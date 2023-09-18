«Лацио» — «Атлетико». Чиро Иммобиле обеспечит Яна Облака работой

Моментов у римлян будет много, но смогут ли их реализовать?

19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов «Лацио» — «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 2.55. Шансы «орлят» оценили в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Атлетико» 19 сентября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Лацио» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Атлетико» (19.09.2023)

Пришло время для сильнейшего турнира в Европе – Лиги чемпионов. В одном из матчей 19 сентября 2023 года «Лацио» на стадионе «Олимпико» в Риме будет принимать «Атлетико» в матче 1-го тура группового этапа. Начало игры запланировано на 22:00.

Прошлый сезон получился удачным для «орлят». Они заняли вторую строчку турнирной таблицы Серии А, получив право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов. Дальше всё зависит только от самих римлян, которые не должны подвести болельщиков. К тому же группа попалась команде весьма хороша, проходимая.

Вот только сам «Лацио» не радует результатами после летнего отпуска. Чемпионат Италии клуб начал с двух поражений подряд. Он уступил «Лечче» (1:2) и «Дженоа» (0:1). Единственный гол забил постоянный лидер атаки римлян – Иммобиле. Затем команда сенсационно выиграла встречу у «Наполи» (2:1) — действующего чемпиона. Фелипе Андерсон отдал две результативные передачи, которые привели к голам.

Видимо, в той самой игре футболисты «орлят» исчерпали себя, потому что в последнем матче проиграли «Ювентусу» со счётом 1:3. При этом команда не выглядела слабее соперника и нанесла почти такое же количество ударов по воротам и в створ. Подвела реализация.

«Атлетико» в прошлом розыгрыше Ла Лиги занял третье место и получил шанс проявить себя в Лиге чемпионов. По сравнению с соперником 1-го тура группового этапа, «матрасники» начали нынешний сезон вполне неплохо. Летом они выкупили контракт с Гризманном, приобрели Самуэля Омородиона и Хави Галана, а также несколько игроков на перспективу.

Сезон в чемпионате Испании «Атлетико» начал с победы над «Гранадой» со счётом 3:1. Правда, после этого мадридцы сыграли вничью с «Бетисом» — 0:0. Интересно, что команда плотно засела в оборону и нанесла всего пять ударов по воротам, а соперник в этот момент пробил 14 раз. Видимо, атакующий потенциал в той встрече накопился, чтобы проявить себя в полную силу во время игры с «Райо Вальекано».

«Матрасники» крупно обыграли «пчёл» с неприличным счётом 7:0. Мората оформил дубль, а по голу забили Депай и Гризманн, от которых многие ожидали большего. Причём это была игра в одни ворота только по счёту, но на самом деле «Райо Вальекано» нанёс 14 ударов, из которых три угодили в створ ворот. Мадридцы не только классно реализовывали моменты, но и успевали убегать в оборону.

Зато в последней встрече Ла Лиги «Атлетико» проиграл со счётом 0:3 «Валенсии». Всего на выезде мадридский клуб провёл пока только два матча – с «летучими мышами» и «Райо Вальекано». Каждая из этих команд подавала минимум пять угловых. Интересно, что даже крупно проигравшие «пчёлы» записали на свой счёт восемь корнеров. Из статистики общих матчей «матрасников» становится понятно, что они дают подходить и бить по воротам.

В таком случае открывается перспектива исполнить минимум пять угловых ударов у «Лацио», который намного опаснее атакует, чем бóльшая часть соперников «Атлетико» в нынешнем сезоне. Например, в матче с «Ювентусом» римляне подходили к угловому флажку девять раз, а в игре с «Дженоа» — 15. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Лацио» больше 4.5 углового за 2.02.

Прогноз и ставки на матч «Лацио» — «Атлетико» 19 сентября 2023 года

«Атлетико» пока сохраняет интригу. Команда может выиграть со счётом 7:0, а затем проигрывает – 0:3. В обоих случаях «матрасники» неизменны – они позволяют соперникам атаковать, подходить к воротам и создавать моменты. Например, «пчёлы» подали восемь корнеров. «Лацио» — непростой клуб, который способен удивлять. Когда ему предоставляют достаточно пространства, чтобы идти в атаку, он этим пользуется. Предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Лацио» больше 4.5 углового за 2.02.

Ставка: индивидуальный тотал «Лацио» больше 4.5 углового за 2.02.