах аренды перешёл в «Лейпциг», за который уже забил три мяча и отдал четыре ассиста. Для этого ему хватило четырёх туров Бундеслиги. Купленный у «Ланса» Луа Опенда записал на свой счёт за это же время три гола и один ассист.

Каким бы ни был классным и хитрым «Янг Бойз», остановить такое невероятное нападение во главе с молодыми и перспективными футболистами, как у «Лейпцига», он не сможет. Есть ощущение, что Марко Розе знает способ, как вывести «пчёл» из себя и перейти к атакующему футболу, на который у них тоже хватает ресурсов. В таком случае у Ксави Симонса точно будет шанс забить – поставим на его гол за 3.50.

Прогноз и ставки на матч «Янг Бойз» — «Лейпциг» 19 сентября 2023 года

Марко Розе наверняка проанализировал предстоящий матч, ведь это его работа. В таком случае он знает, как компактно и осторожно играют «пчёлы» в обороне. Но он также осведомлён об их атакующем потенциале, который можно раскрыть. Тогда пойдёт выгодная для «Лейпцига» игра, в которой он преуспеет. В случае если голов будет много, у такого классного футболиста, как Ксави Симонс, обязательно появится шанс забить.

Ставка: Ксави Симонс забьёт за 3.50.